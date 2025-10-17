भारत ने रूस से कच्चे तेल का आयात कर लिया आधा? ख्याली पुलाव पका रहा अमेरिका

संक्षेप: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को दावा किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी फोन पर बातचीत हुई और पीएम मोदी ने उनसे कहा है कि भारत अब रूस से कोई तेल नहीं खरीदेगा। भारत ने ट्रंप का यह दावा सिरे से खारिज कर दिया।

रूसी तेल की खरीद का हवाला देकर भारत पर मोटा जुर्माना लगाने वाला अमेरिका अब भारत को लेकर आए दिन नए नए मनगढ़ंत दावे कर रहा है। अब हाल ही में वाइट हाउस के एक बड़े अधिकारी ने दावा किया है कि भारत ने रूस से कच्चे तेल की खरीद में कटौती कर ली है और अब सिर्फ आधा तेल ही आयात कर रहा है। हालांकि भारत ने एक बार फिर इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। भारतीय उद्योग सूत्रों ने शुक्रवार को रॉयटर्स को बताया है कि भारत ने ऑयल रिफाइनरियों को रूसी तेल के आयात में किसी भी तरह कटौती करने को नहीं कहा है।

जानकारी के मुताबिक ऑयल रिफाइनरियों ने नवंबर की खरीददारी के लिए पहले ही ऑर्डर दे दिए हैं, जिसमें दिसंबर में आने वाले कुछ कार्गो भी शामिल हैं। ऐसे में किसी भी तरह की कटौती का सवाल ही पैदा नहीं होता। वहीं डेटा फर्म केप्लर के अनुमान के मुताबिक इस महीने भारत का रूसी तेल आयात लगभग 20 फीसदी बढ़कर 19 लाख बैरल प्रतिदिन हो जाएगा।

इससे पहले वाइट हाउस के अधिकारी ने गुरुवार को कहा था कि अमेरिका में एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत में इस पर सहमति बनी है कि भारतीय रिफाइनर रूसी तेल आयात में 50 फीसदी की कटौती कर रहे हैं। वहीं गुरुवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इसी तरह का एक दावा किया था। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी फोन पर बातचीत हुई और इस दौरान मोदी ने उनसे कहा कि अब भारत रूस से तेल का व्यापार नहीं करेगा। ट्रंप के इन दावों को भारत ने तुरंत खारिज कर दिया। भारत ने कहा कि ट्रंप और पीएम मोदी की इस संबंध में कोई बातचीत नहीं हुई है।