ताइवान पर हमारे रुख में कोई बदलाव नहीं, भारत ने खारिज किया चीन का दावा; क्यों होने लगी चर्चा?

भारत सरकार के सूत्रों की ओर से यह बयान विदेश मंत्री एस जयशंकर और उनके चीनी समकक्ष वांग यी के बीच हुई बैठक के बाद आया, जिसमें चीनी विदेश मंत्रालय ने दावा किया था कि जयशंकर ने ताइवान को चीन का हिस्सा माना है।

Tue, 19 Aug 2025 04:17 PM
भारत ने मंगलवार को चीन के उस दावे का खंडन किया है, जिसमें कहा गया था कि विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने अपने चीनी समकक्ष वांग यी के साथ हुई मुलाकात के दौरान “वन चाइना” सिद्धांत का समर्थन किया है। सरकारी सूत्रों ने स्पष्ट किया कि ताइवान को लेकर नई दिल्ली की नीति में किसी तरह का बदलाव नहीं हुआ है। दरअसल, चीन के विदेश मंत्रालय ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा था कि जयशंकर ने ताइवान को चीन का हिस्सा माना है। इस दावे के बाद अंतरराष्ट्रीय हलकों में कयास तेज हो गए थे, क्योंकि ताइवान जलडमरूमध्य से जुड़ा मुद्दा बेहद संवेदनशील माना जाता है।

सरकारी सूत्रों ने मंगलवार को स्पष्ट शब्दों में कहा कि ताइवान पर भारत के रुख में कोई बदलाव नहीं आया है और नई दिल्ली के ताइवान के साथ आर्थिक, प्रौद्योगिकी और सांस्कृतिक संबंधों पर आधारित रिश्ते हैं। ऐसी जानकारी है कि जयशंकर ने वांग के साथ वार्ता में ताइवान मुद्दे पर कोई स्पष्ट टिप्पणी नहीं की। सूत्रों ने कहा, ‘‘ताइवान पर हमारे रुख में कोई बदलाव नहीं है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘हमने जोर दिया कि बाकी दुनिया की तरह भारत का भी ताइवान से संबंध है, जो आर्थिक, तकनीकी और सांस्कृतिक रिश्तों पर केंद्रित है। हम इसे जारी रखना चाहते हैं।’’ वांग के दिल्ली पहुंचने के तुरंत बाद दोनों विदेश मंत्रियों के बीच सोमवार को व्यापक बातचीत हुई थी। अतीत में भारत ने ‘एक चीन’ नीति का समर्थन किया था, लेकिन यह किसी द्विपक्षीय दस्तावेज में शामिल नहीं है।

हालांकि, भारत और ताइवान के बीच औपचारिक राजनयिक संबंध नहीं हैं, लेकिन द्विपक्षीय व्यापारिक रिश्ते लगातार बढ़ रहे हैं। भारत ने 1995 में ताइपे में भारत-ताइपे संघ (आईटीए) की स्थापना की थी, ताकि दोनों पक्षों के बीच संपर्क को बढ़ावा दिया जा सके और व्यापार, पर्यटन और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को सुगम बनाया जा सके। आईटीए को सभी वाणिज्यिक और पासपोर्ट सेवाएं प्रदान करने का भी अधिकार दिया गया है। उसी वर्ष, ताइवान ने भी दिल्ली में ताइपे आर्थिक एवं सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना की थी।

गौरतलब है कि 2010 के बाद से भारत ने संयुक्त बयानों में “वन चाइना” शब्द का उल्लेख करने से परहेज किया है और रणनीतिक अस्पष्टता की नीति अपनाई है। भारत ताइवान के साथ औपचारिक कूटनीतिक संबंध नहीं रखता, लेकिन व्यापार और नवाचार के क्षेत्र में मजबूत अनौपचारिक रिश्ते कायम हैं।

यह बयान ऐसे समय में आया है जब भारत-चीन संबंध अभी भी नाजुक दौर में हैं। 2020 के गलवान संघर्ष और पूर्वी लद्दाख में जारी सैन्य गतिरोध ने दोनों देशों के रिश्तों पर गहरी छाप छोड़ी है। ऐसे में चीन का दावा अगर बिना जवाब दिए छोड़ दिया जाता, तो यह भारत की विदेश नीति में बड़े बदलाव के संकेत के तौर पर देखा जा सकता था।

फिलहाल भारत एक संतुलित रुख अपनाए हुए है- बीजिंग से संवाद की संभावना के लिए दरवाजा खुला रखते हुए भी अपनी विदेश नीति की स्वतंत्रता पर जोर देता रहा है। उधर, ताइवान पर चीन का दबाव पिछले पांच वर्षों में काफी बढ़ा है। बीजिंग इस द्वीप को अपना “अभिन्न हिस्सा” मानता है और उसे नियंत्रण में लाने के लिए बल प्रयोग से भी पीछे न हटने की बात कह चुका है।

(इनपुट एजेंसी)

