समुद्र में भारत का बड़ा ऐक्शन, 3 ईरानी टैंकर पकड़ लिए; US से है कनेक्शन

Feb 17, 2026 05:36 am ISTNisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तान
टैंकर्स की पहचान स्टैलर रूबी, एस्फाल्ट स्टार और अल जाफजिया के तौर पर हुई है। सूत्रों के मुताबिक, इन तीनों ने तटीय राज्यों में कानून से बचने के लिए लगातार अपनी पहचान बदली है। ईरान की स्टेट मीडिया ने तेल कंपनी के हवाले से कहा कि भारत की तरफ से पकड़े गए तीनों टैंकर्स का कंपनी से कोई लेना देना नहीं है।

अपने समुद्री क्षेत्र को लेकर भारत अलर्ट मोड में है। खबर है कि भारत ने इस महीने ईरान से जुड़े तेल टैंकरों को जब्त किया है। खास बात है कि इनपर अमेरिका की तरफ से प्रतिबंध लगाया गया था। यह घटनाक्रम ऐसे समय पर हुआ है, जब टैरिफ के कारण तनाव में आए भारत और अमेरिका के रिश्ते फिर से सुधरने लगे हैं। अमेरिका ने भारत पर लगाए टैरिफ को घटाकर 18 फीसदी किया है।

रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, सूत्रों ने बताया है कि भारत ने अमेरिका की तरफ से प्रतिबंधित किए गए ईरान से जुड़े तीन तेल टैंकर पकड़े हैं। साथ ही भारत ने अवैध व्यापार को रोकने के लिए समुद्री क्षेत्र में निगरानी तेज कर दी है। एजेंसी के सूत्रों के अनुसार, भारत का मकसद शिप टू शिप यानी जहाज से जहाज में होने वाले ट्रांसफर को रोकना है। ऐसा कई बार इसलिए किए जाता है ताकि तेल के स्त्रोत को छिपाया जा सके।

तीन पकड़े गए टैंकर्स की पहचान स्टैलर रूबी, एस्फाल्ट स्टार और अल जाफजिया के तौर पर हुई है। सूत्रों के मुताबिक, इन तीनों ने तटीय राज्यों में कानून से बचने के लिए लगातार अपनी पहचान बदली है।

मुंबई में पकड़े गए

एजेंसी के अनुसार, ईरान की स्टेट मीडिया ने तेल कंपनी के हवाले से कहा कि भारत की तरफ से पकड़े गए तीनों टैंकर्स का कंपनी से कोई लेना देना नहीं है। साथ ही कहा है कि न तो कार्गो और न ही नौकाएं कंपनी से जुड़ी हुईं थीं। एजेंसी के अनुसार, 6 फरवरी को भारतीय अधिकारियों ने तीन नौकाओं को लेकर एक पोस्ट किया था, जिसे बाद में डिलीट कर दिया गया।

सूत्रों ने जानकारी दी कि इसके बाद भारतीय तट रक्षकों ने अपने समुद्री क्षेत्रों की निगरानी के लिए करीब 55 जहाजों और 10 से 12 विमानों को तैनात किया है। बीते साल अमेरिका के फॉरिन एसेट्स कंट्रोल ने कहा था कि उनकी तरफ से तीन नौकाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। खास बात है कि इनके IMO नंबर भारत की तरफ से पकड़े गए जहाजों से मिलते जुलते हैं।

अमेरिका की तरफ से Global Peace, Chil 1 और Glory Star 1 पर प्रतिबंध लगाया गया था। एजेंसी ने एलएसईजी डेटा के हवाले से लिखा कि तीन में से दो टैंकर ईरान से जुड़े है। इनमें अल जाफजिया साल 2025 में ईरान से जिबूती तक तेल लेकर गया था और स्टैलर रूबी पर ईरान का झंडा है। खबर है कि एस्फाल्ट स्टार अधिकांश समय चीन के आसपास यात्रा कर रहा था।

Nisarg Dixit

लेखक के बारे में

Nisarg Dixit

निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।

