जयशंकर ने फिनलैंड की विदेश मंत्री से की बात, बोले- भारत को निशाना मत बनाइए

भारत के विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने शनिवार को फिनलैंड की विदेश मंत्री एलिना वाल्टोनेन के साथ फोन पर बातचीत की। इस दौरान यूक्रेन संकट और इसके वैश्विक प्रभावों पर विस्तृत चर्चा हुई। जयशंकर ने इस बात पर जोर दिया कि यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में भारत को अनुचित रूप से निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। उन्होंने भारत की उस नीति को दोहराया, जिसमें संवाद और कूटनीति के माध्यम से समाधान की वकालत की गई है।

भारत को अनुचित रूप से निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए- जयशंकर जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी बातचीत का जिक्र करते हुए लिखा, "आज फिनलैंड की विदेश मंत्री एलिना वाल्टोनेन के साथ टेलीफोन पर बातचीत हुई। हमारी चर्चा यूक्रेन संकट और इसके परिणामों पर केंद्रित रही। इस संदर्भ में भारत को अनुचित रूप से निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। हमने हमेशा संवाद और कूटनीति की वकालत की है।"

फिनलैंड यूरोपीय संघ का एक महत्वपूर्ण सदस्य और रूस का पड़ोसी देश है। वह यूक्रेन संकट को लेकर यूरोपीय देशों और ट्रंप प्रशासन के बीच चल रही बातचीत में अहम भूमिका निभा रहा है। फिनलैंड ने इस संकट में शांति वार्ता को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय कदम उठाए हैं। हाल ही में फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों द्वारा बुलाई गई यूरोपीय नेताओं की आपातकालीन बैठक में भी फिनलैंड ने हिस्सा लिया था, जिसमें अमेरिका और रूस के बीच संभावित शांति समझौते पर चर्चा हुई थी।

जयशंकर की फिनलैंड की विदेश मंत्री के साथ यह बातचीत भारत की उस रणनीति का हिस्सा है, जिसमें वह वैश्विक मंच पर अपनी तटस्थ और संतुलित भूमिका को बनाए रखना चाहता है। भारत ने न केवल रूस और यूक्रेन के साथ अपने संबंधों को संतुलित किया है, बल्कि वैश्विक दक्षिण (ग्लोबल साउथ) के हितों को भी प्रमुखता दी है।