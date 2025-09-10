अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर भारत पर उंगली उठा रहा था यह देश, UNHRC में मिला करारा जवाब

भारत ने UNHRC में स्विट्जरलैंड की टिप्पणी को गलत जानकारी पर आधारित बताया है। इस दौरान भारतीय अधिकारी क्षितिज त्यागी ने कहा कि भारत पर टिप्पणी के बजाय देश को अपनी चुनौतियों पर ध्यान देने की जरूरत है।

भारत ने बुधवार को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, UNHRC की बैठक में स्विटजरलैंड को जमकर सुनाया है। स्विट्जरलैंड द्वारा भारत के अल्पसंख्यकों के बारे में की गई टिप्पणियों को आश्चर्यजनक और गलत जानकारी पर आधारित बताते हुए भारत ने कहा है कि भारत पर टिप्पणी के बजाय देश को नस्लवाद, भेदभाव और विदेशी लोगों के प्रति घृणा जैसी खुद की चुनौतियों पर ध्यान देना चाहिए। इससे पहले स्विस प्रतिनिधि ने बैठक में कहा था कि स्विट्जरलैंड भारत सरकार से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए प्रभावी कदम उठाने और अभिव्यक्ति और मीडिया की स्वतंत्रता के अधिकारों को बरकरार रखने की अपील करता है।

इसके बाद जिनेवा स्थित भारत के स्थायी मिशन में सलाहकार क्षितिज त्यागी ने मानवाधिकार परिषद के 60वें सत्र में बहस के दौरान कहा, "हम अपने घनिष्ठ मित्र और साझेदार स्विट्जरलैंड द्वारा की गई आश्चर्यजनक और गलत जानकारी पर आधारित टिप्पणियों का भी जवाब देना चाहेंगे।" बता दें कि स्विट्जरलैंड फिलहाल की UNHRC की अध्यक्षता कर रहा है।

‘परिषद का समय बर्बाद ना करें’ क्षितिज त्यागी ने कहा, “अध्यक्ष के तौर पर स्विट्जरलैंड के लिए यह और भी जरूरी है कि ऐसे झूठे, सतही और भारत की वास्तविकता के साथ संबंध ना रखने वाले बयान देकर वह परिषद का समय बर्बाद ना करें।” त्यागी ने आगे कहा, “इसके बजाय स्विट्जरलैंड को नस्लवाद, व्यवस्थित भेदभाव और विदेशी-घृणा जैसी अपनी चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। दुनिया के सबसे बड़े, सबसे विविध और जीवंत लोकतंत्र के रूप में भारत स्विट्जरलैंड की इन चिंताओं को दूर करने में मदद के लिए तैयार है।”