भारत-बांग्लादेश के बीच तनाव और गहराया, हफ्ते भर में दूसरी बार बांग्लादेशी उच्चायुक्त तलब

भारत ने बांग्लादेश के उच्चायुक्त रियाज हमीदुल्ला को मंगलवार को फिर से तलब किया। बांग्लादेश में जारी भीषण तनाव के बीच यह दूसरी बार हुआ है जब बांग्लादेश के उच्चायुक्त को तलब किया गया है। इससे दोनों देशों के संबंधों में भी तनाव बढ़ गया है। पहले आज दिन में ही भारत में बांग्लादेश के दूतावासों की सुरक्षा को लेकर चिंताओं के मद्देनजर बांग्लादेश में भारतीय उच्चायुक्त प्रणय वर्मा को मंगलवार को विदेश मंत्रालय में तलब किया गया था।



गौरतलब है कि कुछ दिन पहले बांग्लादेश में प्रमुख युवा नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या हो गई थी। हादी की हत्या के बाद भड़के विरोध प्रदर्शन के दौरान ही ईशनिंदा की अफवाहों के बीच एक हिन्दू युवक दीपू चंद्र दास की पीट-पीटकर हत्या कर दी गयी और उसके शव को पेड़ से लटकाकर जला दिया गया था।



पिछले हफ़्ते 17 दिसंबर को, भारतीय उच्चायोग ने उस्मान हादी की गोलीबारी के बाद एक दिन के लिये अपनी वीज़ा सेवाएं निरस्त कर दी थीं। यह तब हुआ जब 'जुलाई ओइक्या' के बैनर तले प्रदर्शनकारियों ने भारतीय उच्चायोग को घेरने की योजना की घोषणा की थी। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि हादी के हत्यारे भारत भाग गए थे। साथ ही वे पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की वापसी की मांग भी कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों ने शुरुआती पुलिस बैरिकेड तोड़ दिए थे।



आज दिन में राष्ट्रीय राजधानी में बंगलादेश उच्चायोग के बाहर तथा देश के विभिन्न हिस्सों में प्रदर्शन किए गए। गौरतलब है कि तेजी से बदलते राजनयिक घटनाक्रम में सोमवार को नई दिल्ली में बांग्लादेश उच्चायोग ने वीजा जारी करने पर अनिश्चितकाल के लिए रोक लगा दी। उच्चायोग के दरवाजे पर लगाए गए एक नोटिस में यह जानकारी दी गयी। बांग्लादेश ने सुरक्षा चिंताओं और किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने की जरूरत का हवाला देते हुए अगले आदेश तक अस्थायी रूप से सभी सेवाएं निलंबित कर दी हैं।