वीटो का दायरा बढ़ाओ, UNSC में ‘पावर गेम’ पर भारत का तीखा हमला; क्या बोले भारतीय राजदूत?

भारत दशकों से सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग कर रहा है। भारत ने स्पष्ट कहा है कि 1945 में स्थापित 15 देशों की यह परिषद 21वीं सदी के लिए उपयुक्त नहीं है और वर्तमान भू-राजनीतिक परिस्थितियों को नहीं दिखाती हैं।

भारत ने एक बार फिर वैश्विक मंच पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बदलावों का पुरजोर समर्थन किया है। इस दौरान भारत ने कहा है कि UNSC में कोई भी सुधार, अगर वीटो शक्ति वाले स्थायी सदस्यों की श्रेणी में विस्तार के साथ नहीं किया जाता है, तो संयुक्त राष्ट्र की इस इकाई में मौजूदा असंतुलन और असमानताएं बनी रहेंगी।

संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत पर्वतनेनी हरीश ने मंगलवार को सुरक्षा परिषद सुधारों पर अंतर-सरकारी वार्ता (आईजीएन) बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि वीटो के साथ या उसके बिना एक नई श्रेणी पर विचार करने से पहले से जारी चर्चा और जटिल हो जाएगी। भारतीय राजदूत ने कहा, ''दो मूलभूत कारण हैं, जिनकी वजह से संरचना असंतुलित बनती है और परिषद की वैधता और प्रतिनिधित्व पर सवाल उठते हैं। ये हैं सदस्यता और वीटो अधिकार।''

80 साल बनी संरचना काम की नहीं हरीश ने कहा कि बदलाव की तुरंत जरूरत है। उन्होंने कहा, ''संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की तत्काल आवश्यकता पर व्यापक सहमति है। 80 साल से अधिक पहले बनी इसकी संरचना आज की बदलती वैश्विक-राजनीतिक परिस्थितियों के अनुरूप नहीं है।'' भारतीय राजदूत ने बताया कि 1960 के दशक में परिषद में किए गए उस एकमात्र सुधार से वीटो का अधिकार रखने वाले देशों की ताकत और बढ़ गई जिसके तहत केवल अस्थायी श्रेणी में विस्तार किया गया था।

सिर्फ स्वार्थ के लिए हो रहा वीटो का इस्तेमाल तुलनात्मक रूप से देखें तो पहले वीटो अधिकार वाले स्थायी सदस्यों और अस्थायी सदस्यों का अनुपात 5:6 था, जिसे बाद में बदलकर 5:10 कर दिया गया। इससे वीटो का अधिकार रखने वाले देशों को अपेक्षाकृत अधिक फायदा मिला। भारतीय राजदूत ने कहा, “अतीत में ऐसे उदाहरण सामने आए हैं जहां निर्वाचित सदस्यों ने केवल अपने संकीर्ण स्वार्थों को पूरा करने के लिए अपने प्रभावी वीटो का प्रयोग करके बाधाएं उत्पन्न की हैं।”

उन्होंने कहा, "कोई भी सुधार जिसके साथ वीटो अधिकार वाले स्थायी सदस्यों की श्रेणी का विस्तार नहीं किया जाता, वह इस अनुपात को और बिगाड़ देगा और इस प्रकार मौजूदा असंतुलन और असमानताओं को कायम रखेगा। इसलिए, वीटो अधिकार वाले स्थायी सदस्यों की श्रेणी का विस्तार सुरक्षा परिषद के वास्तविक सुधार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।"