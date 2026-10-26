सेना की डिफेंस पावर को मिलेगी नई धार, बंगाल की खाड़ी में कई दिन होगी मिसाइल टेस्टिंग
ताजा नोटिफिकेशन के सामने आने के बाद भारत की रक्षा तैयारियों और मिसाइल परीक्षण कार्यक्रम को लेकर चर्चा तेज हो गई है। हालांकि, उपलब्ध सूचना में किसी विशेष मिसाइल का नाम या उसके प्रकार का जिक्र नहीं किया गया है।
भारत अपनी डिफेंस पावर और मिसाइल परीक्षण कार्यक्रम को लगातार मजबूती दे रहा है। इसी कड़ी में बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र में नए मिसाइल टेस्ट को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसके मुताबिक, 29 अक्टूबर से 6 नवंबर के बीच अलग-अलग तारीखों पर मिसाइल परीक्षण किए जाएंगे। टेस्टिंग एरिया की अधिकतम लंबाई करीब 590 किलोमीटर बताई गई है। इस नोटिफिकेशन के सामने आने के बाद भारत की रक्षा तैयारियों और मिसाइल परीक्षण कार्यक्रम को लेकर चर्चा तेज हो गई है। हालांकि, उपलब्ध सूचना में किसी विशेष मिसाइल का नाम या उसके प्रकार का जिक्र नहीं किया गया है।
फिलहाल यह साफ नहीं है कि इन तारीखों पर किस मिसाइल सिस्टम का टेस्ट किया जाएगा। ये नोटिफिकेशन आम तौर पर संबंधित समुद्री और हवाई क्षेत्र में गतिविधियों की जानकारी देने और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जारी किए जाते हैं। मिसाइल परीक्षणों के लिए अलग-अलग समय तय किया गया है। पहली अवधि 29 अक्टूबर को सुबह 9 बजे से शुरू होकर 30 अक्टूबर को सुबह 11 बजे तक है। दूसरी अवधि 2 नवंबर को दोपहर 2 बजे से 3 नवंबर को शाम 4 बजे तक होगी। इसके बाद 5 नवंबर को सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक और 6 नवंबर को सुबह 9 बजे से 11 बजे तक का समय बताया गया है।
रक्षा तैयारियों पर लगातार जोर
रिपोर्ट के मुताबिक, अलग-अलग टाइम जोन से संकेत मिलता है कि संबंधित क्षेत्र में कई चरणों में गतिविधियां हो सकती हैं। जारी नक्शे में बंगाल की खाड़ी के एक बड़े हिस्से को संभावित परीक्षण क्षेत्र के रूप में दर्शाया गया है। इसमें अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह का भी उल्लेख है, जो भारत की सामरिक और समुद्री सुरक्षा के लिहाज से अहम क्षेत्र है। करीब 590 किलोमीटर की अधिकतम दूरी का जिक्र नोटिफिकेशन का प्रमुख हिस्सा है, लेकिन इसे किसी मिसाइल की मारक क्षमता नहीं माना जाना चाहिए।
इस बीच, इक्षा मंत्रालय ने 2.12 लाख करोड़ रुपये की लागत से सैन्य प्लेटफॉर्म और हथियारों की खरीद को मंजूरी दी है। इनमें बहु-उपयोगी हल्के हेलीकॉप्टर, लंबी दूरी की कामिकेज ड्रोन और रडार भी शामिल हैं। सैन्य खरीद पर निर्णय लेने वाली रक्षा मंत्रालय की टॉप यूनिट रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) ने खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी। इसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। भारतीय सेना के लिए भारी वाहन, सेल्फ-प्रोपेल्ड ट्रैक्ड गन सिस्टम, गन शॉट रिस्पॉन्स सिस्टम, बहु-उपयोगी हल्के हेलीकॉप्टर, बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली और जवाबी-मानवरहित हवाई प्रणाली की खरीद को मंजूरी दी गई है।
लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।और पढ़ें