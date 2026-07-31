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40 से ज्यादा बेगुनाहों की मौत, पाकिस्तान की हरकतों की जांच हो; PoK में बिगड़ते हालात पर भारत

By Niteesh Kumar
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विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने शुक्रवार को कहा, 'हम अंतरराष्ट्रीय समुदाय से आग्रह करते हैं कि वह पाकिस्तान की इन कार्रवाइयों की गंभीरता से जांच करे। इन अत्याचारों के लिए उसे जवाबदेह ठहराया जाए।'

India says Pakistan continues to unleash ruthless force against peaceful civilians in PoK
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल।

पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर (PoK) में बिगड़ते हालात पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने शुक्रवार को कहा, 'पाकिस्तान का सत्ता प्रतिष्ठान पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर में शांतिपूर्ण नागरिकों के खिलाफ लगातार निर्मम बल प्रयोग कर रहा है। इस दमनकारी कार्रवाई में 40 से अधिक बेगुनाह लोगों की दुखद मौत हो चुकी है, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर के निर्दोष लोगों के प्रति सत्ता की पूरी तरह उपेक्षा उस समय भी सामने आई, जब उसके रक्षा मंत्री ने प्रदर्शन कर रहे नागरिकों को ही देश का दुश्मन करार दिया।'

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विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, 'प्रधानमंत्री के राजनीतिक मामलों के विशेष सहायक ने भी खुले तौर पर स्वीकार किया कि जिन तथाकथित मुजाहिदीन को पाकिस्तानी सत्ता ने ट्रेनिंग दी, उन्हें धन व हथियार मुहैया कराए और भारत भेजा, अब वही पाकिस्तान के खिलाफ हथियार उठाकर राज्य के लिए चुनौती बन गए हैं।' उन्होंने कहा कि वहां कराए गए तथाकथित चुनाव पाकिस्तान के सत्ता प्रतिष्ठान के लिए शर्मनाक अस्वीकृति साबित हुए हैं, जो हिंसक शासन का सामना कर रहा है। वहां के लोगों ने अंतरराष्ट्रीय संगठनों से अवैध हत्याओं की स्वतंत्र जांच कराने की मांग की है।

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पीओके में हिंसा पर भारत की क्या मांग

रणधीर जायसवाल ने कहा, 'हम अंतरराष्ट्रीय समुदाय से आग्रह करते हैं कि वह पाकिस्तान की इन कार्रवाइयों की गंभीरता से जांच करे और अत्याचारों के लिए उसे जवाबदेह ठहराए।' पीओके के रावलकोट क्षेत्र में सुरक्षा बलों और प्रतिबंधित जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी (JAAC) के कार्यकर्ताओं के बीच झड़पें जारी रहने के कारण गुरुवार को तनाव की स्थिति बनी रही। इस सप्ताह कई लोगों की जान ले चुकी ये झड़पें ऐसे समय हो रही हैं, जब पीओके में क्षेत्रीय चुनाव जारी हैं। जेएएसी से जुड़े प्रदर्शनकारी इस्लामाबाद पर अपनी मांगें मानने का दबाव बनाने के लिए मुजफ्फराबाद की ओर मार्च करने पर अड़े हुए हैं।

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जेएएसी विभिन्न कार्यकर्ता संगठनों का एक समूह है, जो पिछले लगभग 2 महीने से पीओके की तथाकथित विधानसभा की 12 विवादित सीटों को लेकर प्रदर्शन कर रहा है। संगठन का आरोप है कि सैन्य प्रतिष्ठान इन सीटों का इस्तेमाल अपनी पसंद के व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनवाने के लिए करता है। पीओके में सोमवार से सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें तेज हो गईं। रावलकोट और मीरपुर में सबसे अधिक हिंसा हुई, जहां से सबसे ज्यादा लोगों के हताहत होने की खबर है। जेएएसी के अनुसार, झड़पों में अब तक कम से कम 40 लोगों की मौत हुई है।

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पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।

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