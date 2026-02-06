अमेरिका की सख्ती का असर? भारत की तेल टोकरी में घटा रूस का हिस्सा, बहुत बड़ी गिरावट

Hindustan Hindi News
अमेरिकी प्रतिबंधों के चलते दिसंबर 2025 में रूस से भारत का तेल आयात 27% घटकर 2.7 अरब डॉलर रह गया। जानें कैसे Rosneft और Lukoil पर सख्ती ने बदला भारत का ऊर्जा गणित और इस पर क्या है ट्रंप का बड़ा दावा।

Feb 06, 2026 06:25 am ISTAmit Kumar लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
दिसंबर 2025 में भारत और रूस के बीच कच्चे तेल के व्यापार में एक बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। अमेरिकी प्रतिबंधों और बदलती वैश्विक परिस्थितियों के बीच, रूस से होने वाला आयात पिछले कई महीनों के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। भारत ने दिसंबर 2025 में रूस से 2.7 अरब डॉलर का कच्चा तेल आयात किया, जो फरवरी 2025 के बाद किसी भी महीने में सबसे कम है। इस गिरावट का मुख्य कारण अमेरिका द्वारा रूसी तेल दिग्गजों- रोजनेफ्ट (Rosneft) और लुकोइल (Lukoil) पर लगाए गए कड़े प्रतिबंध हैं।

अमेरिका ने 22 अक्टूबर 2025 को इन कंपनियों पर प्रतिबंधों की घोषणा की थी और 21 नवंबर 2025 को इनके साथ सभी लेन-देन समाप्त करने की अंतिम समय-सीमा तय की थी।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार,

  • नवंबर 2025 के मुकाबले: आयात में लगभग 27% की कमी आई है (नवंबर में यह 3.7 अरब डॉलर था)।
  • दिसंबर 2024 के मुकाबले: पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में यह 15% कम है।

भारत की प्रमुख तेल विपणन कंपनियों- इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और रिलायंस इंडस्ट्रीज ने रूस से अपनी तेल खरीद को लेकर कोई ब्योरा फिलहाल शेयर नहीं किया है।

इसके बावजूद, रूस 2025-26 में भारत का सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता बना रहा। दिसंबर 2025 में भारत के कुल 11.4 अरब डॉलर के तेल आयात में रूस की हिस्सेदारी 24% रही। अन्य प्रमुख आपूर्तिकर्ताओं में इराक (2.4 अरब डॉलर), सऊदी अरब (1.8 अरब डॉलर), संयुक्त अरब अमीरात (1.7 अरब डॉलर) और अमेरिका (0.6 अरब डॉलर) शामिल रहे।

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, चालू वित्त वर्ष (2025-26) के पहले नौ महीनों में भारत ने 34 अलग-अलग देशों से कुल 105.1 अरब डॉलर का कच्चा तेल खरीदा है। इस अवधि में रूस 33.1 अरब डॉलर के साथ सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता रहा, जिसकी हिस्सेदारी कुल आयात में 31.5% रही। इसके मुकाबले, वित्त वर्ष 2025 की समान अवधि में भारत ने 109.3 अरब डॉलर का तेल आयात किया था, जिसमें रूस की हिस्सेदारी 39.9 अरब डॉलर यानी 36.5% थी।

अमेरिका से तेल आयात की हिस्सेदारी में इस दौरान बढ़ोतरी दर्ज की गई। दिसंबर 2025 में अमेरिका ने भारत को 0.6 अरब डॉलर का कच्चा तेल सप्लाई किया, जो एक साल पहले दिसंबर 2024 में 0.4 अरब डॉलर था। अप्रैल से दिसंबर 2025 के बीच अमेरिका का कुल निर्यात बढ़कर 8.2 अरब डॉलर हो गया, जो पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि के 5 अरब डॉलर से 7.8% अधिक है।

इसी बीच, भारत के साथ एक व्यापार समझौते की घोषणा करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि नई दिल्ली ने रूस से तेल आयात को शून्य करने पर सहमति जताई है। हालांकि, मोदी सरकार ने इस दावे पर सीधे तौर पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। सरकार का कहना है कि 1.4 अरब भारतीयों की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसी आधार पर आयात से जुड़े फैसले लिए जाते हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि रूस से आयात में हालिया गिरावट अल्पकालिक हो सकती है, लेकिन अमेरिकी प्रतिबंध, वैश्विक भू-राजनीतिक समीकरण और भारत की ऊर्जा सुरक्षा रणनीति आने वाले महीनों में कच्चे तेल के आयात के स्वरूप को और प्रभावित कर सकते हैं।

