अमेरिका के साथ बड़ी डील, बड़ी मात्रा में LPG आयात करेगा भारत; क्या सस्ते होंगे सिलिंडर?
संक्षेप: भारत ने अमेरिका के साथ एलपीजी आयात को लेकर ऐतिहासिक डील की है। इसके तहत भारत की तेल कंपनियां कम से कम 10 फीसदी एलपीजी आयात अमेरिकी गल्फ कोस्ट से करेंगी।
भारत ने अमेरिका के साथ एक बड़ी और ऐतिहासिक डील की है। इसके मुताबिक भारत की तेल कंपनियां अमेरिका से कम से कम 10 फीसदी एलपीजी का आयात करेंगी। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इस डील के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि एलपीजी के स्रोतों के डायवर्सिफइकेशन के लिए सरकार ने यह बड़ा समझौता किया है। उन्होंने कहा कि इससे सुनिश्चित किया जाएगा कि देश के लोगों को सस्ते गैस के सिलिंडर मिलते रहें। डील के तहत पीएसयू ऑइल कंपनियों को कॉन्ट्रैक ईयर 2026 में अमेरिकी गल्फ कोस्ट से एलपीजी आयात करनी होगी। यह भारतीय बाजार के लिए अमेरिका के साथ पहले एलपीजी का स्टरक्चर्ड कॉन्ट्रैक्ट है।
पुरी ने कहा, Mount Belvieu बेंचमार्क के तहत एलपीजी का आयात किया जाएगा। बीपीसीएल, आईओसी और एचपीसीएल के शीर्ष अधिकारियों की एक टीम अमेरिका भी गई थी और डील से पहले अधिकारियों ने वहां तेल उत्पादन करने वाली कंपनियों से वार्ता की है। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में उछाल के बाद भी भारत की कंपनियां लोगों को कम कीमतों में एलपीजी उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।