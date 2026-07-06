अब नहीं होगा LPG संकट; भारत इस देश से खरीदेगा दोगुनी रसोई गैस, खाड़ी देशों पर निर्भरता होगी कम

बीते फरवरी महीने में अमेरिका और ईरान के बीच छिड़े युद्ध की वजह से दुनिया के सबसे प्रमुख जलमार्गों में एक स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद हो गया था। इस कारण भारत समेत कई देशों में LPG संकट पैदा हो गया था।

पश्चिम एशिया में महीनों तक चले युद्ध से भारत ने बड़ा सबक लिया है। भारत अब ऊर्जा सुरक्षा के मामले में खाड़ी देशों पर अपनी निर्भरता कम करने की दिशा में तेजी से काम कर रहा है। इस बीच हाल ही में एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि भारत की सरकारी तेल कंपनियां अब अमेरिका से रसोई गैस यानी LPG के आयात को दोगुना करने की तैयारी में हैं। बता दें कि भारत अमेरिका से सालाना 22 लाख टन एलपीजी खरीदता है, जिसे अब बढ़ाकर दोगुना किया जा सकता है।

टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस रणनीतिक कदम का मुख्य उद्देश्य LPG के लिए खाड़ी देशों पर भारत की निर्भरता को रूप से कम करना और भविष्य के किसी भी संकट से निपटने के लिए सुरक्षित बैकअप तैयार करना है। इससे पहले भारत अपने तेल आयात के स्रोतों में भी विविधता ला रहा है। भारत खाड़ी देशों से इतर, रूस, वेनेजुएला और अब ईरान से भी कच्चे तेल का आयात कर रहा है।

युद्ध के बीच अमेरिका से बढ़ा आयात इससे पहले पश्चिम एशिया में भड़के युद्ध के दौरान खाड़ी देशों से आने वाले LPG जहाज स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में फंस गए थे। इस बीच अमेरिका भारत के लिए सबसे बड़ा मददगार बनकर उभरा। केपलर के आंकड़ों के मुताबिक, अमेरिकी एलपीजी की हिस्सेदारी भारतीय बाजार में कई गुना बढ़ी है। तेल कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, “युद्ध के दौरान हमें कच्चे तेल की उपलब्धता का तो भरोसा था, लेकिन एलपीजी को लेकर बड़ी चिंता थी क्योंकि खाड़ी देशों के अलावा दुनिया में बहुत कम देश इसका बड़े पैमाने पर उत्पादन करते हैं। ऐसे संकट में अमेरिका से मिली निर्बाध सप्लाई ने देश में किल्लत नहीं होने दी।”

2025 में भारत अपनी कुल जरूरत का 8 फीसदी से भी कम एलपीजी अमेरिका से खरीदता था। इसके बाद भारत और अमेरिका के बीच हुए सालाना कॉन्ट्रैक्ट लागू होने के बाद जनवरी 2026 में यह हिस्सेदारी बढ़कर 12 फीसदी हो गई। वहीं अमेरिका और ईरान के बीच फरवरी में युद्ध छिड़ने और खाड़ी देशों से सप्लाई रुकने के बाद अमेरिकी एलपीजी की हिस्सेदारी छलांग लगाकर 37 फीसदी पर पहुंच गई। वर्तमान में यह हिस्सेदारी रिकॉर्ड 65 फीसदी के स्तर पर पहुंच चुकी है।