कराची में भारतीयों के साथ क्या हो रहा? भारत ने अब पाकिस्तान से मांगी राजनयिक मदद

पाकिस्तान के कराची बंदरगाह पर 6 भारतीय नाविक पिछले कई महीनों से फंसे हैं। परिवारों की गुहार के बीच भारत ने पाकिस्तान से राजनयिक सहायता मांगी है। जानिए आखिर शिपिंग कंपनी के विवाद के कारण नाविक घर क्यों नहीं लौट पा रहे और उनकी सुरक्षित वापसी में क्या अड़चन है।

पाकिस्तान के कराची बंदरगाह पर छह भारतीय नाविक पिछले करीब सात महीनों से फंसे हुए हैं। इनमें भारतीय मर्चेंट नेवी के एक चीफ ऑफिसर भी शामिल हैं। परिवारों की लगातार अपील और नाविकों की स्वदेश वापसी में हो रही देरी के बीच भारत सरकार ने अब पाकिस्तान से राजनयिक स्तर पर सहायता मांगी है। विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार, 13 नवंबर को इसकी पुष्टि की।

हालांकि, इस मामले में एक बड़ी पेचीदगी सामने आई है। भारत सरकार के मुताबिक, नाविकों की परेशानी सीधे तौर पर भारत और पाकिस्तान के बीच किसी राजनीतिक या कूटनीतिक विवाद से नहीं, बल्कि जहाज की मालिक कंपनी और उसके कर्मचारियों के बीच व्यावसायिक विवाद से जुड़ी है। यही वजह है कि नाविकों की वापसी में लगातार देरी हो रही है।

पाकिस्तान से कांसुलर सहायता का अनुरोध भी किया गया विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत सरकार वहां फंसे नाविकों, उनकी शिपिंग कंपनी और कंपनी के एजेंट के संपर्क में है। पाकिस्तान से कांसुलर सहायता का अनुरोध भी किया गया है। सरकार इस मामले का समाधान निकालने की कोशिश कर रही है। भारत ने कहा कि उसने पाकिस्तानी पक्ष से राजनयिक सहायता का अनुरोध किया है।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाता सम्मेलन में एक सवाल के जवाब में कहा, ''हम वहां इन लोगों के साथ-साथ उनके नियोक्ता यानी पोत परिवहन कंपनी और उनके एजेंट के संपर्क में हैं तथा इस मुद्दे का हल करने का प्रयास कर रहे हैं।'' जायसवाल ने कहा, ''हम वहां मौजूद इन लोगों के संपर्क में हैं, साथ ही उनके नियोक्ता-यानी पोत परिवहन कंपनी और उनके एजेंट-से भी बातचीत कर रहे हैं, और इस मुद्दे को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने पाकिस्तानी पक्ष से राजनयिक सहायता का भी अनुरोध किया है। उन्होंने कहा, ''लेकिन असल में, यह पोत परिवहन कंपनी और कर्मचारियों के बीच का एक मामला है, जो कि एक व्यावसायिक मुद्दा है।''

अप्रैल में कराची पहुंचा था जहाज, तभी से फंसे हैं नाविक रिपोर्टों के मुताबिक, छह भारतीय नाविकों का जहाज 17 अप्रैल 2026 को कराची बंदरगाह पहुंचा था। इसके बाद जहाज एक विवाद में उलझ गया और चालक दल के सदस्य वहीं फंसकर रह गए। इस मामले में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के रहने वाले मर्चेंट नेवी अधिकारी विनीत किशोर मिश्रा का नाम सामने आया है। वह ईरान की शिपिंग कंपनी KEVER Shipping Company के साथ काम कर रहे थे। बताया गया है कि उन्होंने 25 फरवरी 2026 को कंपनी ज्वाइन की थी और ओमान से कराची तक जहाज पर पहुंचे थे।

परिवार के मुताबिक, जहाज के कराची पहुंचने के बाद कंपनी और बंदरगाह अधिकारियों के बीच विवाद शुरू हो गया। इसका खामियाजा जहाज पर मौजूद भारतीय कर्मचारियों को भुगतना पड़ रहा है।

आखिर क्यों जहाज से उतरकर भारत नहीं लौट पा रहे नाविक? विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस मामले में एक अहम तकनीकी और कानूनी पहलू बताया। उनके मुताबिक, जहाज पर तैनात कर्मचारी अपनी ड्यूटी बीच में छोड़कर नहीं जा सकते। उनकी जगह दूसरे चालक दल की व्यवस्था करना जरूरी है। जब तक कंपनी नए कर्मचारियों को नहीं भेजती, तब तक मौजूदा चालक दल के सदस्यों के लिए जहाज से औपचारिक रूप से विदा लेना मुश्किल है।

परिवारों ने लगाए गंभीर आरोप, 15 दिन में एक बार हो पाती है बात इस पूरे मामले में नाविकों के परिवारों ने उनकी स्थिति को लेकर गंभीर चिंता जताई है। विनीत किशोर मिश्रा के परिवार का आरोप है कि जहाज पर मौजूद कर्मचारियों के पासपोर्ट जब्त कर लिए गए हैं। इतना ही नहीं, जहाज पर बिजली की आपूर्ति भी बंद किए जाने का दावा किया गया है।