पाकिस्तान के लिए भारत का एक और 'सुदर्शन चक्र', LOC पर आतंकियों की हो जाएगी नींद हराम
भारत पाकिस्तान की सीमा के पास एक और सुदर्शन चक्र यानी एस-400 एयर डिफेंस सिस्टम तैनात करने जा रहा है। इससे पहले से चार एस-400 मिसाइल रोधी प्राणालियां भारत में तैनात हैं।
शिशिर गुप्ता
पिछले 10 सालों में भारत ने पाकिस्तान की सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। सीमा पर बाड़बंदी के अलावा मिसाइल से सुरक्षा के लिए भारत ने एस-400 एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किए हैं। जम्मू-कश्मीर में सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए सरकार अब एक और एस-400 एयर डिफेंस सिस्टम लगाने जा रही है। यह सिस्टम 740 किलोमीटर की सीमा पर सुरक्षा करेगा। इसे सुदर्शन चक्र के नाम से जाना जाता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एस-400 ने पाकिस्तान के इरादों पर बुरी तरह पानी फेर दिया था। वहीं जम्मू-कश्मीर में भी एस-400 की तैनाती से पाकिस्तानी आतंकियों की भी नींद हराम हो जाएगी।
कहां-कहां पहले से तैनात है एस-400
पंजाब, राजस्थान, गुजरात और असम में पहले से ही एस-400 डिफेंस सिस्टम को तैनात किआ गया है। अरुणाचल प्रदेश से सटी 1126 किलोमीटर की अँतरराष्ट्रीय सीमा की निगरानी के लिए इस सिस्टम को असम में तैनात किया गया है। आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश में चीन हमेशा ही अपनी विस्तारवादी नीति के चलते सीमा का उल्लंघन करने का प्रयास करता रहता है। हालांकि गोलीबारी और मिसाइल अटैक जैसी घटनाएं कभी नहीं हुई हैं। फिर भी चीन के इरादे पाकिस्तान से ही मेल खाते हैं।
ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी चीन पाकिस्तान की मदद के लिए उतर आया था और पर्दे के पीछे से उसकी पूरी मदद कर रहा था। ऐसे में चीन युद्ध में सीधे ना भाग लेकर भी किसी तरह भारत पर हमला करने की योजना बनाता ही रहता है।
कब तक तैनात होगा पांचवां एस-400 सिस्टम
एक अधइकारी ने बताया कि जल्द ही भारतीय वायुसेना की एक टीम रूस जएगी। इसके बाद फरवरी 2027 तक एस-400 डिफेंस सिस्टम को जम्मू-कश्मीर में तैनात कर दिया जाएगा। इसके अलावा भारत अगले कुछ ही सालो में पांच और एस-400 डिफेमस सिस्टम खरीदने की तैयारी कर रहा है। इसके अलावा अनमैन्ड कॉम्बैट एयर सिस्टम, कैमिकेज ड्रोन, समेत कई रक्षा उपकरण रूस से खरीदने का प्लान है।
पाकिस्तान की मदद में लगा चीन
चीन पाकिस्तान की सेना को मजबूत करने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता। इसीलिए चीन पाकिस्तान को जे-35 विमान देने की योजना बना रहा है। वहीं भारत आने वाले समय के लिए पहले ही तैयारी कर रहा है. रक्षा उपकरणों के मामले में भी भारत आत्मनिर्भर बन रहा है। ऐसे में कई आधुनिक हथियारों का उत्पादन शुरू करने या फिर उत्पादन बढ़ाने पर जोर है।
सेना के एक सीनियर अधिकारी ने कहा कि आने वाले समय में आमने-सामने की लड़ाई नहीं होगी। ऐसे में भविष्य के युद्ध के लिए तैयारी जरूरी है। एक अन्य अधिकारी ने कहा कि भारत को अच्छी तरह से पता है कि पाकिस्तान को तुर्की और चीन से मदद मिल सकती है। ऐसे में पाकिस्तान के साथ ही हमें तुर्की और चीन से भी सावधान रहने और अपनी रक्षा प्रणाली को मजबूत रखने की जरूरत है।
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।
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अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें