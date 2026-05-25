भारत के दुश्मनों की उड़ जाएगी नींद, 114 राफेल फाइटर जेट की मेगा डील पर बड़ा अपडेट
भारतीय वायुसेना के पास पहले से ही 36 राफेल विमानों की दो स्क्वाड्रन एक्टिव हैं। इसके अलावा, इंडियन नेवी भी युद्धपोतों के लिए 26 राफेल-एम विमानों को शामिल करने की तैयारी कर रही है।
भारत के दुश्मनों की नींद एक बार फिर उड़ने वाली है। दरअसल राफेल डील को लेकर हाल ही में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। रिपोर्ट्स में मुताबिक रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और 'मेक इन इंडिया' को बढ़ावा देने के लिए भारत ने बड़े सैन्य समझौते का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। इसके तहत भारत फ्रांस से 114 राफेल विमान खरीदने जा रहा है। वहीं इनमें से 90 जेट्स का निर्माण भारत में होगा।
इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) से मंजूरी मिलने के बाद भारतीय वायुसेना के लिए 114 लड़ाकू विमानों की खरीद का आधिकारिक 'लेटर ऑफ रिक्वेस्ट' (LoR) तैयार हो चुका है। अब यह लेटर मिलने के बाद फ्रांस विमानों की कीमत, डिलीवरी की तारीख और लॉजिस्टिक्स सपोर्ट की पूरी जानकारी भारत को सौंपेगा। इसके बाद रक्षा मंत्रालय आधिकारिक तौर पर रिक्वेस्ट ऑफ प्रपोजल जारी करके अंतिम बातचीत शुरू करेगा।
भारत में बनेंगे 90 राफेल
डील को लेकर सामने आई जानकारी के मुताबिक यह डील भारत के लिए अब तक तक सबसे बड़ी डील होगी। इसके तहत कुल 114 विमानों में से लगभग 24 विमान पूरी तरह तैयार होकर फ्रांस से सीधा भारत आएंगे। वहीं बाकी के 90 लड़ाकू विमानों का निर्माण भारत में ही किया जाएगा। इसके लिए फ्रांस की विमान निर्माता कंपनी डसॉ एविएशन एक भारतीय रक्षा कंपनी के साथ मिलकर भारत में ही प्रोडक्शन लाइन भी स्थापित करेगी।
भारत ने लगाई एक शर्त
इस मेगा डील के तहत भारत ने फ्रांस के सामने एक बड़ी मांग भी रखी है। भारत ने डसॉ एविएशन से कहा है कि भारत में बनने वाले इन राफेल लड़ाकू विमानों में कम से कम 50 प्रतिशत स्वदेशी उपकरण लगे होने चाहिए। यानी विमान के रडार, हथियार, इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य कलपुर्जों में आधा हिस्सा 'मेड इन इंडिया' होना चाहिए। रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांस इस शर्त को मानने के लिए तैयार दिख रहा है और वह भारतीय कंपनियों को अपने वैश्विक प्रोडक्शन इकोसिस्टम में शामिल करने पर विचार कर रहा है।
36 राफेल हैं एक्टिव
गौरतलब है कि भारतीय वायुसेना के पास पहले से ही 36 राफेल विमानों की 2 स्क्वाड्रन, अंबाला और हाशिमारा बेस पर एक्टिव हैं। इसके अलावा, भारतीय नौसेना भी अपने विमानवाहक पोतों के लिए 26 राफेल-एम विमानों को शामिल करने की तैयारी कर रही है। इसके अलावा भारत में राफेल विमानों को संभालने, उनके स्पेयर पार्ट्स रखने और उनकी मरम्मत का पूरा इकोसिस्टम पहले से ही तैयार है, इसलिए नए 114 विमानों के आने पर भारत को अलग से कोई बड़ा ट्रेनिंग सेटअप नहीं बनाना पड़ेगा। इससे देश के करोड़ों रुपये बचेंगे।
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लेखक के बारे मेंJagriti Kumari
जागृति को छोटी उम्र से ही खबरों की दुनिया ने इतना रोमांचित किया कि पत्रकारिता को ही करियर बना लिया। 2 साल पहले लाइव हिन्दुस्तान के साथ करियर की शुरुआत हुई। उससे पहले डिग्री-डिप्लोमा सब जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में। भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और संत जेवियर्स कॉलेज रांची से स्नातक के बाद से खबरें लिखने का सिलसिला जारी। खबरों को इस तरह से बताना जैसे कोई बेहद दिलचस्प किस्सा, जागृति की खासियत है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अर्थव्यवस्था की खबरों में गहरी रुचि। लाइव हिन्दुस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शानदार कवरेज के लिए इंस्टा अवॉर्ड जीता और अब बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर रोजाना कुछ नया सीखने की ललक के साथ आगे बढ़ रही हैं। इसके अलावा सिनेमा को समझने की जिज्ञासा है।और पढ़ें