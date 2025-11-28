Hindustan Hindi News
चक्रवात दित्वा की मार झेल रहे श्रीलंका के लिए भारत ने बढ़ाया मदद का हाथ, भेजी राहत सामग्री; PM क्या बोले

संक्षेप:

Fri, 28 Nov 2025 05:08 PMPramod Praveen लाइव हिन्दुस्तान
Cyclone Ditwah: चक्रवाती तूफान 'दित्वा' का कहर झेल रहे पड़ोसी देश श्रीलंका के लिए भारत ने मदद का हाथ बढ़ाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने ऑपरेशन सागर बंधु के तहत तुरंत राहत सामग्री और ज़रूरी मानवीय सहायता और आपदा राहत (HADR) मदद भेजी है। उन्होंने कहा कि जैसे-जैसे स्थिति बदलेगी, भारत और मदद देने के लिए तैयार है। उन्होंने शुक्रवार को 'चक्रवात दित्वा' से हुई भारी तबाही और कई लोगों की जान जाने के बाद श्रीलंका के लोगों के प्रति गहरी संवेदना जताई।

सोशल मीडिया X पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा, “चक्रवात दित्वा के कारण श्रीलंका के जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खो दिया है, उनके प्रति मेरी हार्दिक संवेदना। मैं सभी प्रभावित परिवारों की सुरक्षा, आराम और जल्दी ठीक होने की प्रार्थना करता हूं। अपने सबसे करीबी समुद्री पड़ोसी के साथ एकजुटता दिखाते हुए, भारत ने ऑपरेशन सागर बंधु के तहत तुरंत राहत सामग्री और ज़रूरी HADR सपोर्ट भेजा है। जैसे-जैसे हालात बदलेंगे, हम और मदद देने के लिए तैयार हैं। भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और विज़न MAHASAGAR के हिसाब से, भारत ज़रूरत के समय में श्रीलंका के साथ मज़बूती से खड़ा है।"

श्रीलंका में अब तक 56 लोगों की मौत

बता दें कि श्रीलंका में इस तूफानी चक्रवात की वजह से हुई मूसलाधार बारिश के कारण कई इलाकों में आई बाढ़ और लैंडस्लाइड से मरने वालों की संख्या बढ़कर 56 हो गई है और 21 लोग अभी भी लापता हैं। श्रीलंका ने शुक्रवार को ज़रूरी सेवाओं में शामिल लोगों को छोड़कर बाकी सभी के लिए पब्लिक हॉलिडे की घोषणा की है। श्रीलंकाई अधिकारियों के मुताबिक, 12,313 परिवारों के 43,900 से ज़्यादा लोग खराब मौसम की वजह से प्रभावित हुए हैं।

ऑपरेशन सागर बंधु शुरू हो गया है

PM मोदी ने मार्च में मॉरीशस के अपने दौरे के दौरान ग्लोबल साउथ के साथ भारत के जुड़ाव के लिए MAHASAGAR या म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन्स विज़न की घोषणा की थी। अलग से, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साइक्लोन दित्वा से हुई मौतों और तबाही से निपटने में श्रीलंका की मदद के लिए 'ऑपरेशन सागर बंधु' शुरू करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा, “ऑपरेशन सागर बंधु शुरू हो गया है। INS विक्रांत और INS उदयगिरी ने कोलंबो में राहत सामग्री सौंपी। आगे की कार्रवाई चल रही है।”

बता दें कि भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत, और सबसे नया स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट INS उदयगिरी गुरुवार को शुरू हुए तीन दिन के इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू (IFR) में हिस्सा लेने के लिए श्रीलंका में हैं। यह इवेंट श्रीलंका नेवी की 75वीं सालगिरह के मौके पर हो रहा है। इसमें कई देशों के नेवी के जहाज हिस्सा ले रहे हैं। श्रीलंका के रक्षा अधिकारियों ने कहा कि INS विक्रांत से साइक्लोन राहत ऑपरेशन के लिए चल रहे बचाव और राहत ऑपरेशन के लिए अपने एयरक्राफ्ट के इस्तेमाल के लिए फॉर्मल तौर पर रिक्वेस्ट की गई थी।

