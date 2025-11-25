Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsIndia Russian oil import status after sanctions set to hit five month high in November
रूस से अब कितना तेल खरीद रहा भारत? प्रतिबंधों का क्या असर, समझिए पूरा गणित

रूस से अब कितना तेल खरीद रहा भारत? प्रतिबंधों का क्या असर, समझिए पूरा गणित

संक्षेप:

इससे पहले अमेरिका और पश्चिमी देशों ने रूसी तेल की खरीद का हवाला देते हुए कई भारतीय कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। अमेरिका भारतीय उत्पादों पर 50 फीसदी टैरिफ भी लगा रहा है।

Tue, 25 Nov 2025 07:05 PMJagriti Kumari रॉयटर्स, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

रूसी तेल की खरीद को लेकर भारत को लगातार निशाना बनाए जाने के बावजूद भारत ने इस मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट रखा है। भारत ने साफ शब्दों में कहा है कि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों को सर्वोपरि रखेगा और अपने राष्ट्रीय हितों के साथ समझौता नहीं करेगा। इस बीच अब खबर सामने आई है कि भारत का रूस से तेल का आयात पिछले पांच महीने में अपने सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंचने वाला है। गौरतलब है कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक है और अपनी जरूरतों का 80 फीसदी से अधिक हिस्सा आयात करता है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

शिप ट्रैकिंग एजेंसी केप्लर के शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक नवंबर में भारत का रूस से तेल आयात पांच महीने के सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंचने वाला है। रिपोर्ट में इसकी वजह भी बताई गई है। रिपोर्ट के मुताबिक तेल कंपनियां बैन किए गए रूसी तेल प्रोड्यूसर्स के साथ ट्रांजैक्शन खत्म करने की अमेरिकी डेडलाइन से पहले स्टॉक जुटाने में लगे रहे। जानकारी के मुताबिक रूसी तेल के खरीदारों के पास रूसी कंपनियों के साथ डील खत्म करने के लिए 21 नवंबर तक का समय था।

नवंबर में बढ़ा आयात

प्रोविजनल डेटा के मुताबिक रोसनेफ्ट और लुकोइल के खिलाफ नए प्रतिबंधों के बाद गिरावट के अनुमानों को गलत साबित करते हुए, भारत की रूसी तेल की खरीद इस महीने अक्टूबर में 1.48 मिलियन बैरल प्रति दिन से बढ़कर 1.855 मिलियन bpd होने की उम्मीद है। यह जुलाई के बाद सबसे ज्यादा होगा जब भारत ने 1.52 मिलियन bpd इंपोर्ट किया था। एक ट्रेड सोर्स ने बताया, “नवंबर में रूस की सप्लाई ज्यादा होने की उम्मीद है क्योंकि कई रिफाइनरियों ने अमेरिकी बैन की डेडलाइन से पहले स्टॉक भरने की कोशिश की है।”

ये भी पढ़ें:रूस पर US प्रतिबंध की डेडलाइन समाप्त, क्या भारत रूसी तेल खरीदना बंद कर देगा?
ये भी पढ़ें:US प्रतिबंधों के आगे मजबूर भारतीय कंपनियां, रूसी तेल के आयात में करेंगी कटौती

आगे क्या?

हालांकि ट्रेड और रिफाइनिंग सोर्स ने नाम ना बताने की शर्त पर बताया कि नवंबर में आयात बढ़ने के बावजूद, दिसंबर में भारत का आयात तीन साल में सबसे कम हो जाएगा। एक रिफाइनिंग सोर्स ने कहा कि हाल के अमेरिकी बैन के बाद बैंक स्क्रूटनी ने भारतीय सरकारी रिफाइनर को बहुत ज्यादा सावधान कर दिया है। जानकारी के मुताबिक भारत दिसंबर में हर दिन 6,00,000 से 6,50,000 बैरल रूसी तेल का आयात कर सकता है।

बता दें कि इससे पहले मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्प और HPCL-मित्तल एनर्जी लिमिटेड जैसे ज्यादातर इंडियन रिफाइनर ने रूसी तेल खरीदना बंद कर दिया है।

Jagriti Kumari

लेखक के बारे में

Jagriti Kumari
जागृति ने 2024 में हिंदुस्तान टाइम्स डिजिटल सर्विसेज के साथ अपने करियर की शुरुआत की है। संत जेवियर कॉलेज रांची से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन करने बाद, 2023-24 में उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा हासिल किया। खबरें लिखने के साथ साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। साथ ही अंतरराष्ट्रीय संबंध, खेल और अर्थव्यवस्था की खबरों को पढ़ना पसंद है। मूल रूप से रांची, झारखंड की जागृति को खाली समय में सिनेमा देखना और सिनेमा के बारे में पढ़ना पसंद है। और पढ़ें
India News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।