भारत के पास 10 दिन से भी कम का रणनीतिक तेल भंडार; RTI के जबाव में सरकार का कबूलनामा

भारत अपनी कुल कच्चे तेल की जरूरत का 85% से अधिक आयात करता है। ऐसे में अगर वैश्विक आपूर्ति बाधित रहती है, खासतौर पर पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के कारण तो इसका सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था और आम लोगों की जेब पर पड़ सकता है।

पिछले 25 दिनों से जारी ईरान जंग की वजह से वैश्विक तनाव और तेल आपूर्ति पर मंडराते खतरे के बीच एक अहम खुलासा सामने आया है। एक आरटीआई के जवाब में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने बताया है कि भारत के पास मौजूद रणनीतिक कच्चे तेल का भंडार (Strategic Petroleum Reserve) देश की जरूरतों को केवल लगभग 9.5 दिनों तक ही पूरा कर सकते हैं। सरकार की तरफ से दिया गया यह जवाब दिखाता है कि भारत के पास कितना कम तेल भंडार बचा है।

सूचना का अधिकार (RTI) के तहत इंडिया टुडे की तरफ से मांगी गई जानकारी ऐसे समय में सामने आई है जब पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के कारण वैश्विक ऊर्जा बाजार दबाव में हैं; क्योंकि संघर्ष के कारण एक तरफ कच्चे तेल की कीमतों में पहले तेजी आ चुकी है। दूसरी तरफ होर्मुज़ जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) से गुजरने वाले मार्गों पर ईरानी पहरेदारी ने दुनियाभर में तेल आपूर्ति को बाधित किया है। यह वही क्षेत्र है जहाँ से भारत अपने कच्चे तेल का एक बड़ा हिस्सा आयात करता है।

भारत में 10 दिनों से भी कम तेल का रणनीतिक भंडार हालांकि, भारत अपनी कूटनीति की बदौलत कई तेल और गैस टैंकर वाले जहाजों को होर्मुज स्टे्ट से निकाल पाने में कामयाबी हासिल की है लेकिन आबादी और जरूरत के लिहाज से आपूर्ति अभी भी बहुत कम है। यही वजह है कि भारत में जरूरत के हिसाब से 10 दिनों से भी कम तेल का रणनीतिक भंडार बचा है। बता दें कि भारत अपनी कुल कच्चे तेल की जरूरत का 85% से अधिक आयात करता है। ऐसे में अगर वैश्विक आपूर्ति बाधित होती है, खासतौर पर पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के कारण तो इसका सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था और आम लोगों की जेब पर पड़ सकता है। इस संघर्ष में होर्मुज जलडमरूमध्य विशेष चिंता का विषय है, जहां से दुनिया के बड़े हिस्से का तेल गुजरता है। इस मार्ग में किसी भी बाधा से सप्लाई चेन प्रभावित हो सकती है और कीमतों में भारी उछाल आ सकता है।

कितना है वर्तमान भंडार? RTI के जवाब में बताया गया है कि रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार (SPR) कार्यक्रम को 7 जनवरी, 2004 को मंज़ूरी दी गई थी, और इसे लागू करने के लिए 16 जून, 2004 को इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिज़र्व्स लिमिटेड (ISPRL) की स्थापना की गई थी। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, भारत की कुल भंडारण क्षमता 5.33 मिलियन मीट्रिक टन (MMT) है। हालाँकि, 23 मार्च, 2026 को राज्यसभा में पेश किए गए सरकारी आँकड़ों से पता चलता है कि इन भंडारों का पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं हो रहा है। भारत के पास अभी लगभग 3.372 MMT कच्चा तेल मौजूद है, जो कुल भंडारण क्षमता का लगभग 64% है।

कुल 5.33 MMT की भंडारण क्षमता RTI के जबाव में कहा गया है कि अभी भारत के पास तीन जगहों पर कुल 5.33 मिलियन मीट्रिक टन (MMT) की SPR भंडारण क्षमता है। इनमें विशाखापत्तनम (1.33 MMT), मंगलुरु (1.5 MMT), और पाडुर (2.5 MMT) शामिल हैं। इन भंडारों का संचालन इंडियन स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड द्वारा किया जाता है, जिसकी स्थापना 2004 में की गई थी। सरकार ने 2021 में SPR नेटवर्क को बढ़ाने की मंजूरी दी थी, जिसके तहत ओडिशा के चांदीखोल में 4 MMT, कर्नाटक के पाडुर में अतिरिक्त 2.5 MMT का नया भंडारण प्रस्तावित है। हालांकि ये परियोजनाएं अभी तक शुरू नहीं हो पाई हैं।