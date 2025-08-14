US संग रिश्ते अटूट, टैरिफ विवाद के बीच भारत ने रक्षा साझेदारी को बताया रिश्तों की रीढ़

अमेरिका की टैरिफ धमकियों के बीच भारत ने गुरुवार को स्पष्ट किया कि इन संबंधों ने बीते समय में कई चुनौतियों का सामना किया है, लेकिन हर बार और मजबूत होकर उभरे हैं।

अमेरिका से टैरिफ विवाद के बीच भारत ने गुरुवार को स्पष्ट किया कि दोनों देशों के रिश्ते मजबूत हैं और रक्षा साझेदारी इस रिश्ते की रीढ़ है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने गुरुवार को वीकली ब्रीफ में कहा कि भारत और अमेरिका के बीच कंप्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रैटिजिक पार्टनरशिप है। इस महीने के अंत में भारत और अमेरिका में 2+2 इंटरसेशनल मीटिंग वर्किंग लेवल पर होगी।

दरअसल, हाल के दिनों में भारत और अमेरिका के बीच रूस से तेल आयात को लेकर ठनी हुई है। अमेरिका ने भारत पर रूसी तेल खरीदने और यूक्रेन युद्ध में फंडिंग का आरोप लगाते हुए 50 फीसदी टैरिफ लगा दिया है। साथ ही धमकी दी है कि अगर 15 अगस्त को अलास्का में होने वाली ट्रंप-पुतिन मीटिंग फेल हो गई तो भारत पर और टैरिफ लगाए जाएंगे।

गुरुवार को जायसवाल ने कहा, “इन संबंधों ने बीते समय में कई चुनौतियों का सामना किया है, लेकिन हर बार और मजबूत होकर उभरे हैं। हमें उम्मीद है कि भविष्य में भी ये रिश्ते आपसी सम्मान और साझा हितों के आधार पर आगे बढ़ेंगे।”

अलास्का में भारत और अमेरिकी सैनिकों की ड्रिल जायसवाल ने सुरक्षा और रक्षा सहयोग पर जोर देते हुए बताया कि पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच रिश्ते और मजबूत हुए हैं। इसी महीने एक अमेरिकी डिफेंस पॉलिसी टीम भारत आएगी, जबकि 21वीं ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज महीने के अंत में अलास्का में होगी। इसके अलावा इस महीने के अंत में भारत और अमेरिका की 2+2 इंटरसेशनल मीटिंग वर्किंग लेवल पर आयोजित की जाएगी।