PAK प्लेन को 300 किमी दूर से गिराया, वायुसेना प्रमुख ने बताया ऑपरेशन सिंदूर में बना रिकॉर्ड

एयर चीफ मार्शल अमर प्रीत सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में खुलकर बताया है। उन्होंने कहा कि इस ऑपरेशन के दौरान 300 किमी की दूरी से एक विमान को मार गिराया गया। एयर चीफ मार्शल ने इसे भारत द्वारा सतह से हवा में मार गिराने का अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बताया। भारतीय वायुसेना ने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के दौरान पाकिस्तान के पांच लड़ाकू विमानों और एक बड़े विमान को मार गिराने की पुष्टि की है।

यह एक बड़ी उपलब्धि

एयर चीफ मार्शल यहां एयर चीफ मार्शल एलएम कात्रे स्मृति व्याख्यान के 16वें संस्करण के दौरान बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारे पास कम से कम पांच लड़ाकू विमानों के मारे जाने की पुष्ट जानकारी है। इसमें एक बड़ा विमान है, जो या तो विमान हो सकता है या फिर एडब्ल्यूसी (एयरबोर्न वॉर्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम)। इसे लगभग 300 किलोमीटर की दूरी से निशाना बनाया गया। सिंह ने कहा कि यह वास्तव में सतह से हवा में मार गिराने का अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है, जो हमने हासिल किया है। उन्होंने कहा कि विशिष्ट खुफिया जानकारी के आधार पर भारतीय वायुसेना ने हवाई क्षेत्र पर हमला करने का निर्णय लिया।

इसलिए मुख्य भवन पर हमला

वायुसेना प्रमुख ने कहा कि इसलिए हवाई अड्डे पर हमला किया गया। मुख्य भवन पर भी हमला किया गया, जहां योजनाएं बनती हैं और इसका इस्तेमाल कभी-कभी सिविल टर्मिनल भवन के रूप में भी किया जाता था। जहां तक सुकूर एयरबेस का सवाल है, हमने यूएबी हैंगर और रडार स्थल पर हमला किया। उन्होंने कहा कि आपके पास यहां दृश्य उपलब्ध हैं - यह वह हैंगर है, जिसे ध्वस्त कर दिया गया है, यह पहले और बाद का रडार स्थल है। एडब्ल्यूसी हैंगर पर फिर से हमला किया गया। यहां हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि जहां हमला हुआ था, वहां एक विमान था।