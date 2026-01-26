Hindustan Hindi News
पाक F-16 के सामने भारत ने क्यों भेजे मिग-21? अभिनंदन मामले पर पूर्व वायुसेना चीफ ने बताया

14 फरवरी 2019 को पाकिस्तानी आतंकियों ने पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर आत्मघाती हमला करके 40 जवानों को शहीद कर दिया था। इसके बाद भारत ने जवाबी कार्रवाई करते हुए 26 फरवरी के दिन बालाकोट में एयर स्ट्राइक कर दी।

Jan 26, 2026 05:28 pm ISTUpendra Thapak लाइव हिन्दुस्तान
वर्ष 2019 में पाकिस्तान और भारत के बीच बिगड़े संबंधों और फिर फाइटर पायलट अभिनंदन वर्थमान के पाकिस्तानी कब्जे में जाने को लेकर नया खुलासा हुआ है। उस समय पर वायुसेना प्रमुख रहे बीएस धनोआ ने कहा कि पाकिस्तान के तेज एफ-16 के सामने भारत को पुराने मिग-21 उतारने पड़े क्योंकि श्रीनगर में कोई बेहतर जेट उपलब्ध नहीं था। गौरतलब है कि इस घटनाक्रम के लगभग एक साल बाद 2020 में भारत को अपना पहला रफाल जेट मिल गया था।

लल्लनटॉप को दिए इंटरव्यू में जब पूर्व एयर चीफ से पूछा गया कि आखिर भारत ने इस ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तान को जवाब देने के लिए बेहतर जेट का इस्तेमाल क्यों नहीं किया। उन्होंने इसका जवाब देते हुए कहा, "श्रीनगर में केवल मिग-21 बाइसन था। वहां पर केवल यही जहाज था, क्योंकि श्रीनगर के ब्लासपैन में सुखोई-30 घुसता नहीं है। वहां पर तेजस उपलब्ध था लेकिन उसके हथियार वहां पर उपलब्ध नहीं थे। हवाईजहाज वहां था, लेकिन उसके पास हथियार ही नहीं थे। मैं यह नहीं कहता मिग 21 तेजस से बेहतर नहीं था, लेकिन उस समय पर उसी के पास सबसे बेहतर हथियार थे। हमारे प्रधानमंत्री ने भी यही कहा कि रफाल होता तो नतीजे कुछ और ही होते।"

उस समय पर वायुसेना में जेट्स की कमी का हवाला देते हुए पूर्व एयर ची.फ ने कहा, "एचएएल को हमें उस समय तक 27 अपग्रेडेड मिराज 2000 देने थे, हमारे पास थे कितने? केवल 7, वह वहां घुस सकता था लेकिन वह उपलब्ध नहीं था।" गौरतलब है कि वायुसेना लगातार फाइटर जेट्स की कमी का मुद्दा उठाती रही है। हाल ही में वर्तमान एयर चीफ ने भी इसी मुद्दे पर अपनी आवाज उठाई थी।

आपको बता दें, यह पूरा मामला 2019 का है, जब 14 फरवरी को पाकिस्तानी आतंकियों ने पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर आत्मघाती हमला करके 40 जवानों को शहीद कर दिया था। इसके बाद भारत ने जवाबी कार्रवाई करते हुए 26 फरवरी के दिन बालाकोट में एयर स्ट्राइक कर दी। भारत की कार्रवाई से बौखलाए पाकिस्तान ने भी एफ-16 के जरिए भारतीय सीमा का उल्लंघन किया। इस पर जवाबी कार्रवाई करने के लिए अभिनंदन वर्थमान और उनकी टीम मिग-21 से इनका सामना करने पहुंची। भारत के पुराने मिग-21 बाइसन पाकिस्तानी एफ-16 की तुलना में कम आधुनिक थे। हालांकि, इसके बाद भी भारतीय फाइटर पायलट्स ने पाकिस्तानी जेट्स को न केवल मार भगाया, बल्कि एक जेट को तबाह भी कर दिया। इस कोशिश में अभिनंदन का मिग-21 पीओके में क्रैश हो गया।

पाकिस्तानी सेना ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और बाद में उनके साथ मारपीट की। उनका एक वीडियो बनाकर साझा भी किया। भारत में उन्हें राष्ट्रीय हीरो माना गया। भारतीय पायलट के पाकिस्तानी कैद में होने से उस वक्त के पाकिस्तानी पीएम इमरान खान ने बात करने की कोशिश की, लेकिन भारत के कूटनीतिक दबाव की वजह से उनकी एक न चली। भारत सरकार ने लगातार अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाया। आखिरकार 1 मार्च 2019 को पाकिस्तान को अभिनंदन को छोड़ना पड़ा। इसके बाद वर्धमान को 2021 में वीर चक्र से नवाजा गया।

मिग-21 बाइसन को वायुसेना ने किया रिटायर

सोवियत संघ में निर्मित मिग-21 बाइसन 1963 से भारतीय वायुसेना की शान बढ़ा रहे थे। समय के साथ इनको लगातार अपग्रेड किया जाता रहा। लेकिन बाद में पुरानी तकनीक और हादसों की वजह से इन्हें हटाने का फैसला हुआ। 2023 और 24 में इसके काफी स्क्वाड्रन हटाए गए और अंत में 2025 में इन्हें पूरी तरह से रिटायर कर दिए गए। इनकी जगह पर स्वदेशी तेजस को सेना में शामिल किए गए हैं।

