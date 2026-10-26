सेना की डिफेंस पावर को मिलेगी नई धार, बंगाल की खाड़ी में कई दिन होगी मिसाइल टेस्टिंग

ताजा नोटिफिकेशन के सामने आने के बाद भारत की रक्षा तैयारियों और मिसाइल परीक्षण कार्यक्रम को लेकर चर्चा तेज हो गई है। हालांकि, उपलब्ध सूचना में किसी विशेष मिसाइल का नाम या उसके प्रकार का जिक्र नहीं किया गया है।

भारत अपनी डिफेंस पावर और मिसाइल परीक्षण कार्यक्रम को लगातार मजबूती दे रहा है। इसी कड़ी में बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र में नए मिसाइल टेस्ट को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसके मुताबिक, 29 अक्टूबर से 6 नवंबर के बीच अलग-अलग तारीखों पर मिसाइल परीक्षण किए जाएंगे। टेस्टिंग एरिया की अधिकतम लंबाई करीब 590 किलोमीटर बताई गई है। इस नोटिफिकेशन के सामने आने के बाद भारत की रक्षा तैयारियों और मिसाइल परीक्षण कार्यक्रम को लेकर चर्चा तेज हो गई है। हालांकि, उपलब्ध सूचना में किसी विशेष मिसाइल का नाम या उसके प्रकार का जिक्र नहीं किया गया है।

फिलहाल यह साफ नहीं है कि इन तारीखों पर किस मिसाइल सिस्टम का टेस्ट किया जाएगा। ये नोटिफिकेशन आम तौर पर संबंधित समुद्री और हवाई क्षेत्र में गतिविधियों की जानकारी देने और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जारी किए जाते हैं। मिसाइल परीक्षणों के लिए अलग-अलग समय तय किया गया है। पहली अवधि 29 अक्टूबर को सुबह 9 बजे से शुरू होकर 30 अक्टूबर को सुबह 11 बजे तक है। दूसरी अवधि 2 नवंबर को दोपहर 2 बजे से 3 नवंबर को शाम 4 बजे तक होगी। इसके बाद 5 नवंबर को सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक और 6 नवंबर को सुबह 9 बजे से 11 बजे तक का समय बताया गया है।

रक्षा तैयारियों पर लगातार जोर रिपोर्ट के मुताबिक, अलग-अलग टाइम जोन से संकेत मिलता है कि संबंधित क्षेत्र में कई चरणों में गतिविधियां हो सकती हैं। जारी नक्शे में बंगाल की खाड़ी के एक बड़े हिस्से को संभावित परीक्षण क्षेत्र के रूप में दर्शाया गया है। इसमें अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह का भी उल्लेख है, जो भारत की सामरिक और समुद्री सुरक्षा के लिहाज से अहम क्षेत्र है। करीब 590 किलोमीटर की अधिकतम दूरी का जिक्र नोटिफिकेशन का प्रमुख हिस्सा है, लेकिन इसे किसी मिसाइल की मारक क्षमता नहीं माना जाना चाहिए।