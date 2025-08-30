India should not be unfairly targeted in that context Jaishankar Talks Finnish Foreign Minister जयशंकर ने फिनलैंड की विदेश मंत्री से की बात, बोले- भारत को निशाना मत बनाइए, India News in Hindi - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsIndia should not be unfairly targeted in that context Jaishankar Talks Finnish Foreign Minister

जयशंकर ने फिनलैंड की विदेश मंत्री से की बात, बोले- भारत को निशाना मत बनाइए

बता दें कि फिनलैंड, जो यूरोपीय संघ के एक महत्वपूर्ण सदस्य और रूस का पड़ोसी देश है वह यूक्रेन संकट को लेकर यूरोपीय देशों और ट्रंप प्रशासन के बीच चल रही बातचीत में अहम भूमिका निभा रहा है।

Amit Kumar लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSat, 30 Aug 2025 09:16 PM
share Share
Follow Us on
जयशंकर ने फिनलैंड की विदेश मंत्री से की बात, बोले- भारत को निशाना मत बनाइए

भारत के विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने शनिवार को फिनलैंड की विदेश मंत्री एलिना वाल्टोनेन के साथ फोन पर बातचीत की। इस दौरान यूक्रेन संकट और इसके वैश्विक प्रभावों पर विस्तृत चर्चा हुई। जयशंकर ने इस बात पर जोर दिया कि यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में भारत को अनुचित रूप से निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। उन्होंने भारत की उस नीति को दोहराया, जिसमें संवाद और कूटनीति के माध्यम से समाधान की वकालत की गई है।

भारत को अनुचित रूप से निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए- जयशंकर

जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी बातचीत का जिक्र करते हुए लिखा, "आज फिनलैंड की विदेश मंत्री एलिना वाल्टोनेन के साथ टेलीफोन पर बातचीत हुई। हमारी चर्चा यूक्रेन संकट और इसके परिणामों पर केंद्रित रही। इस संदर्भ में भारत को अनुचित रूप से निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। हमने हमेशा संवाद और कूटनीति की वकालत की है।"

फिनलैंड यूरोपीय संघ का एक महत्वपूर्ण सदस्य और रूस का पड़ोसी देश है। वह यूक्रेन संकट को लेकर यूरोपीय देशों और ट्रंप प्रशासन के बीच चल रही बातचीत में अहम भूमिका निभा रहा है। फिनलैंड ने इस संकट में शांति वार्ता को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय कदम उठाए हैं। हाल ही में फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों द्वारा बुलाई गई यूरोपीय नेताओं की आपातकालीन बैठक में भी फिनलैंड ने हिस्सा लिया था, जिसमें अमेरिका और रूस के बीच संभावित शांति समझौते पर चर्चा हुई थी।

जयशंकर की फिनलैंड की विदेश मंत्री के साथ यह बातचीत भारत की उस रणनीति का हिस्सा है, जिसमें वह वैश्विक मंच पर अपनी तटस्थ और संतुलित भूमिका को बनाए रखना चाहता है। भारत ने न केवल रूस और यूक्रेन के साथ अपने संबंधों को संतुलित किया है, बल्कि वैश्विक दक्षिण (ग्लोबल साउथ) के हितों को भी प्रमुखता दी है।

भारत की स्थिति और वैश्विक दबाव

जयशंकर का यह बयान उस समय आया है, जब भारत को रूस के साथ तेल व्यापार के कारण अमेरिका से 50 प्रतिशत टैरिफ का सामना करना पड़ रहा है। ट्रंप प्रशासन ने आरोप लगाया है कि भारत लगातार रूस से तेल खरीद रहा है और रूस उस पैसे का इस्तेमाल यूक्रेन युद्ध में कर रहा है। भारत ने अमेरिका के इस कदम को "अनुचित और अतार्किक" करार दिया है। जयशंकर ने इस बात पर जोर दिया कि भारत ने हमेशा युद्ध के बजाय शांति और कूटनीति को प्राथमिकता दी है।