40 से ज्यादा बेगुनाहों की मौत, पाकिस्तान की हरकतों की जांच हो; PoK में बिगड़ते हालात पर भारत
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने शुक्रवार को कहा, 'हम अंतरराष्ट्रीय समुदाय से आग्रह करते हैं कि वह पाकिस्तान की इन कार्रवाइयों की गंभीरता से जांच करे। इन अत्याचारों के लिए उसे जवाबदेह ठहराया जाए।'
पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर (PoK) में बिगड़ते हालात पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने शुक्रवार को कहा, 'पाकिस्तान का सत्ता प्रतिष्ठान पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर में शांतिपूर्ण नागरिकों के खिलाफ लगातार निर्मम बल प्रयोग कर रहा है। इस दमनकारी कार्रवाई में 40 से अधिक बेगुनाह लोगों की दुखद मौत हो चुकी है, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर के निर्दोष लोगों के प्रति सत्ता की पूरी तरह उपेक्षा उस समय भी सामने आई, जब उसके रक्षा मंत्री ने प्रदर्शन कर रहे नागरिकों को ही देश का दुश्मन करार दिया।'
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, 'प्रधानमंत्री के राजनीतिक मामलों के विशेष सहायक ने भी खुले तौर पर स्वीकार किया कि जिन तथाकथित मुजाहिदीन को पाकिस्तानी सत्ता ने ट्रेनिंग दी, उन्हें धन व हथियार मुहैया कराए और भारत भेजा, अब वही पाकिस्तान के खिलाफ हथियार उठाकर राज्य के लिए चुनौती बन गए हैं।' उन्होंने कहा कि वहां कराए गए तथाकथित चुनाव पाकिस्तान के सत्ता प्रतिष्ठान के लिए शर्मनाक अस्वीकृति साबित हुए हैं, जो हिंसक शासन का सामना कर रहा है। वहां के लोगों ने अंतरराष्ट्रीय संगठनों से अवैध हत्याओं की स्वतंत्र जांच कराने की मांग की है।
पीओके में हिंसा पर भारत की क्या मांग
रणधीर जायसवाल ने कहा, 'हम अंतरराष्ट्रीय समुदाय से आग्रह करते हैं कि वह पाकिस्तान की इन कार्रवाइयों की गंभीरता से जांच करे और अत्याचारों के लिए उसे जवाबदेह ठहराए।' पीओके के रावलकोट क्षेत्र में सुरक्षा बलों और प्रतिबंधित जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी (JAAC) के कार्यकर्ताओं के बीच झड़पें जारी रहने के कारण गुरुवार को तनाव की स्थिति बनी रही। इस सप्ताह कई लोगों की जान ले चुकी ये झड़पें ऐसे समय हो रही हैं, जब पीओके में क्षेत्रीय चुनाव जारी हैं। जेएएसी से जुड़े प्रदर्शनकारी इस्लामाबाद पर अपनी मांगें मानने का दबाव बनाने के लिए मुजफ्फराबाद की ओर मार्च करने पर अड़े हुए हैं।
जेएएसी विभिन्न कार्यकर्ता संगठनों का एक समूह है, जो पिछले लगभग 2 महीने से पीओके की तथाकथित विधानसभा की 12 विवादित सीटों को लेकर प्रदर्शन कर रहा है। संगठन का आरोप है कि सैन्य प्रतिष्ठान इन सीटों का इस्तेमाल अपनी पसंद के व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनवाने के लिए करता है। पीओके में सोमवार से सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें तेज हो गईं। रावलकोट और मीरपुर में सबसे अधिक हिंसा हुई, जहां से सबसे ज्यादा लोगों के हताहत होने की खबर है। जेएएसी के अनुसार, झड़पों में अब तक कम से कम 40 लोगों की मौत हुई है।
लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
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