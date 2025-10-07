कश्मीरी महिलाओं को लेकर UN में भ्रम फैला रहा था पाकिस्तान, भारत ने याद दिलाया ऑपरेशन सर्चलाइट

पाकिस्तान की स्थायी मिशन की काउंसलर साइमा सलीम ने UNSC में अपने बयान में कहा, ‘कश्मीरी महिलाओं को शांति और सुरक्षा एजेंडे से बाहर रखना इसकी वैधता को खत्म करता है। जम्मू-कश्मीर विवाद इस परिषद के एजेंडे में शामिल है।’

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में महिलाओं, शांति और सुरक्षा पर बहस के दौरान भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पार्वथनेनी हरिश ने पाकिस्तान पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने जम्मू-कश्मीर के मुद्दे पर उसकी भ्रामक और बढ़ा-चढ़ाकर की गई टिप्पणियों को खारिज कर दिया। हरिश ने कहा, 'जम्मू-कश्मीर हमारा अभिन्न हिस्सा है। हर साल हमें पाकिस्तान की भारत के खिलाफ भ्रामक बयानबाजी सुनने को मजबूर होना पड़ता है।' हरिश ने पाकिस्तान पर महिलाओं के अधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए कहा कि यह वही देश है, जिसने 1971 में ऑपरेशन सर्चलाइट के तहत 4 लाख महिलाओं के खिलाफ अपनी सेना से सामूहिक बलात्कार की सुनियोजित और नरसंहारकारी मुहिम को अंजाम दिया था। पाकिस्तान की प्रचारबाजी को पूरी दुनिया देख रही है।

भारत की यह प्रतिक्रिया पाकिस्तान की स्थायी मिशन की काउंसलर साइमा सलीम की टिप्पणियों के जवाब में आई। सलीम ने कश्मीरी महिलाओं के साथ दशकों से यौन हिंसा और कब्जा जमाने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार तंत्र एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स वॉच और मेडिसिन्स सैन्स फ्रंटियर्स जैसी संस्थाओं ने इन उल्लंघनों को दर्ज किया है, जिनमें महिला मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और पत्रकारों का उत्पीड़न, गायब हुए लोगों के परिवारों की महिलाओं से यातना, मनमानी गिरफ्तारी और यौन हिंसा के आघात शामिल हैं।

