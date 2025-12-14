शेख हसीना को लेकर तनाव; भारत का बांग्लादेश को कड़ा जवाब, कानून-व्यवस्था ढाका की जिम्मेदारी

संक्षेप: भारत ने उम्मीद जताई कि अंतरिम सरकार आंतरिक कानून-व्यवस्था बनाए रखने और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगी। बांग्लादेश के हितों के खिलाफ गतिविधियों के लिए भारतीय भूमि के उपयोग के आरोपों को विदेश मंत्रालय ने पूरी तरह अस्वीकार कर दिया।

भारत और बांग्लादेश के बीच राजनयिक तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। रविवार (14 दिसंबर ) को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने भारतीय उच्चायुक्त प्रणय वर्मा को तलब किया और पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के भारत से जारी कथित भड़काऊ बयानों पर गहरी चिंता व्यक्त की। ढाका का आरोप है कि हसीना अपने समर्थकों को बांग्लादेश में हिंसक गतिविधियों में शामिल होने के लिए उकसा रही हैं, जिसका उद्देश्य आगामी संसदीय चुनावों को बाधित करना है। बांग्लादेश ने शेख हसीना और पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमान खान कमाल के शीघ्र प्रत्यर्पण की मांग दोहराई, साथ ही भारत में रह रहे अवामी लीग के भगोड़े सदस्यों पर बांग्लादेश-विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

इन आरोपों के जवाब में भारत के विदेश मंत्रालय (MEA) ने स्पष्ट रूप से सभी दावों को खारिज कर दिया। MEA ने कहा कि भारत ने कभी अपनी भूमि को बांग्लादेश के हितों के खिलाफ उपयोग करने की अनुमति नहीं दी है और वह बांग्लादेश में शांतिपूर्ण, निष्पक्ष, समावेशी तथा विश्वसनीय चुनावों का समर्थन करता रहा है। भारत ने उम्मीद जताई कि अंतरिम सरकार आंतरिक कानून-व्यवस्था बनाए रखने और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगी। बांग्लादेश के हितों के खिलाफ गतिविधियों के लिए भारतीय भूमि के उपयोग के आरोपों को विदेश मंत्रालय ने पूरी तरह अस्वीकार कर दिया।

MEA के बयान में आगे कहा गया कि भारत ने कभी अपनी भूमि को बांग्लादेश के मित्र राष्ट्र के लोगों के हितों के विरुद्ध गतिविधियों के लिए उपयोग करने की अनुमति नहीं दी है। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि हमें उम्मीद है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार शांतिपूर्ण चुनाव कराने सहित आंतरिक कानून-व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए सभी जरूरी उपाय करेगी।