हाइपरोसेनिक स्पीड, पलक झपकते टारगेट तबाह; भारत की 'सुपर कीलर' Rudram-II ने दिखाया दम
Rudram-II: भारत ने स्वदेशी रक्षा क्षमता में एक और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल कर ली है। DRDO और भारतीय वायु सेना ने आकाश से सतह पर मार करने वाली विकिरण रोधी मिसाइल रुद्रम-II का सफल उड़ान परीक्षण पूरा कर लिया।
भारत ने स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकी में एक और ऐतिहासिक सफलता हासिल की है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) तथा भारतीय वायु सेना (IAF) की संयुक्त टीम ने आकाश से जमीन पर मार करने वाली विकिरण रोधी मिसाइल रुद्रम-II (Rudram-II) का सफल उड़ान परीक्षण पूरा कर लिया। रक्षा मंत्रालय के अनुसार, ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज (ITR) में हवाई प्लेटफॉर्म से छोड़ी गई मिसाइल ने बेहद चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी पूर्ण सटीकता के साथ अपने पूर्व निर्धारित लक्ष्य को भेद दिया। उड़ान डेटा और रेंज ट्रैकिंग सिस्टम से प्राप्त जानकारी के आधार पर पुष्टि हुई कि मिसाइल की समस्त उप-प्रणालियां बिल्कुल सफल रहीं।
पूरी तरह स्वदेशी मिसाइल
रुद्रम-II को हैदराबाद स्थित DRDO की रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला (DRDL) को नोडल प्रयोगशाला बनाकर विकसित किया गया है। उच्च ऊर्जा सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला (HEMRL), शस्त्र अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान (ARDE) और ITR समेत DRDO की कई अन्य प्रयोगशालाओं ने इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL), मिसाइल प्रणाली गुणवत्ता आश्वासन एजेंसी और निजी क्षेत्र के कई उद्योग भागीदारों ने भी इस परियोजना में अहम भूमिका निभाई है।
बहुत है ताकतवर
बताया जा रहा है कि यह 300 किलोमीटर रेंज वाली हाइपरसोनिक एयरो-बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसमें अत्याधुनिक इमेजिंग इन्फ्रारेड (IIR) सीकर लगाया गया है। यह दुश्मन के रडार स्टेशन, संचार केंद्रों और आकाशीय सुरक्षा प्रणालियों को नष्ट करने में सक्षम है। लगभग 200 किलोग्राम वजनदार पेलोड इसे और अधिक घातक बनाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि रुद्रम-II भारतीय वायु सेना की SEAD (Suppression of Enemy Air Defences) क्षमता को अभूतपूर्व ऊंचाई प्रदान करेगी।
कई प्लेटफॉर्म पर तैनाती की है तैयारी
रक्षा मंत्रालय की योजना के तहत रुद्रम-II को स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (LCA) तेजस, आगामी एएमसीए (Advanced Medium Combat Aircraft) और टीईडीबीएफ (Twin Engine Deck Based Fighter) सहित भारत के आधुनिक लड़ाकू विमानों पर एकीकृत किया जाएगा। साथ ही यह मिग-29, मिराज-2000, जगुआर और सुखोई-30 एमकेआई जैसे वर्तमान में सेवा में मौजूद जेट्स के साथ भी पूरी तरह संगत होगी।
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लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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