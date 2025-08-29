पहले 25% टैरिफ हटाए अमेरिका तभी होगी ट्रेड डील पर कोई बात, भारत ने ट्रंप को भेजा मैसेज

India-US Relation Updates: आपको बता दें कि भारत और अमेरिका के बीच पिछले कई वर्षों से व्यापक व्यापार समझौते की कोशिशें हो रही हैं। कई दौर की वार्ताओं में कृषि, सूचना प्रौद्योगिकी, दवाइयों और ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े मुद्दे उठ चुके हैं।

India-US Relation Updates: भारत और अमेरिका के बीच लंबे समय से चल रही व्यापार वार्ता एक बार फिर संकट में पड़ गई है। ट्रंप की दबाव की रणनीति में भारत झुकने वाला नहीं है। भारत की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि जब तक अमेरिका 25 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क नहीं हटाता है, तब तक कोई वार्ता नहीं होगी। इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी एक रिपोर्ट में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से यह जानकारी दी है।

सूत्रों के अनुसार, अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल 25 अगस्त को नई दिल्ली आकर बातचीत जारी रखने वाला था, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक इस कार्यक्रम को रोक दिया। ट्रंप ने भारत द्वारा रूस से तेल खरीद को बड़ा अवरोध बताते हुए कहा कि जब तक यह मुद्दा सुलझाया नहीं जाता, तब तक कोई व्यापार समझौता संभव नहीं है।

अधिकारी ने कहा कि सरकार अमेरिका के साथ बातचीत जारी रखे हुए है और केवल 25 अगस्त को होने वाली वार्ता का दौर स्थगित किया गया है। अधिकारी ने कहा, "हम अभी व्यापार समझौते पर बातचीत नहीं कर रहे हैं, लेकिन बातचीत अभी भी जारी है। समझौते पर बातचीत करने के लिए पहले अतिरिक्त 25 प्रतिशत शुल्क पर विचार करना होगा। क्योंकि अगर हम व्यापार समझौता करते हैं और अतिरिक्त शुल्क अभी भी लागू हैं, तो यह हमारे निर्यातकों के लिए कोई मायने नहीं रखेगा।"

ट्रंप ने 6 अगस्त को घोषणा की थी कि रूस से भारत के कच्चे तेल आयात पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लगाया जाएगा। उनका कहना था कि भारत का यह कदम अमेरिकी हितों के खिलाफ है और इससे दोनों देशों के बीच संतुलित व्यापार समझौते की संभावनाएं प्रभावित हुई हैं।