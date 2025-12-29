Hindustan Hindi News
पहले अपने गिरेबान में झांके PAK, अल्पसंख्यकों पर ज्ञान दे रहे पाकिस्तान को भारत ने लताड़ा

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि हम ऐसे देश की कथित टिप्पणियों को सिरे से खारिज करते हैं, जिसका इस विषय पर बेहद खराब रिकॉर्ड अपने आप में सब कुछ कहता है।

Dec 29, 2025 08:04 pm ISTJagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तान
देश में अल्पसंख्यकों की स्थिति को लेकर ज्ञान दे रहे पाकिस्तान को भारत ने तगड़ी लताड़ लगाई है। भारत ने पाक की टिप्पणियों को सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि अल्पसंख्यकों के साथ व्यवहार को लेकर जिस देश का रिकार्ड बेहद खराब है, उसे दूसरों को नसीहत देने से पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक बयान में पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय द्वारा दिए गए बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी।

सोमवार को रणधीर जायसवाल ने एक बयान जारी कर कहा, "हम ऐसे देश की कथित टिप्पणियों को सिरे से खारिज करते हैं, जिसका इस विषय पर बेहद खराब रिकॉर्ड अपने आप में सब कुछ कहता है। विभिन्न धर्मों से संबंधित अल्पसंख्यकों के साथ पाकिस्तान द्वारा किया गया भयावह और व्यवस्थित उत्पीड़न एक सर्वविदित तथ्य है। उंगली उठाने से इस सच्चाई को नहीं छिपाया जा सकता।"

गौरतलब है कि पाकिस्तान ने भारत में क्रिसमस के दौरान तोड़फोड़ की घटनाओं का जिक्र करते हुए अल्पसंख्यकों के साथ किए जा रहे व्यवहार को लेकर भारत पर सवाल उठाए थे। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ताहिर अंद्राबी ने बीते दिनों वैश्विक समुदाय से भारत में अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने वाली घटनाओं पर ध्यान देने की अपील की थी। अंद्राबी ने भारत सरकार पर मुसलमानों को टारगेट करने का भी आरोप लगाया जिसमें उनके घरों को गिराने और कथित लिंचिंग के मामलों का जिक्र था।

हालांकि दूसरों की तरफ उंगली उठाने वाला पाकिस्तान यह भूल गया कि उसके खुद के देश में अल्पसंख्यकों की क्या स्थिति है। धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर पाकिस्तान का रिकॉर्ड बेहद खराब है। पाक में अल्पसंख्यकों के साथ हिंसा और भेदभाव की खबरें लगातार सामने आती रहती हैं।

वहीं हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों को अक्सर ईशनिंदा और अन्य विवादित कानूनों की आड़ में निशाना बनाया जाता है, जहां ना सिर्फ उनके धार्मिक स्थलों में तोड़फोड़ की जाती है, बल्कि कई बार इस्लाम के अपमान का हवाला देकर अल्पसंख्यकों की जान भी ले ली जाती है।

