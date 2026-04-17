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किसी पर निर्भर नहीं भारत, अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद भी रूस से तेल की खरीद रहेगी जारी

Apr 17, 2026 01:23 pm ISTJagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तान
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अधिकारी ने कहा है कि छूट देना या न देना अमेरिका का अधिकार है, लेकिन इससे भारत की नीति तय नहीं होती। उन्होंने कहा है कि रूस से और एलपीजी खरीदने की कोशिश जारी है।

किसी पर निर्भर नहीं भारत, अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद भी रूस से तेल की खरीद रहेगी जारी

अमेरिका ने हाल ही में रूसी तेल पर लगाए गए प्रतिबंधों को एक बार फिर लागू कर दिया है। इसके साथ ही रूस से तेल खरीदने के लिए 30 दिन की मिली छूट खत्म हो गई है। हालांकि भारत इसके बाद भी रूस से कच्चे तेल और एलपीजी की खरीद जारी रखेगा। भारत सरकार से जुड़े सूत्रों ने साफ कहा है कि भारत की ऊर्जा आयात नीति पूरी तरह उसका अपना फैसला है और यह अमेरिकी प्रतिबंधों पर निर्भर नहीं है।

मिंट ने अपनी एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया कि भले ही अमेरिका ने इस छूट को आगे नहीं बढ़ाया है, भारतीय रिफाइनरियां पहले की तरह ही उन कंपनियों और जहाजों से तेल खरीद जारी रखेंगी जो प्रतिबंधों के दायरे में नहीं आते। एक अधिकारी ने बताया कि यह छूट देना या न देना अमेरिका का अधिकार है, लेकिन इससे भारत की नीति तय नहीं होती। उन्होंने कहा, “रूस से और एलपीजी खरीदने की कोशिश जारी है। कच्चा तेल और एलपीजी दोनों ही गैर-प्रतिबंधित स्रोतों से आते रहेंगे।”

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अमेरिका ने खत्म की छूट

इससे पहले अमेरिका ने रूसी और ईरानी तेल की खरीद पर दी गई 30 दिन की छूट भी खत्म को खत्म करने का ऐलान किया है। अमेरिकी वित्त विभाग ने संकेत दिया है कि वह आर्थिक सख्ती बढ़ाने की तैयारी में है और उन देशों पर भी अतिरिक्त प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रहा है जो ईरान का समर्थन करते हैं। हालांकि, रूस से तेल खरीद को लेकर उसने सीधे तौर पर कुछ नहीं कहा।

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कितना तेल खरीद रहा भारत

आंकड़ों की बात करें तो मार्च 2026 में भारत ने रूस से रोजाना औसतन 19.8 से 20.6 लाख बैरल तेल का आयात किया, जो 2023 के बाद सबसे ज्यादा है। इससे पहले 2023-24 में भारत के कुल तेल आयात में रूसी तेल की हिस्सेदारी 35.9 प्रतिशत रही थी। 2024-25 में भी यह लगभग 35.8 फीसदी रही। वहीं मार्च 2026 में चीन के बाद भारत रूसी ऊर्जा का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार रहा है और देश ने करीब 5.8 अरब यूरो का आयात किया।

सरकारी रिफाइनरियों ने बढ़ाई खरीद

रिपोर्ट के अनुसार, बीते महीनों में सरकारी रिफाइनरियों द्वारा रूस से आयात में 148 प्रतिशत की बड़ी बढ़ोतरी देखी गई है। इसकी वजह बाजार में रूसी तेल की मात्रा में हुई बढ़ोतरी है। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच भारत हर संभव स्रोत से ऊर्जा खरीदने की रणनीति पर काम कर रहा है। बता दें कि यूक्रेन युद्ध के बाद भारत रूस का सबसे बड़ा समुद्री खरीदार बन गया था। हालांकि पिछले साल अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण स्थिति बदली थी। अब ईरान युद्ध और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के बंद होने के बाद हालात फिर बदल गए हैं और भारत ने रूस से तेल की खरीद बढ़ाई है।

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भारत ने बता दी है अपनी स्थिति

इससे पहले भारत ने कई मौकों पर यह स्पष्ट किया है कि भारत अपनी तेल जरूर को पूरा करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाएगा। बीते दिनों तेल मंत्रालय की जॉइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने कहा है कि भारत की प्राथमिकता घरेलू मांग को पूरा करने के लिए जरूरी ऊर्जा को जुटाना है। उन्होंने बताया कि कच्चा तेल खरीदने का फैसला तकनीकी और व्यापारिक आधार पर लिया जाता है, यानी जो तेल रिफाइनरी के लिए उपयुक्त और सस्ता होगा, वही खरीदा जाएगा।

Jagriti Kumari

लेखक के बारे में

Jagriti Kumari

जागृति को छोटी उम्र से ही खबरों की दुनिया ने इतना रोमांचित किया कि पत्रकारिता को ही करियर बना लिया। 2 साल पहले लाइव हिन्दुस्तान के साथ करियर की शुरुआत हुई। उससे पहले डिग्री-डिप्लोमा सब जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में। भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और संत जेवियर्स कॉलेज रांची से स्नातक के बाद से खबरें लिखने का सिलसिला जारी। खबरों को इस तरह से बताना जैसे कोई बेहद दिलचस्प किस्सा, जागृति की खासियत है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अर्थव्यवस्था की खबरों में गहरी रुचि। लाइव हिन्दुस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शानदार कवरेज के लिए इंस्टा अवॉर्ड जीता और अब बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर रोजाना कुछ नया सीखने की ललक के साथ आगे बढ़ रही हैं। इसके अलावा सिनेमा को समझने की जिज्ञासा है।

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