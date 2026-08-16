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भारत को मिलेंगी छह सबमरीन्स, जर्मनी के साथ होने वाली है 70 हजार करोड़ की डील

By Deepak Mishra
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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भारत को बहुत जल्द एक नहीं, बल्कि छह सबमरीन्स मिलने वाली हैं। यह सबमरीन्स उस प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं, जो काफी समय डिले हो रहा है। जानकारी के मुताबिक यह 75(आई) सबमरीन प्रोग्राम फिर से कैबिनेट कमेटी के सामने लाया जाना है।

German Submarine Deal
जर्मन सबमरीन डील हुई तो भारत को मिलेगा फायदा।

भारत को बहुत जल्द एक नहीं, बल्कि छह सबमरीन्स मिलने वाली हैं। यह सबमरीन्स उस प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं, जो काफी समय डिले हो रहा है। जानकारी के मुताबिक यह 75(आई) सबमरीन प्रोग्राम फिर से कैबिनेट कमेटी के सामने लाया जाना है। यह सबमरीन्स जर्मनी के साथ होने वाली 70 हजार करोड़ रुपए की डील का हिस्सा हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इन सबमरीन्स को मुंबई को माजागांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड में बनाया जाएगा। इसके लिए जर्मनी की थाइसेनक्रुप मरीन सिस्टम्स (टीकेएमएस) सहयोग करेगी। इस डील को लेकर पिछले काफी समय से बातचीत चल रही थी। हालांकि कॉमर्शियल टर्म्स और टेक्निकल चीजों को लेकर इसमें कई बार बाधा पैदा हुई थी। अब उम्मीद है कि कैबिनेट कमेटी का अप्रूवल मिलने के बाद इसमें रफ्तार आएगी।

एक्टिव हो चुकी है जर्मन कंपनी

इस बीच कैबिनेट से कोई फैसला आने से पहले ही इसको लेकर कामकाज शुरू हो चुका है। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक टीकेएमएस, चुपचाप भारतीय भागीदारों का एक नेटवर्क बना रहा है। जर्मन कंपनी ने यह कदम भारत के पानी के नीचे युद्ध क्षेत्र में दीर्घकालिक दृष्टिकोण के हिसाब से अपनाया है। जर्मन फर्म ने हैदराबाद के वीईएम टेक्नोलॉजीज के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका मकसद हैवीवेट टॉरपीडो के विकास, निर्माण, एकीकरण और मॉडर्नाइजेशन करना है। खास बात यह है कि टीकेएमएस की सहायक कंपनी, एटलस इलेक्ट्रॉनिक, भी इसमें शामिल है। वहीं, वीईएम भारत की तरफ इंटीग्रेशन और टेस्टिंग संभाल रहा है। यह पार्टनरशिप अब एक टीम समझौते में बदल गई है, जो टेक ट्रांसफर और मेक-इन-इंडिया टॉरपीडो प्रोजेक्ट को कवर करती है। टीकेएमएस ने मुंबई की सीएफएफ फ्लुइड कंट्रोल के साथ एंटी-सबमरीन वारफेयर सिस्टम्स में भी पार्टनरशिप की है। साथ ही डीआरडीओ के साथ और भी टाई-अप्स पर नजर रख रहा है।

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भारत के लिए क्या हैं डील के मायने

भारत के लिए, यह सौदा सिर्फ छह पनडुब्बियां खरीदने के बारे में कभी नहीं था। असल में भारत, इसके जरिए बड़े लक्ष्य पूरा करना चाहता है। मसलन, घरेलू क्षमता बढ़ाना, निर्माण, रख-रखाव, अपग्रेड करने के साथ, आगे चलकर कभी अपनी खुद की डिजायन क्षमताएं डेवलप करना। इन पनडुब्बियों में एयर-इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन होने की उम्मीद है, जो उन्हें पारंपरिक डीजल-इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों की तुलना में बहुत लंबे समय तक पानी के अंदर रहने की सुविधा देगा। इनमें आधुनिक सेंसर, टॉरपीडो, मिसाइलें और इलेक्ट्रॉनिक वॉर सिस्टम्स भी हो सकते हैं। भारतीय अधिकारियों को अभी यह तय करना है कि क्या यह सौदा घरेलू शिपयार्ड और कंपनियों को इतना मौका देता है कि वे इसे सचमुच सीखकर आगे बढ़ा सकें?

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डील हुई तो भारत को मिलेगी मदद

पिछले कुछ वक्त से भारतीय नौसेना अपनी पारंपरिक पनडुब्बी बेड़े की कमी से जूझ रही है। वहीं, भारतीय महासागर में चीनी पनडुब्बियों की गतिविधियां भी बढ़ी हैं। ऐसे में इस डील के होने से भारत को काफी मदद मिलेगी। इन छह नई पनडुब्बियों का उद्देश्य पानी के अंदर बेहतर ढंग से टिकना, ताकत, निगरानी और हमला करने की क्षमता को बढ़ाना है। इनके एयर-इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम का मतलब है कि ये लंबे समय तक पानी के नीचे रह सकती हैं। यह लंबे पैट्रोल और भारतीय महासागर में समुद्र पर नियंत्रण रखने के काम में उपयोगी है।

Deepak Mishra

लेखक के बारे में

Deepak Mishra

मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।

आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।

यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।

जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।

अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।

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