अंतरिक्ष में बड़ी छलांग, ISRO लॉन्च करने जा रहा अगली पीढ़ी का NVS-03 सैटेलाइट
ISRO जल्दी ही नेविगेशन की अगली पीढ़ी के लिए सैटेलाइट NVS-03 लॉन्च करने जा रहा है। इस सैटेलाइट के लॉन्च से भारत के NavIC सिस्टम को बेहतर करने में मदद मिलेगी।
नेविगेशन के क्षेत्र में भारत लंबी उड़ान भरने जा रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान (ISRO) आज रात कुछ ही देर बाद तीसरी पीढ़ी का नेविगेशन सैटेलाइट (NVS-03) लॉन्च करने जा रहा है। इस नेविगेशन सैटेलाइट को GSLV-F18 रॉकेट के जरिए रात 11:51 पर श्री हरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया जाएगा। यह सैटेलाइट लॉन्च भारत के अपने नेविगेशन सिस्टम ‘NavIC’ के लिए बेहद जरूरी है। क्योंकि पिछले कुछ समय से लगातार खबरें आ रही हैं कि हमारा सिस्टम सैटेलाइट की कमी से जूझ रहा है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह नया सैटेलाइट भारत के नेविगेशन सिस्टम को और भी ज्यादा मजबूती देगा। इसके जरिए पूरा देश और सीमा से 1500 किलोमीटर तक का हिस्सा सटीक तरीके से लोकेट किया जा सकेगा। इस सैटेलाइट की क्षमताओं का इस्तेमाल समुद्री नेविगेशन, सड़क परिवहन, आपदा प्रबंधन जैसे मामलों में किया जा सकेगा। इसके अलावा नाविक के बेहतर होने के बाद भारत की अमेरिकी नेविगेशन सिस्टम जीपीएस पर निर्भरता कम होगी।
अपडेट की जा रही है।
लेखक के बारे मेंUpendra Thapak
उपेंद्र ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की है। पिछले एक साल से वे होम टीम में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली (बैच 2023-24) से पूरी करने वाले उपेंद्र को इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल, विज्ञान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है। स्नातक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के कारण उन्हें मेडिकल और वैज्ञानिक विषयों की भाषा की भी अच्छी समझ है। वे मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के निवासी हैं।और पढ़ें