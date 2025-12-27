Hindustan Hindi News
Hindi NewsIndia NewsIndia says fully committed to bring fugitives back days after Vijay Mallya birthday video surfaces
भगोड़ों को वापस लाने को पूरी तरह से प्रतिबद्ध; माल्या का VIDEO सामने आने के बाद बोला भारत

संक्षेप:

Dec 27, 2025 08:11 am ISTHimanshu Jha लाइव हिन्दुस्तान
भारत सरकार ने दो टूक शब्दों में कहा है कि वह देश से फरार आर्थिक अपराधियों को वापस लाकर भारतीय अदालतों के सामने पेश कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने शुक्रवार को एक प्रेस ब्रीफिंग में यह बात कही। रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत इस दिशा में कई देशों के साथ बातचीत कर रहा है और इन मामलों में प्रक्रियाएं जारी हैं, हालांकि इसमें कानूनी औपचारिकताओं की कई परतें शामिल होती हैं। उन्होंने कहा, “हम पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं कि भारत में कानून द्वारा वांटेड और भगोड़े लोग देश लौटें। इसके लिए हम कई सरकारों के संपर्क में हैं और प्रक्रियाएं चल रही हैं। इसमें कई कानूनी स्तर होते हैं, लेकिन हमारा संकल्प अडिग है।”

विदेश मंत्रालय का यह बयान ऐसे समय आया है, जब एक दिन पहले विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने भगोड़े कारोबारी और शराब कारोबारी विजय माल्या की जल्द भारत वापसी की मांग की थी।

कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा, “कार्रवाई होगी। ऐसे लोग डर के कारण देश छोड़कर भागते हैं।” उन्होंने यह भी कहा कि आज के दौर में आतंकवादियों तक का प्रत्यर्पण संभव हो रहा है। 26/11 मुंबई आतंकी हमलों के आरोपी तहव्वुर राणा का उदाहरण दिया।

इस बीच, मंगलवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने विजय माल्या को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि यदि वे भारत वापस नहीं लौटते, तो अदालत उनकी भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई नहीं करेगी।

विवाद उस समय और गहरा गया, जब सोमवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया, जिसमें विजय माल्या को एक अन्य भगोड़े ललित मोदी के साथ लंदन में पार्टी करते देखा गया। यह वीडियो ललित मोदी ने खुद शेयर किया था, जो विजय माल्या के 70वें जन्मदिन का बताया जा रहा है। वीडियो में ललित मोदी, विजय माल्या के साथ खुद को मजाकिया अंदाज में भारत के “दो सबसे बड़े भगोड़े” बताते हुए कहते सुनाई दे रहे हैं। वीडियो में ललित मोदी कहते हैं, “हम भारत के दो भगोड़े हैं, सबसे बड़े भगोड़े।”

Himanshu Jha

लेखक के बारे में

Himanshu Jha
कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रैजुएट हिमांशु शेखर झा करीब 9 वर्षों से बतौर डिजिटल मीडिया पत्रकार अपनी सेवा दे रहे हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश के अलावा राष्ट्रीय राजनीति पर अच्छी पकड़ है। दिसंबर 2019 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े। इससे पहले दैनिक भास्कर, न्यूज-18 और जी न्यूज जैसे मीडिया हाउस में भी काम कर चुके हैं। हिमांशु बिहार के दरभंगा जिला के निवासी हैं। और पढ़ें
