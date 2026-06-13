भारत ने रूसी तेल खरीदकर कुछ गलत नहीं किया, बचाव में उतरा यूरोपीय देश; जयशंकर थे मौजूद

रूस से तेल खरीदने पर भारत को यूरोपीय देश फिनलैंड का बड़ा साथ मिला है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी पश्चिमी देशों के दोहरे रवैये और यूरोपीय आलोचना पर तीखा पलटवार किया है। पढ़ें पूरी खबर।

रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच रूस से कच्चा तेल खरीदने के मुद्दे पर भारत को एक यूरोपीय देश का अप्रत्याशित समर्थन मिला है। फिनलैंड की विदेश मंत्री एलिना वाल्टोनन ने रूसी तेल खरीदने पर भारत का बचाव किया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि भारत ने पश्चिमी देशों द्वारा तय की गई मूल्य सीमा यानी प्राइस कैप के दायरे में ही तेल की खरीदारी की है। वहीं, इस मुद्दे पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऊर्जा सुरक्षा और पश्चिमी देशों के दोहरे रवैये को लेकर आलोचकों को करारा जवाब दिया है।

यह चर्चा फिनलैंड में आयोजित 'कुलतारंता वार्ता' के एक पैनल डिस्कशन के दौरान हुई। इस कार्यक्रम में एस जयशंकर, फिनलैंड की विदेश मंत्री एलिना वाल्टोनन और यूएई की सहायक विदेश मंत्री लाना नुसीबेह शामिल थीं।

फिनलैंड की विदेश मंत्री ने भारत के बचाव में क्या कहा? एलिना वाल्टोनन ने साफ कहा कि पश्चिमी देशों के 'प्राइस कैप' तंत्र का मकसद कभी भी रूसी कच्चे तेल की खरीद को पूरी तरह से रोकना नहीं था। वाल्टोनन ने कहा, "भारत के बचाव में यह कहना चाहूंगी कि उसने प्राइस कैप के तहत तेल खरीदा है और हमारा इरादा भी यही था।" उन्होंने आगे कहा, "जब हमने तेल की कीमतों पर प्राइस कैप लागू की थी, तो हमने दुनिया को रूसी तेल खरीदने से नहीं रोका था। इसका पूरा विचार तेल बाजार को बाधित करना नहीं था, बल्कि यह सुनिश्चित करना था कि तेल की आपूर्ति जारी रहे और रूस इससे भारी मुनाफा न कमा सके।"

एस जयशंकर का दो टूक जवाब: 'लागत और उपलब्धता के आधार पर खरीदता हूं तेल' इसी कार्यक्रम में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत की ऊर्जा नीति का मजबूती से बचाव किया। उन्होंने रूसी तेल की खरीद पर हो रही लगातार आलोचनाओं को सिरे से खारिज कर दिया। जयशंकर ने स्पष्ट किया कि ऊर्जा खरीद किसी राजनीतिक झुकाव के बजाय व्यावहारिक कारणों से तय होती है। उन्होंने कहा, "मैं लागत और उपलब्धता के आधार पर तेल खरीदता हूं।"

जयशंकर ने याद दिलाया कि 2022 में रूस पर प्रतिबंध लगने के बाद वैश्विक ऊर्जा बाजार में भारी बदलाव आया था। यूरोपीय देशों ने मिडिल ईस्ट (जो भारत का पारंपरिक सप्लायर था) का तेल खरीदना शुरू कर दिया था। ऐसे में बाजार में जो ज्यादातर तेल उपलब्ध था वह रूस का था, इसलिए परिस्थितियों ने हमें एक निश्चित दिशा में धकेल दिया।

पश्चिमी देशों के रुख में असंगति की ओर इशारा करते हुए जयशंकर ने कहा, "उस समय अमेरिका ने विशेष रूप से भारत से तेल बाजार को स्थिर करने के लिए रूसी तेल खरीदने को कहा था। इसलिए हमें यह दिखावा नहीं करना चाहिए कि इसमें कोई बहुत बड़ा सिद्धांत शामिल है।"

यूरोप की आलोचना पर जयशंकर की खरी-खरी रूस-यूक्रेन संघर्ष पर भारत के रुख को लेकर यूरोपीय आलोचना का भी जयशंकर ने कड़ा जवाब दिया। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, "यूरोपीय देश ऐसे हथियार बेचते हैं जिनका इस्तेमाल कई सालों तक भारत पर हमला करने के लिए किया गया है। हम भारतीयों ने कभी ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे यूरोप को खतरा हो। इसलिए इस बात को हमेशा ध्यान में रखें।"