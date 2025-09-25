India signs 7 billion Doller deal for 97 domestically made fighter jets Tejas 97 तेजस विमानों से हवा में मार करने की बढ़ेगी रफ्तार, वायुसेना के लिए हुआ खास करार, India News in Hindi - Hindustan
97 तेजस विमानों से हवा में मार करने की बढ़ेगी रफ्तार, वायुसेना के लिए हुआ खास करार

भारतीय वायुसेना को मजबूत करने के लिए गुरुवार को एक अहम करार किया गया। इसके तहत रक्षा मंत्रालय ने गुरुवार को भारतीय वायुसेना के लिए 97 तेजस लड़ाकू विमान खरीदने के लिए हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) के साथ 62,370 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए।

Deepak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीThu, 25 Sep 2025 04:11 PM
भारतीय वायुसेना को मजबूत करने के लिए गुरुवार को एक अहम करार किया गया। इसके तहत रक्षा मंत्रालय ने गुरुवार को भारतीय वायुसेना के लिए 97 तेजस लड़ाकू विमान खरीदने के लिए हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) के साथ 62,370 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता वाली सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीएस) द्वारा इस बड़ी खरीद को हरी झंडी दिए जाने के लगभग एक महीने बाद अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए हैं। एयरोस्पेस क्षेत्र की इस सरकारी दिग्गज कंपनी के साथ किया गया यह दूसरा ऐसा अनुबंध है।

फरवरी 2021 में, रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के लिए 83 तेजस एमके-1ए जेट विमानों की खरीद के लिए एचएएल के साथ 48,000 करोड़ रुपए का सौदा किया था। मंत्रालय ने बताया कि भारतीय वायुसेना के लिए 62,370 करोड़ रुपए (करों को छोड़कर) की लागत से 97 तेजस हल्के लड़ाकू विमान ‘एमके-1ए’ और संबंधित उपकरणों की खातिर एचएएल के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ‘स्वयं रक्षा कवच’ से लैस इन उन्नत जेट में 64 प्रतिशत से ज्यादा स्वदेशी सामग्री और 67 नए स्वदेशी उपकरण होंगे। मंत्रालय ने बताया कि इन विमानों की आपूर्ति 2027-28 में शुरू होगी। इसमें 68 सिंगल-सीटर फाइटर प्लेन्स और 29 ट्विन-सीटर ट्रेनर विमान, साथ ही संबंधित उपकरण और सपोर्ट सिस्टम शामिल हैं।

किसकी लेंगे जगह
सिंगल इंजन वाला एमके-1ए, भारतीय वायुसेना के मिग-21 लड़ाकू विमानों की जगह लेगा। भारतीय वायुसेना इन लड़ाकू विमानों को शामिल करना चाहती है क्योंकि उसके फाइटर स्क्वॉड्रन की संख्या आधिकारिक तौर पर स्वीकृत 42 से घटकर 31 रह गई है। तेजस युद्ध क्षेत्र में कई भूमिकाएं निभाने वाला लड़ाकू विमान है जो उच्च-खतरे वाले हवाई वातावरण में ऑपरेट करने में सक्षम है।

क्या है इसकी खासियत
तेजस एमके-1ए फाइटर विमान, कई खासियतों से भरपूर हैं, जिससे वायुसेना को अतिरिक्त ताकत मिलेगी। यह इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड ऐरे (AESA) रडार, स्वयं रक्षा कवच और कंट्रोल सरफेस एक्ट्यूएटर्स जैसी उन्नत स्वदेशी रूप से विकसित प्रणालियों से लैस है। यह घरेलू स्तर पर डिजाइन और तैयार किया गया, सबसे एडवांस लेवल का फाइटर विमान है।

