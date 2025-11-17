Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsIndia signs major deal with the US for lpg import will cylinders become cheaper
अमेरिका के साथ बड़ी डील, बड़ी मात्रा में LPG आयात करेगा भारत; क्या सस्ते होंगे सिलिंडर?

अमेरिका के साथ बड़ी डील, बड़ी मात्रा में LPG आयात करेगा भारत; क्या सस्ते होंगे सिलिंडर?

संक्षेप: भारत ने अमेरिका के साथ एलपीजी आयात को लेकर ऐतिहासिक डील की है। इसके तहत भारत की तेल कंपनियां कम से कम 10 फीसदी एलपीजी आयात अमेरिकी गल्फ कोस्ट से करेंगी।

Mon, 17 Nov 2025 11:52 AMAnkit Ojha लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

भारत ने अमेरिका के साथ एक बड़ी और ऐतिहासिक डील की है। इसके मुताबिक भारत की तेल कंपनियां अमेरिका से कम से कम 10 फीसदी एलपीजी का आयात करेंगी। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इस डील के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि एलपीजी के स्रोतों के डायवर्सिफइकेशन के लिए सरकार ने यह बड़ा समझौता किया है। उन्होंने कहा कि इससे सुनिश्चित किया जाएगा कि देश के लोगों को सस्ते गैस के सिलिंडर मिलते रहें। डील के तहत पीएसयू ऑइल कंपनियों को कॉन्ट्रैक ईयर 2026 में अमेरिकी गल्फ कोस्ट से एलपीजी आयात करनी होगी। यह भारतीय बाजार के लिए अमेरिका के साथ पहले एलपीजी का स्टरक्चर्ड कॉन्ट्रैक्ट है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

पुरी ने कहा, Mount Belvieu बेंचमार्क के तहत एलपीजी का आयात किया जाएगा। बीपीसीएल, आईओसी और एचपीसीएल के शीर्ष अधिकारियों की एक टीम अमेरिका भी गई थी और डील से पहले अधिकारियों ने वहां तेल उत्पादन करने वाली कंपनियों से वार्ता की है। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में उछाल के बाद भी भारत की कंपनियां लोगों को कम कीमतों में एलपीजी उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

Ankit Ojha

लेखक के बारे में

Ankit Ojha
अंकित ओझा पिछले 8 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। अंकित ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से स्नातक के बाद IIMC नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा किया है। इसके बाद कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर डिग्री हासिल की है। राजनीति, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर कार्य करने का उनके पास अनुभव है। इसके अलावा बिजनेस और अन्य क्षेत्रों की भी समझ रखते हैं। हिंदी, अंग्रेजी के साथ ही पंजाबी और उर्दू का भी ज्ञान है। डिजिटल के साथ ही रेडियो और टीवी के लिए भी काम कर चुके हैं। और पढ़ें
Trump tariffs LPG Gas LPG Price
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।