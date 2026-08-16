भारत को मिलेंगी छह सबमरीन्स, पडिक्कल की बड़ी उपलब्धि; टॉप-5 खबरें
भारत की जर्मनी के साथ एक अहम डील अहम मुकाम पर पहुंचने वाली है। 70 हजार करोड़ की इस डील के साथ भारत को छह सबमरीन्स मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा। वहीं, श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट मैच में देवदत्त पडिक्कल ने एक खास उपलब्धि हासिल की है। पढ़िए आज शाम की पांच बड़ी खबरें...
भारत की जर्मनी के साथ एक अहम डील अहम मुकाम पर पहुंचने वाली है। 70 हजार करोड़ की इस डील के साथ भारत को छह सबमरीन्स मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा। वहीं, श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट मैच में देवदत्त पडिक्कल ने एक खास उपलब्धि हासिल की है। पढ़िए आज शाम की पांच बड़ी खबरें...
भारत को मिलेंगी छह सबमरीन्स, जर्मनी के साथ होने वाली है डील
भारत को बहुत जल्द एक नहीं, बल्कि छह सबमरीन्स मिलने वाली हैं। यह सबमरीन्स उस प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं, जो काफी समय डिले हो रहा है। जानकारी के मुताबिक यह 75(आई) सबमरीन प्रोग्राम फिर से कैबिनेट कमेटी के सामने लाया जाना है। यह सबमरीन्स जर्मनी के साथ होने वाली 70 हजार करोड़ रुपए की डील का हिस्सा हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इन सबमरीन्स को मुंबई को माजागांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड में बनाया जाएगा। इसके लिए जर्मनी की थाइसेनक्रुप मरीन सिस्टम्स (टीकेएमएस) सहयोग करेगी। इस डील को लेकर पिछले काफी समय से बातचीत चल रही थी। पूरी खबर
पंखे से लटका मिला था पूर्व TMC विधायक का शव, ममता क्या बोलीं
पश्चिम बंगाल के पूर्व डिप्टी स्पीकर और पूर्व टीएमसी विधायक आशीष बनर्जी की मौत पर पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दुख जताया है। रामपुरहाट विधानसभा सीट से पांच बार के टीएमसी विधायक रहे आशीष बनर्जी का शव बीरभूम जिले में पार्टी ऑफिस में पंखे से लटकता मिला था। ममता बनर्जी ने एक्स पर इस मुद्दे पर बात करते हुए कहा कि इस अनुभवी नेता की अचानक मौत से वह बहुत परेशान हैं। आशीष बनर्जी को याद करते हुए, ममता बनर्जी ने उन्हें एक ऐसा नेता बताया, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी जनता की सेवा और पढ़ाने में लगा दी। पूरी खबर
वृद्धाश्रम में आखिरी दिन, तेरहवीं पर भी नहीं आईं बेटियां
हरियाणा के सोनीपत से जो खबर आई है, उससे सवाल खड़ा होता है कि हमारा समाज कहां जा रहा है। तीन बच्चों को पिता कपड़ा व्यापारी शिवचरण राम रतन गुप्ता की तेरहवीं की रस्में रविवार को शहर के गीता मंदिर में पूरी श्रद्धा और पारंपरिक हिंदू रीति-रिवाजों के साथ संपन्न हुईं। इस अवसर पर हवन-यज्ञ का आयोजन किया गया, उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पित किए गए तथा कार्यक्रम में शामिल हुए सभी लोगों को प्रसाद वितरित किया गया। लेकिन इस पूरे आयोजन में एक बार फिर उनकी बेटियां नजर नहीं आईं। दाह संस्कार से लेकर अस्थि विसर्जन और अब तेरहवीं तक उनकी अनुपस्थिति लगातार चर्चा का विषय बनी हुई है। पूरी खबर
देवदत्त ने 167 रन बनाकर हासिल की बड़ी उपलब्धि
भारतीय टीम के बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल का शानदार फॉर्म जारी है। प्रैक्टिस मैच के बाद उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में भी शतक लगाया है। मैच के पहले दिन देवदत्त ने 178 गेंद में 131 रन बनाए। गॉल टेस्ट के दूसरे दिन भी उनके बल्ले से रन निकल रहे हैं और वह 150 से ज्यादा रन बना चुके हैं। उन्होंने रविवार को 215 गेंदों में 150 रन पूरे किए हैं और अच्छी लय में नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली। उनसे पहले सिर्फ राहुल द्रविड़ और चेतेश्वर पुजारा ही ये कमाल कर पाए हैं। भारत ने पहली पारी में 350 से ज्यादा रन बना लिए हैं। पूरी खबर
टॉक्सिक में यश के बोल्ड सीन्स, बोले- पत्नी को अच्छा नहीं लगेगा
यश की टॉक्सिक: अ फेयर टेल्स फॉर ग्रोनअप्स जल्द ही सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म में यश कियारा आडवाणी और तारा सुतारिया के साथ कुछ बोल्ड सीन्स देते नजर आएंगे। यश ने उन सीन्स के बारे में बात की। इसी के साथ उन्होंने बताया कि जब उनकी पत्नी राधिका पंडित वो सीन्स देखेंगी तो उनका क्या रिएक्शन होगा? उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी को अच्छा नहीं लगेगा। आप की अदालात में यश उन सीन्स के बारे में बात करते नजर आए। उन्होंने कहा कि राधिका उन्हें उन पलों में स्क्रीन पर देखकर शायद खुश न हों। लेकिन वो उनके काम को समझती हैं और उनपर भरोसा करती हैं। पूरी खबर
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।