जो अपने ही लोगों पर बम बरसाता है, वो हमें ज्ञान न दे; भारत ने पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान को कर दिया खबरदार

भारत ने दोटूक शब्दों में कहा कि जिस देश का खुद का इतिहास नरसंहार के काले कारनामों से भरा हुआ है, उसका भारत के आंतरिक मामलों पर बोलना एक घटिया मजाक है।

भारत ने वैश्विक मंच पर पाकिस्तान को एक बार फिर तगड़ी लताड़ लगाई है। भारत के खिलाफ जहर उगलने की नापाक कोशिश कर रहे पाकिस्तान को इस बार भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में भारतीय अधिकारी से करारा जवाब मिला। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पर्वतनेनी ने एक बहस के दौरान पाकिस्तान के प्रतिनिधि द्वारा जम्मू-कश्मीर का मुद्दा उठाए जाने पर उसे खुद की गिरेबान में झांकने की सलाह भी दी। भारत ने दोटूक शब्दों में कहा कि जिस देश का खुद का इतिहास नरसंहार के काले कारनामों से सना हुआ है, उसका भारत के आंतरिक मामलों पर बोलना एक भद्दा मजाक है।

हरीश पर्वतनेनी ने पाकिस्तान के हालिया क्रूर कारनामों का कच्चा चिट्ठा खोलते हुए इसी साल अफगानिस्तान पर किए गए हवाई हमलों का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा, “दुनिया भूली नहीं है कि इसी साल मार्च में पवित्र रमजान के महीने में, जब शांति और रहम का समय होता है, पाकिस्तान ने काबुल के 'ओमिद नशामुक्ति उपचार अस्पताल' पर बर्बर हवाई हमला किया था। संयुक्त राष्ट्र मिशन (UNAMA) के मुताबिक, इस हमले में 269 मासूम नागरिकों की जान गई और 122 लोग घायल हुए। यह हमला तब किया गया जब लोग नमाज के बाद मस्जिद से बाहर निकल रहे थे। पाकिस्तान अंधेरे में मासूम नागरिकों को निशाना बनाता है और अंतरराष्ट्रीय कानून का पाखंड करता है।”

याद दिलाई 1971 की बर्बरता भारत ने पाकिस्तान की सेना द्वारा अपने ही नागरिकों पर ढाए गए जुल्मों का इतिहास भी याद दिलाया। भारतीय राजदूत ने कहा, "यह वही पाकिस्तान है जिसने 1971 में 'ऑपरेशन सर्चलाइट' के दौरान अपनी ही सेना से लाख महिलाओं का रेप कराया।” भारत ने आगे कहा कि जो देश अपने ही लोगों पर बम बरसाता आया हो और जिसने लाखों लोगों का कत्लेआम किया हो, उसके मुंह से मानवाधिकारों की बात शोभा नहीं देती। वहीं आंकड़ों का हवाला देते हुए भारत ने बताया कि पाकिस्तानी हमलों की वजह से अब तक 94,000 से अधिक अफगान नागरिक विस्थापित हो चुके हैं।