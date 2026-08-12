शेख हसीना को वापस भेजने पर क्या बोला भारत? क्यों कोई गलती नहीं करेगा बांग्लादेश

इससे पहले बीते सोमवार को ढाका में भारतीय उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी और बांग्लादेशी PM तारिक रहमान की पहली मुलाकात के दौरान भी बांग्लादेश ने शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग दोहराई थी। भारत ने इस पर अपना रुख स्पष्ट किया है।

भारत ने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रत्यर्पन को लेकर एक बार फिर अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। भारत ने दोहराया है कि बांग्लादेश द्वारा शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग पर उचित प्रक्रियाओं के तहत विचार किया जा रहा है। बता दें कि इससे एक दिन पहले ही भारतीय उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी की बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान से मुलाकात के दौरान ढाका ने एक बार फिर शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग दोहराई थी। अब भारत ने अपनी स्थिति स्पष्ट की है।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मंगलवार को इस संबंध में एक बयान में कहा, ''हमने यह स्पष्ट कर दिया है कि भारत इस मामले में मौजूद प्रक्रियाओं के तहत गौर कर रहा है। जब भी कोई आगे की जानकारी होगी, हम इसे साझा करेंगे।'' बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना जुलाई-अगस्त 2024 में ढाका में हुए हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बाद पद और देश छोड़कर भारत आ गई थीं। तब से वे भारत में ही रह रही हैं।

कई बार मांग कर चुका है बांग्लादेश बांग्लादेश बीते कुछ महीनों से लगातार शेख हसीना के प्रत्यर्पन की मांग कर रहा है। इससे पहले मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने भी भारत से हसीना के प्रत्यर्पण का अनुरोध किया था। अब तारिक रहमान की सरकार भी सत्ता में आने के बाद शेख हसीना को सौंपने की मांग कर रही है। हालांकि भारत में पूर्व में भी स्पष्ट किया है कि वह कानूनों का आकलन कर रहा है और उचित तरीकों के तहत ही आगे की कार्रवाई करेगा।

रहमान को भारत का न्योता एक अन्य सवाल के जवाब में भारतीय प्रवक्ता ने कहा कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री रहमान को भारत आने के लिए दो अलग-अलग निमंत्रण दिए गए हैं। इनमें एक निमंत्रण द्विपक्षीय यात्रा के लिए और दूसरा सितंबर में नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के संपर्क सत्र में हिस्सा लेने के लिए है। दरअसल भारत 12 और 13 सितंबर को वार्षिक ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। भारत ने बिम्सटेक के मौजूदा अध्यक्ष के तौर पर रहमान को ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के संपर्क सत्र में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है।

बैठकों का दौर जारी इस बीच दोनों देशों के बीच बैठकों का दौर जारी है। बीते सोमवार को बांग्लादेश की राजधानी ढाका में दो अहम बैठकें हुईं। पहली बैठक में प्रधानमंत्री तारिक रहमान से भारतीय उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने मुलाकात की। इसी बीच खुफिया एजेंसी रॉ के प्रमुख पराग जैन ने भी बंगलादेशी खुफिया अधिकारियों के साथ बातचीत की। सोमवार को हुई दोनों अहम बैठकों से पहले भारत और बांग्लादेश के बीच राजनयिक गतिविधियां भी तेज हुई हैं। इससे पहले भारत के अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर भी हाल ही में ढाका पहुंचे थे।

क्यों ढाका नहीं करेगा कोई गलती? शेख हसीना ने पिछले सप्ताह खुद लाइव आकर कहा है कि वे दिसंबर में अपने वतन वापस लौटेंगी। इसके बावजूद ढाका अब भी हसीना के प्रत्यर्पन को लेकर ढाका अड़ा हुआ है। हालांकि उम्मीद है कि बांग्लादेश कूटनीतिक रिश्तों पर इसका असर नहीं पड़ने देगा। इसकी वजह यह है कि तारिक रहमान की बंगलादेश नेशनलिस्ट पार्टी सरकार को भारत के साथ गंगा जल बंटवारे और व्यापार रियायतों से जुड़े समझौतों सहित कई अहम मुद्दों पर आगे बढ़ना है।

माना जा रहा है कि हालिया घटनाक्रम में अमेरिकी राजदूत सर्गियो गोर की भूमिका भी अहम हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने बंगलादेश में कथित रूप से इस्लामी आतंकवादी संगठनों के फिर से सक्रिय होने को लेकर भारत और पश्चिमी देशों की चिंताओं से बंगलादेशी सरकार को अवगत कराया है। इसके साथ ही, चीन के साथ अत्यधिक निकटता को लेकर भी चेतावनी दी गई है। इस बीच भारत बंगलादेश में चरमपंथी और उग्रवादी नेटवर्क के फिर से उभरने की गतिविधियों पर भी करीबी नजर रखे हुए है। सूत्रों के अनुसार, भारत ने बंगलादेश के साथ इन संगठनों की गतिविधियों और उनके इरादों से संबंधित खुफिया जानकारी और चेतावनी भी जारी की है।