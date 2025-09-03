भारत ने दिखाया बड़ा दिल, सिंधु जल संधि रद्द होने के बाद भी पाक को भेजा बाढ़ का अलर्ट

भारी वर्षा के कारण पंजाब में सतलुज, ब्यास और रावी जैसी नदियां और मौसमी नाले उफान पर हैं। इस वजह से प्रमुख बांधों से अतिरिक्त पानी छोड़ना पड़ा, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा और बढ़ गया है।

उत्तर भारत में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते पंजाब की नदियां उफान पर हैं। इसी बीच भारत ने पाकिस्तान को सतलुज नदी में बाढ़ आने की उच्च संभावना को लेकर चेतावनी जारी की है। सूत्रों ने मंगलवार को बताया कि यह अलर्ट मानवीय आधार पर विदेश मंत्रालय के माध्यम से पाकिस्तान को भेजा गया है।

सूत्रों के अनुसार, मंगलवार को जारी यह चेतावनी बुधवार को सतलुज में संभावित बाढ़ के लिए दी गई है। इससे पहले पिछले हफ्ते भारत ने पाकिस्तान को तवी नदी में संभावित बाढ़ को लेकर तीन अलर्ट जारी किए थे।

