छोटे से देश के लिए अमेरिका के खिलाफ खड़ा हो गया भारत, संयुक्त राष्ट्र में जमकर हंगामा

UNGA की बैठक में अमेरिका के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। अमेरिकी अधिकारी को झूठा भी कहा गया। 130 देश US के खिलाफ खड़े हो गए। मामला एक छोटे से देश पर लगाए गए प्रतिबंधों से जुड़ा है।

एक छोटे से देश का साथ देने के लिए भारत अमेरिका के खिलाफ खड़ा हो गया। यह देश है क्यूबा। दरअसल बुधवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी (UNGA) में भारत ने एक बार फिर क्यूबा का साथ देते हुए अमेरिका से उसके खिलाफ लगाए गए आर्थिक, व्यापारिक और वित्तीय प्रतिबंधों को हटाने की मांग की है। भारत ही नहीं, दुनिया के 130 देशों ने भी इस प्रस्ताव का साथ देते हुए क्यूबा पर लगाए गए अमेरिकी प्रतिबंधों को हटाने की मांग की है।

इस बीच संयुक्त राष्ट्र में जोरदार हंगामा हुआ। UNGA में अमेरिकी अधिकारी को देख क्यूबा ने ‘झूठे झूठे’ के नारे लगाए। इस दौरान दोनों देशों के बीच खूब गहमा गहमी देखने को मिली। वहीं मतदान के दौरान क्यूबा को भारत सहित कई देशों का समर्थन मिला। हालांकि इस बार यह समर्थन कम हो गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले तीन दशकों में क्यूबा को सबसे कम देशों का समर्थन मिला है। कई ऐसे देश पहले इसका समर्थन करते थे, उन्होंने इस बार मतदान से दूरी बना ली।

किसने किया विरोध? अमेरिका के खिलाफ जारी किया गया यह प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र महासभा में 130 वोटों के भारी बहुमत से पारित हो गया। हालांकि कई देशों ने इसका विरोध भी किया। अमेरिका और इजरायल के अलावा बोस्निया और हर्जेगोविना, चेक रिपब्लिक, लिथुआनिया, स्लोवेनिया, मोरक्को, यूक्रेन और संयुक्त अरब अमीरात समेत 17 देशों ने प्रस्ताव के खिलाफ वोट दिया। वहीं 25 देशों ने वोटिंग ही नहीं की। बता दें कि अमेरिका के खिलाफ यह प्रस्ताव 1992 से लगभग हर साल पेश किया जाता रहा है। इसमें अमेरिका के प्रतिबंधों की वजह से क्यूबा को हो रहे आर्थिक नुकसान पर जोर दिया जाता है।

यूएन में हंगामा वोटिंग से पहले बहस के दौरान बैठक में खूब हंगामा हुआ। क्यूबा ने अमेरिका पर आरोप लगाया कि उसने अन्य देशों पर इस प्रस्ताव के खिलाफ वोट देने और समर्थन वापस लेने के लिए भारी दबाव बनाया था। क्यूबा के राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति मिगुएल डियाज-कानेल ने एक्स पर एक बयान में कहा, "दुनिया ने एक बार फिर प्रतिबंधों के खिलाफ पुरजोर आवाज उठाई है। लेकिन अमेरिका ने वोट का रुख बदलने के लिए घटिया दबाव बनाया और ब्लैकमेलिंग की।" उन्होंने US पर गुंडों जैसी जबरदस्ती में आरोप भी लगाए।