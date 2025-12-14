Sun, Dec 14, 2025Hindustan Hindi News
Hindi NewsIndia NewsIndia strong response to Bangladesh law and order is Dhaka responsibility
शेख हसीना को लेकर तनाव; भारत का बांग्लादेश को कड़ा जवाब, कानून-व्यवस्था ढाका की जिम्मेदारी

शेख हसीना को लेकर तनाव; भारत का बांग्लादेश को कड़ा जवाब, कानून-व्यवस्था ढाका की जिम्मेदारी

संक्षेप:

भारत ने उम्मीद जताई कि अंतरिम सरकार आंतरिक कानून-व्यवस्था बनाए रखने और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगी। बांग्लादेश के हितों के खिलाफ गतिविधियों के लिए भारतीय भूमि के उपयोग के आरोपों को विदेश मंत्रालय ने पूरी तरह अस्वीकार कर दिया।

Dec 14, 2025 07:39 pm ISTDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
भारत और बांग्लादेश के बीच राजनयिक तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। रविवार (14 दिसंबर ) को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने भारतीय उच्चायुक्त प्रणय वर्मा को तलब किया और पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के भारत से जारी कथित भड़काऊ बयानों पर गहरी चिंता व्यक्त की। ढाका का आरोप है कि हसीना अपने समर्थकों को बांग्लादेश में हिंसक गतिविधियों में शामिल होने के लिए उकसा रही हैं, जिसका उद्देश्य आगामी संसदीय चुनावों को बाधित करना है। बांग्लादेश ने शेख हसीना और पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमान खान कमाल के शीघ्र प्रत्यर्पण की मांग दोहराई, साथ ही भारत में रह रहे अवामी लीग के भगोड़े सदस्यों पर बांग्लादेश-विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया।

इन आरोपों के जवाब में भारत के विदेश मंत्रालय (MEA) ने स्पष्ट रूप से सभी दावों को खारिज कर दिया। MEA ने कहा कि भारत ने कभी अपनी भूमि को बांग्लादेश के हितों के खिलाफ उपयोग करने की अनुमति नहीं दी है और वह बांग्लादेश में शांतिपूर्ण, निष्पक्ष, समावेशी तथा विश्वसनीय चुनावों का समर्थन करता रहा है। भारत ने उम्मीद जताई कि अंतरिम सरकार आंतरिक कानून-व्यवस्था बनाए रखने और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगी। बांग्लादेश के हितों के खिलाफ गतिविधियों के लिए भारतीय भूमि के उपयोग के आरोपों को विदेश मंत्रालय ने पूरी तरह अस्वीकार कर दिया।

MEA के बयान में आगे कहा गया कि भारत ने कभी अपनी भूमि को बांग्लादेश के मित्र राष्ट्र के लोगों के हितों के विरुद्ध गतिविधियों के लिए उपयोग करने की अनुमति नहीं दी है। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि हमें उम्मीद है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार शांतिपूर्ण चुनाव कराने सहित आंतरिक कानून-व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए सभी जरूरी उपाय करेगी।

गौरतलब है कि बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने भारतीय उच्चायुक्त को तलब कर भारत सरकार के समक्ष भगोड़ी शेख हसीना को भड़काऊ बयान जारी करने की अनुमति देने पर गंभीर चिंता जताई गई, जिसमें वह अपने समर्थकों को बांग्लादेश में आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त होने के लिए उकसा रही हैं, ताकि आगामी संसदीय चुनावों को असफल किया जा सके। बयान में शेख हसीना और असदुज्जमान खान कमाल के त्वरित प्रत्यर्पण की मांग दोहराई गई, ताकि वे बांग्लादेश की न्यायिक प्राधिकरणों द्वारा सुनाई गई सजाओं का सामना कर सकें।

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप, लाइव हिंदुस्तान में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर। पटना से पत्रकारिता की शुरुआत। महुआ न्यूज, जी न्यूज, ईनाडु इंडिया, राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे बड़े संस्थानों में काम किया। करीब 11 साल से डिजिटल मीडिया में कार्यरत। MCU भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई। पटना व‍िश्‍वविद्यालय से पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में नेशनल, इंटरनेशनल डेस्क पर सेवा दे रहे हैं। और पढ़ें
