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भारत के पास 10 दिन से भी कम का रणनीतिक तेल भंडार; RTI के जबाव में सरकार का कबूलनामा

Mar 24, 2026 06:17 pm ISTPramod Praveen लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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भारत अपनी कुल कच्चे तेल की जरूरत का 85% से अधिक आयात करता है। ऐसे में अगर वैश्विक आपूर्ति बाधित रहती है, खासतौर पर पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के कारण तो इसका सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था और आम लोगों की जेब पर पड़ सकता है।

भारत के पास 10 दिन से भी कम का रणनीतिक तेल भंडार; RTI के जबाव में सरकार का कबूलनामा

पिछले 25 दिनों से जारी ईरान जंग की वजह से वैश्विक तनाव और तेल आपूर्ति पर मंडराते खतरे के बीच एक अहम खुलासा सामने आया है। एक आरटीआई के जवाब में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने बताया है कि भारत के पास मौजूद रणनीतिक कच्चे तेल का भंडार (Strategic Petroleum Reserve) देश की जरूरतों को केवल लगभग 9.5 दिनों तक ही पूरा कर सकते हैं। सरकार की तरफ से दिया गया यह जवाब दिखाता है कि भारत के पास कितना कम तेल भंडार बचा है।

सूचना का अधिकार (RTI) के तहत इंडिया टुडे की तरफ से मांगी गई जानकारी ऐसे समय में सामने आई है जब पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के कारण वैश्विक ऊर्जा बाजार दबाव में हैं; क्योंकि संघर्ष के कारण एक तरफ कच्चे तेल की कीमतों में पहले तेजी आ चुकी है। दूसरी तरफ होर्मुज़ जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) से गुजरने वाले मार्गों पर ईरानी पहरेदारी ने दुनियाभर में तेल आपूर्ति को बाधित किया है। यह वही क्षेत्र है जहाँ से भारत अपने कच्चे तेल का एक बड़ा हिस्सा आयात करता है।

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भारत में 10 दिनों से भी कम तेल का रणनीतिक भंडार

हालांकि, भारत अपनी कूटनीति की बदौलत कई तेल और गैस टैंकर वाले जहाजों को होर्मुज स्टे्ट से निकाल पाने में कामयाबी हासिल की है लेकिन आबादी और जरूरत के लिहाज से आपूर्ति अभी भी बहुत कम है। यही वजह है कि भारत में जरूरत के हिसाब से 10 दिनों से भी कम तेल का रणनीतिक भंडार बचा है। बता दें कि भारत अपनी कुल कच्चे तेल की जरूरत का 85% से अधिक आयात करता है। ऐसे में अगर वैश्विक आपूर्ति बाधित होती है, खासतौर पर पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के कारण तो इसका सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था और आम लोगों की जेब पर पड़ सकता है। इस संघर्ष में होर्मुज जलडमरूमध्य विशेष चिंता का विषय है, जहां से दुनिया के बड़े हिस्से का तेल गुजरता है। इस मार्ग में किसी भी बाधा से सप्लाई चेन प्रभावित हो सकती है और कीमतों में भारी उछाल आ सकता है।

कितना है वर्तमान भंडार?

RTI के जवाब में बताया गया है कि रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार (SPR) कार्यक्रम को 7 जनवरी, 2004 को मंज़ूरी दी गई थी, और इसे लागू करने के लिए 16 जून, 2004 को इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिज़र्व्स लिमिटेड (ISPRL) की स्थापना की गई थी। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, भारत की कुल भंडारण क्षमता 5.33 मिलियन मीट्रिक टन (MMT) है। हालाँकि, 23 मार्च, 2026 को राज्यसभा में पेश किए गए सरकारी आँकड़ों से पता चलता है कि इन भंडारों का पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं हो रहा है। भारत के पास अभी लगभग 3.372 MMT कच्चा तेल मौजूद है, जो कुल भंडारण क्षमता का लगभग 64% है।

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कुल 5.33 MMT की भंडारण क्षमता

RTI के जबाव में कहा गया है कि अभी भारत के पास तीन जगहों पर कुल 5.33 मिलियन मीट्रिक टन (MMT) की SPR भंडारण क्षमता है। इनमें विशाखापत्तनम (1.33 MMT), मंगलुरु (1.5 MMT), और पाडुर (2.5 MMT) शामिल हैं। इन भंडारों का संचालन इंडियन स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड द्वारा किया जाता है, जिसकी स्थापना 2004 में की गई थी। सरकार ने 2021 में SPR नेटवर्क को बढ़ाने की मंजूरी दी थी, जिसके तहत ओडिशा के चांदीखोल में 4 MMT, कर्नाटक के पाडुर में अतिरिक्त 2.5 MMT का नया भंडारण प्रस्तावित है। हालांकि ये परियोजनाएं अभी तक शुरू नहीं हो पाई हैं।

वैश्विक हालात ने बढ़ाई चुनौती

पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और तेल ठिकानों पर हमलों ने पहले ही बाजार में अस्थिरता बढ़ा दी है। कच्चे तेल की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं, जिससे भारत जैसे आयात-निर्भर देशों पर दबाव और बढ़ गया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या भारत का मौजूदा तेल भंडार किसी लंबी आपूर्ति बाधा से निपटने के लिए पर्याप्त है? क्यों मौजूदा क्षमता भी पूरी तरह भरी नहीं गई है? और विस्तार योजनाएं कब तक पूरी होंगी?

Pramod Praveen

लेखक के बारे में

Pramod Praveen

प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।

अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।

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