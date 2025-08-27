India respected Finland Prez Alexander Stubb PM Modi hold talks Discussed Ukraine हर कोई सुनता है भारत की बात, ट्रंप से मिलकर आए फिनलैंड के राष्ट्रपति ने PM मोदी को किया फोन, India News in Hindi - Hindustan
हर कोई सुनता है भारत की बात, ट्रंप से मिलकर आए फिनलैंड के राष्ट्रपति ने PM मोदी को किया फोन

बयान के अनुसार स्टब ने यूक्रेन में संघर्ष के समाधान पर वाशिंगटन में यूरोप, अमेरिका और यूक्रेन के नेताओं के बीच हुई हालिया बैठकों पर अपना आकलन मोदी के साथ साझा किया।

Amit Kumar लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीWed, 27 Aug 2025 10:51 PM
फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत की और पारस्परिक रूप से लाभकारी भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के लिए अपने देश के समर्थन को दोहराया। पीएम मोदी से बात करने के बाद स्टब ने एक्स पर एक पोस्ट भी की जिसमें उन्होंने भारत की भूमिका का जिक्र किया।

स्टब ने कहा, "भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अच्छी बातचीत हुई। हमने यूक्रेन में रूस के युद्ध के न्यायसंगत और स्थायी समाधान की आवश्यकता पर चर्चा की। युद्ध समाप्त करना हम सभी के हित में है, यह एक साझा लक्ष्य है। भारत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दक्षिण, पश्चिम और पूर्व में उसकी बात सुनी जाती है और उसका सम्मान किया जाता है। हम भारत और यूरोपीय संघ के बीच संबंधों को और गहरा करने की आवश्यकता पर भी सहमत हुए। हमारा सहयोग बढ़ता और जारी रहता है।" बता दें कि हाल ही में फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब अन्य यूरोपीय नेताओं के साथ ट्रंप से बात करने के लिए व्हाइट हाउस गए थे।

इससे पहले प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) के एक बयान में कहा गया है कि दोनों नेताओं ने भारत-फिनलैंड द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति की भी समीक्षा की और क्वांटम प्रौद्योगिकियों, 6जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा और स्थिरता सहित उभरते क्षेत्रों में साझेदारी बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की।

बयान में कहा गया है कि स्टब ने 2026 में भारत द्वारा आयोजित की जाने वाली एआई इम्पैक्ट समिट की सफलता के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया। बयान के अनुसार स्टब ने यूक्रेन में संघर्ष के समाधान पर वाशिंगटन में यूरोप, अमेरिका और यूक्रेन के नेताओं के बीच हुई हालिया बैठकों पर अपना आकलन मोदी के साथ साझा किया। बयान में कहा गया है कि मोदी ने संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान और शांति एवं स्थिरता की शीघ्र बहाली के लिए भारत के निरंतर समर्थन को दोहराया।

