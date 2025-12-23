Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsIndia summons Bangladesh High Commissioner Riaz Hamidullah Second Time in A Week
भारत-बांग्लादेश के बीच तनाव और गहराया, हफ्ते भर में दूसरी बार बांग्लादेशी उच्चायुक्त तलब

भारत-बांग्लादेश के बीच तनाव और गहराया, हफ्ते भर में दूसरी बार बांग्लादेशी उच्चायुक्त तलब

संक्षेप:

भारत ने बांग्लादेश के उच्चायुक्त रियाज हमीदुल्ला को फिर से तलब किया है। बांग्लादेश में जारी भीषण तनाव के बीच यह दूसरी बार हुआ है जब बांग्लादेश के उच्चायुक्त को तलब किया गया है।

Dec 23, 2025 09:57 pm ISTDeepak Mishra लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

भारत ने बांग्लादेश के उच्चायुक्त रियाज हमीदुल्ला को मंगलवार को फिर से तलब किया। बांग्लादेश में जारी भीषण तनाव के बीच यह दूसरी बार हुआ है जब बांग्लादेश के उच्चायुक्त को तलब किया गया है। इससे दोनों देशों के संबंधों में भी तनाव बढ़ गया है। पहले आज दिन में ही भारत में बांग्लादेश के दूतावासों की सुरक्षा को लेकर चिंताओं के मद्देनजर बांग्लादेश में भारतीय उच्चायुक्त प्रणय वर्मा को मंगलवार को विदेश मंत्रालय में तलब किया गया था।

गौरतलब है कि कुछ दिन पहले बांग्लादेश में प्रमुख युवा नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या हो गई थी। हादी की हत्या के बाद भड़के विरोध प्रदर्शन के दौरान ही ईशनिंदा की अफवाहों के बीच एक हिन्दू युवक दीपू चंद्र दास की पीट-पीटकर हत्या कर दी गयी और उसके शव को पेड़ से लटकाकर जला दिया गया था।

पिछले हफ़्ते 17 दिसंबर को, भारतीय उच्चायोग ने उस्मान हादी की गोलीबारी के बाद एक दिन के लिये अपनी वीज़ा सेवाएं निरस्त कर दी थीं। यह तब हुआ जब 'जुलाई ओइक्या' के बैनर तले प्रदर्शनकारियों ने भारतीय उच्चायोग को घेरने की योजना की घोषणा की थी। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि हादी के हत्यारे भारत भाग गए थे। साथ ही वे पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की वापसी की मांग भी कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों ने शुरुआती पुलिस बैरिकेड तोड़ दिए थे।

आज दिन में राष्ट्रीय राजधानी में बंगलादेश उच्चायोग के बाहर तथा देश के विभिन्न हिस्सों में प्रदर्शन किए गए। गौरतलब है कि तेजी से बदलते राजनयिक घटनाक्रम में सोमवार को नई दिल्ली में बांग्लादेश उच्चायोग ने वीजा जारी करने पर अनिश्चितकाल के लिए रोक लगा दी। उच्चायोग के दरवाजे पर लगाए गए एक नोटिस में यह जानकारी दी गयी। बांग्लादेश ने सुरक्षा चिंताओं और किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने की जरूरत का हवाला देते हुए अगले आदेश तक अस्थायी रूप से सभी सेवाएं निलंबित कर दी हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें
Deepak Mishra

लेखक के बारे में

Deepak Mishra
दीपक मिश्र मीडिया इंडस्ट्री में करीब 17 साल का अनुभव रखते हैं। खेल, सिनेमा और राजनीति पर प्रमुखता से काम किया है। खासतौर पर खेल की खबरों से जुनून की हद तक मोहब्बत है। 2011 में क्रिकेट वर्ल्ड कप और 2014 में फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप प्रमुखता से कवर कर चुके हैं। फोटोग्राफी और मोबाइल वीडियो स्टोरी के साथ-साथ पॉडकास्ट में विशेष रुचि रखते हैं। दैनिक जागरण-आई नेक्स्ट के साथ काम करते हुए कई वीडियो स्टोरीज पर काम किया। इसी दौरान आईपीएल पर पॉडकास्ट के साथ एक अन्य पॉडकास्ट ‘शहर का किस्सा’ भी कर चुके हैं। पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर से मास्टर ऑफ मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई के बाद आज अखबार के साथ पत्रकारिता की शुरुआत हुई। इसके बाद दैनिक जागरण-आई नेक्स्ट और पत्रिका अखबार में काम किया है। आई नेक्स्ट की डिजिटल विंग में काम करते हुए कई नए और रोचक प्रयोग किए। लाइव हिन्दुस्तान में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Bangladesh
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।