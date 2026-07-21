रूसी हमले में भारतीयों की मौत के बाद भारत का बड़ा कदम, दूतावास के प्रभारी को किया तलब
यूक्रेन तट पर एक वाणिज्यिक जहाज पर हमले में कम से कम चार भारतीयों की मौत हो गई है। भारत ने इस घटना की कड़ी निंदा की है और रूसी दूतावास के प्रभारी को तलब किया है।
यूक्रेन के तट पर एक वाणिज्यिक जहाज पर सवार चार भारतीयों की मौत को लेकर भारत ने सख्त रुख अपनाया है। इस मामले में मामले में रूसी दूतावास के प्रभारी अधिकारी को तलब किया गया है। भारत ने रूस के सामने इस हमले पर कड़ा विरोध दर्ज करवाया है। यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्री सिबिहा ने कहा कि रूस ने रविवार को यूक्रेन के समुद्री गलियारे से गुजर रहे एक असैन्य जहाज पर हमला किया और इसके चालक दल में सीरिया और भारत के नागरिक शामिल थे। रूस-यूक्रेन युद्ध में भारतीय नाविकों की मौत का यह पहला मामला है।
विदेश मंत्रालय ने कहा, '19 जुलाई की शाम एमवी गोल्डन लियो पर ओडेसा बंदरगाह से रवाना होते समय हमला हुआ। घटना के समय जहाज पर चालक दल के 17 सदस्य सवार थे, जिनमें पांच भारतीय नागरिक शामिल थे।'
ईरान और अमेरिका के हमले में भी मारे गए हैं भारतीय
पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध में भी कई भारतीय नाविकों की मौत हो चुकी है। हाल ही में ईरान के हमले में दो भारतीय नाविकों की मौत हो गई थी। इसके पहले अमेरिका के हमले में भी भारतीय नाविकों की जान गई थी।
भारत के विदेश मंत्रालय के अनुसार, इस पोत पर चालक दल के कुल 17 सदस्यों में से पांच भारतीय नागरिक थे। भारत ने इस हमले की निंदा करते हुए दोहराया कि वाणिज्यिक पोतों को निशाना बनाना और निर्दोष नागरिक चालक दल के सदस्यों की जान जोखिम में डालना ''निंदनीय है और इससे बचा जाना चाहिए।'' विदेश मंत्रालय ने कहा, ''एमवी गोल्डन लियो' पर 19 जुलाई की शाम ओडेसा बंदरगाह से रवाना होते समय हमला हुआ। घटना के समय जहाज पर चालक दल के 17 सदस्य सवार थे जिनमें पांच भारतीय नागरिक शामिल थे।'
मंत्रालय ने कहा, 'उपलब्ध जानकारी के अनुसार, चार भारतीय नागरिकों की मृत्यु हो गई है जबकि एक भारतीय नागरिक गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है।' विदेश मंत्रालय ने कहा कि यूक्रेन स्थित भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और प्रभावित लोगों को हरसंभव सहायता उपलब्ध कराने के प्रयास कर रहा है मंत्रालय ने कहा, ‘हम मृत भारतीय नागरिकों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं और घायल भारतीय नागरिक के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं।’
विदेश मंत्रालय ने सोमवार को रूस का प्रत्यक्ष रूप से नाम लिए बिना कहा था , ‘ भारत इस तरह के हमलों की निंदा करता है। साथ ही दोहराता है कि वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाना, चालक दल के निर्दोष सदस्यों के जीवन को खतरे में डालना अथवा किसी भी तरह से जहाजरानी एवं व्यापार की स्वतंत्रता में बाधा पहुंचाना निंदनीय है तथा इससे बचा जाना चाहिए।’
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लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।
राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।
अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें