चक्रवात दित्वा की मार झेल रहे श्रीलंका के लिए भारत ने बढ़ाया मदद का हाथ, भेजी राहत सामग्री; PM क्या बोले

Cyclone Ditwah: चक्रवाती तूफान 'दित्वा' का कहर झेल रहे पड़ोसी देश श्रीलंका के लिए भारत ने मदद का हाथ बढ़ाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने ऑपरेशन सागर बंधु के तहत तुरंत राहत सामग्री और ज़रूरी मानवीय सहायता और आपदा राहत (HADR) मदद भेजी है। उन्होंने कहा कि जैसे-जैसे स्थिति बदलेगी, भारत और मदद देने के लिए तैयार है। उन्होंने शुक्रवार को 'चक्रवात दित्वा' से हुई भारी तबाही और कई लोगों की जान जाने के बाद श्रीलंका के लोगों के प्रति गहरी संवेदना जताई।

सोशल मीडिया X पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा, “चक्रवात दित्वा के कारण श्रीलंका के जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खो दिया है, उनके प्रति मेरी हार्दिक संवेदना। मैं सभी प्रभावित परिवारों की सुरक्षा, आराम और जल्दी ठीक होने की प्रार्थना करता हूं। अपने सबसे करीबी समुद्री पड़ोसी के साथ एकजुटता दिखाते हुए, भारत ने ऑपरेशन सागर बंधु के तहत तुरंत राहत सामग्री और ज़रूरी HADR सपोर्ट भेजा है। जैसे-जैसे हालात बदलेंगे, हम और मदद देने के लिए तैयार हैं। भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और विज़न MAHASAGAR के हिसाब से, भारत ज़रूरत के समय में श्रीलंका के साथ मज़बूती से खड़ा है।"

श्रीलंका में अब तक 56 लोगों की मौत बता दें कि श्रीलंका में इस तूफानी चक्रवात की वजह से हुई मूसलाधार बारिश के कारण कई इलाकों में आई बाढ़ और लैंडस्लाइड से मरने वालों की संख्या बढ़कर 56 हो गई है और 21 लोग अभी भी लापता हैं। श्रीलंका ने शुक्रवार को ज़रूरी सेवाओं में शामिल लोगों को छोड़कर बाकी सभी के लिए पब्लिक हॉलिडे की घोषणा की है। श्रीलंकाई अधिकारियों के मुताबिक, 12,313 परिवारों के 43,900 से ज़्यादा लोग खराब मौसम की वजह से प्रभावित हुए हैं।

ऑपरेशन सागर बंधु शुरू हो गया है PM मोदी ने मार्च में मॉरीशस के अपने दौरे के दौरान ग्लोबल साउथ के साथ भारत के जुड़ाव के लिए MAHASAGAR या म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन्स विज़न की घोषणा की थी। अलग से, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साइक्लोन दित्वा से हुई मौतों और तबाही से निपटने में श्रीलंका की मदद के लिए 'ऑपरेशन सागर बंधु' शुरू करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा, “ऑपरेशन सागर बंधु शुरू हो गया है। INS विक्रांत और INS उदयगिरी ने कोलंबो में राहत सामग्री सौंपी। आगे की कार्रवाई चल रही है।”