क्योंकि यह ट्रेन बेहद तेज गति से चलेगी, इसलिए किसी भी संभावित दुर्घटना के समय यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इसके बाहरी ढांचे का मजबूत होना बेहद जरूरी है।

भारत की पहली स्वदेशी बुलेट ट्रेन B28: मजबूती का टेस्ट पूरा, जानिए खासियत और रूट

भारत की पहली स्वदेशी हाई-स्पीड बुलेट ट्रेन B28 का इंतजार अब खत्म होने वाला है। भारतीय रेलवे के अनुसार, इस बुलेट ट्रेन ने सुरक्षा मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण चरण पूरा कर लिया है, जिसके तहत बेंगलुरु स्थित BEML (भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड) की निर्माण इकाई में इसका 'व्हीकल बॉडी शेल असेसमेंट' (स्क्वीज टेस्ट) सफलतापूर्वक किया गया। BEML ऐसी दो स्वदेशी 8-कोच वाली बुलेट ट्रेनें तैयार कर रहा है।

क्या है 'स्क्वीज टेस्ट' और क्यों है महत्वपूर्ण? स्क्वीज टेस्ट में यह जांचा जाता है कि ट्रेन का बाहरी ढांचा किसी दुर्घटना या टक्कर की स्थिति में बिना आकार खोए या बिना क्षतिग्रस्त हुए अत्यधिक दबाव को सह सकता है या नहीं।

क्योंकि यह ट्रेन बेहद तेज गति से चलेगी, इसलिए किसी भी संभावित दुर्घटना के समय यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इसके बाहरी ढांचे का मजबूत होना बेहद जरूरी है।

मुंबई-अहमदाबाद कॉरिडोर और ट्रायल की समय-सीमा मई-जून 2027 तक 100 Km लंबे सूरत-वापी खंड पर बुलेट ट्रेन का ट्रायल रन शुरू करने की योजना है।

अगस्त 2027 से सूरत-वापी रूट पर पहली कमर्शियल सर्विस शुरू होने की उम्मीद है।

गुजरात सेक्शन पूरा होने का लक्ष्य दिसंबर 2027 है।

पूरा 508 Km कॉरिडोर पूरा होने का लक्ष्य का दिसंबर 2030 तक का है। बुलेट ट्रेन B28 की प्रमुख तकनीकी और यात्री सुविधाएं स्पीड: टेस्टिंग स्पीड- 280 Km प्रतिघंटा | ऑपरेटिंग स्पीड- 249 Km प्रति घंटा

समय की बचत: मुंबई से अहमदाबाद की यात्रा समय 6.5 घंटे से घटकर मात्र 1 घंटा 58 मिनट रह जाएगा (लगभग 4 से 4.5 घंटे की बचत)।

कोच और क्षमताः 8 कोच (4 मोटर कार + 4 ट्रेलर कार), कुल 557 यात्रियों के बैठने की क्षमता। भविष्य में 16 कोच वाली ट्रेन बनाई जा सकेगी।

सीटिंग अरेंजमेंट: 7 स्टैंडर्ड-क्लास कोच (3×2) और 1 एग्जीक्यूटिव-क्लास कोच (2×2)। दिव्यांगजनों के लिए विशेष व्यवस्था और दृष्टिबाधितों के लिए ब्रेल लिपि साइनेज।

रीजेनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम, जो ब्रेक लगाने पर ऊर्जा वापस हासिल करता है।

वेस्टिब्यूल और केबिन में इमरजेंसी टॉक-बैक यूनिट, सील्ड गैंगवे और ऑटोमैटिक रिट्रैक्टेबल स्टेप यानी प्लेटफॉर्म गैप कम करने के लिए।

Wi-Fi आधारित पैसेंजर इन्फोटेनमेंट, LCD डिस्प्ले (हिंदी/अंग्रेजी/क्षेत्रीय भाषा), LED लाइटिंग और साउंड इंसुलेशन यानी शोर कम करने की तकनीक।

डुअल HVAC एयर-कंडीशनिंग, बायो-डाइजेस्टर टॉयलेट, हर पंक्ति में चार्जिंग सॉकेट, बड़ी खिड़कियां और अलग लगेज स्टैंड।

मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर में 12 स्टेशन 508 किलोमीटर लंबा यह कॉरिडोर महाराष्ट्र और गुजरात के प्रमुख आर्थिक केंद्रों को जोड़ेगा। इस रूट पर कुल 12 स्टेशन होंगे: