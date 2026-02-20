घातक मिसाइलों से लैस, भारत की तीसरी परमाणु पनडुब्बी तैयार; चीन-पाक की क्यों उड़ी नींद?

घातक मिसाइलों से लैस, भारत की तीसरी परमाणु पनडुब्बी तैयार; चीन-पाक की क्यों उड़ी नींद?
भारत की तीसरी स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी INS अरिधमन (S4) जल्द नौसेना में शामिल होने जा रही है। 7000 टन की यह पनडुब्बी घातक K-4 मिसाइलों से लैस है, जो भारत की 'सेकंड स्ट्राइक' क्षमता और समुद्री सुरक्षा को अभेद्य बनाएगी। पूरी खबर पढ़ें।
भारत अपनी समुद्री सैन्य शक्ति और परमाणु प्रतिरोधक क्षमता को एक नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए तैयार है। देश की तीसरी स्वदेशी परमाणु-सक्षम पनडुब्बी (SSBN), INS अरिधमन (S4) इस साल अप्रैल-मई तक नौसेना में शामिल होने की संभावना है।
भारत की 'सेकंड स्ट्राइक' क्षमता में बड़ा इजाफा
भारतीय नौसेना के प्रमुख एडमिरल डी.के. त्रिपाठी ने पिछले दिसंबर में संकेत दिया था कि INS अरिधमन को 2026 में कमीशन किया जाएगा। वर्तमान में यह पनडुब्बी अपने समुद्री परीक्षणों के अंतिम चरण में है।
INS अरिधमन के शामिल होने के साथ ही भारत के पास पहली बार तीन परिचालन परमाणु पनडुब्बियां होंगी। यह भारत को 'कंटीन्यूअस एट-सी डिटरेंस' की रणनीति हासिल करने के करीब ले जाएगा, जिसका अर्थ है कि साल के 365 दिन भारत की कम से कम एक परमाणु पनडुब्बी समुद्र में गश्त पर तैनात रहेगी।
INS अरिधमन: क्यों है यह खास?
टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी वेसल (ATV) प्रोजेक्ट के तहत विशाखापत्तनम में निर्मित यह पनडुब्बी अपने पूर्ववर्तियों (INS अरिहंत और INS अरिघात) की तुलना में अधिक घातक और एडवांस है।
बड़ा आकार और क्षमता: अरिधमन का वजन 7,000 टन है, जबकि पिछली पनडुब्बियां 6,000 टन की थीं।
हथियार प्रणाली: यह पनडुब्बी K-4 बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस होगी, जिसकी मारक क्षमता 3,500 किलोमीटर है। इसके अलावा, यह 24 K-15 'सागरिका' मिसाइलों (750 किमी रेंज) को भी ले जा सकती है।
इंजन और तकनीक: इसमें 83 मेगावाट का प्रेशराइज्ड वॉटर रिएक्टर लगा है। दुश्मन की नजरों से बचने के लिए इसमें उन्नत 'एनेकोइक टाइल्स' लगाई गई हैं, जो शोर को कम करती हैं और इसे रडार की पकड़ से दूर रखती हैं।
स्वदेशी सेंसर: बेहतर लक्ष्य पहचान के लिए इसमें भारत में विकसित 'उषस' (USHUS) और 'पंचेंद्रिय' सोनार सिस्टम लगाए गए हैं।
क्षेत्रीय सुरक्षा जरूरी
भारत की यह तैयारी ऐसे समय में हो रही है जब क्षेत्र में सैन्य संतुलन बदल रहा है।
पाकिस्तान की तैयारी: पाकिस्तान चीन से $5 बिलियन के सौदे के तहत आठ उन्नत 'हंगोर-क्लास' पनडुब्बियां खरीद रहा है।
रूस से मदद: भारत रूस से एक अकुला-क्लास परमाणु हमलावर पनडुब्बी (चक्र-III) को भी लीज पर लेने की प्रक्रिया में है, जो 2027-28 तक आने की उम्मीद है।
जर्मनी के साथ डील: भारत और जर्मनी के बीच $8-10 बिलियन का प्रोजेक्ट-75(I) समझौता अंतिम चरण में है, जिसके तहत एयर-इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन (AIP) तकनीक वाली छह अत्याधुनिक डीजल-इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां बनाई जाएंगी।
एक बार चालू होने के बाद, INS अरिधमन को विशाखापत्तनम के पास 'प्रोजेक्ट वर्षा' नामक एक उच्च-सुरक्षा वाले भूमिगत बेस पर तैनात किया जाएगा। यह विकास भारत को उन चुनिंदा देशों की कतार में मजबूती से खड़ा करता है जिनके पास समुद्र के नीचे से परमाणु हमले को विफल करने और उसका जवाब देने की अचूक क्षमता है।
Amit Kumar
