अमेरिका के ओवरकैपेसिटी दावों को भारत ने किया खारिज, व्यापारिक मोर्चे पर दिया दो टूक जवाब
भारत ने बुधवार को अमेरिका के उस आरोप को साफ तौर पर नकार दिया कि भारत की औद्योगिक और व्यापार नीतियां ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग क्षमता बना रही हैं। भारत का कहना है कि देश के किसी भी सेक्टर में जरूरत से ज्यादा उत्पादन नहीं हो रहा है।
भारत सरकार ने बुधवार को अमेरिका के उस आरोप को साफ शब्दों में खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि भारत की औद्योगिक और व्यापार नीतियां जानबूझकर जरूरत से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग क्षमता पैदा कर रही हैं। वाणिज्य मंत्रालय ने कहा कि भारत के किसी भी क्षेत्र में अतिरिक्त उत्पादन क्षमता (ओवरकैपेसिटी) नहीं है और व्यापार से जुड़ी किसी भी चिंता का समाधान दोनों देशों के बीच चल रही द्विपक्षीय बातचीत के जरिए ही होना चाहिए।
सरकार ने साथ ही यह भी दोहराया कि वह अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते (Bilateral Trade Agreement) को जल्द से जल्द अंतिम रूप देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और मिलकर काम करने को तैयार है। ये बयान ऐसे समय में आया जब अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय (USTR) ने भारत सहित कई देशों से आयात पर अतिरिक्त शुल्क लगाने का प्रस्ताव रखा।
अमेरिका ने भारत से आने वाले सामान पर 25 प्रतिशत का अतिरिक्त शुल्क लगाने का सुझाव दिया है। हालांकि इसमें यह प्रावधान भी रखा गया है कि अगर दोनों देश द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर सहमत हो जाते हैं तो यह शुल्क घटाकर 17 प्रतिशत किया जा सकता है। इससे भारत को अन्य एशियाई देशों के मुकाबले थोड़ी बेहतर स्थिति मिल सकती है।
दरअसल, यह पूरा मामला अमेरिका की धारा 301 के तहत चल रही जांच का हिस्सा है। अमेरिका ने कुल 16 देशों और आर्थिक क्षेत्रों के खिलाफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कथित अतिरिक्त उत्पादन क्षमता को लेकर जांच शुरू की है। इन देशों में चीन, यूरोपीय संघ, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, कंबोडिया, थाईलैंड, दक्षिण कोरिया, वियतनाम, ताइवान, बांग्लादेश, जापान, नॉर्वे, मेक्सिको और भारत शामिल हैं। अमेरिका का दावा है कि इन देशों की नीतियों के कारण उनकी मैन्युफैक्चरिंग क्षमता जरूरत से ज्यादा हो गई है, जिससे अमेरिकी कंपनियों को नुकसान हो रहा है।
वाणिज्य मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि भारत ने इस पूरी जांच प्रक्रिया में रचनात्मक तरीके से सहयोग किया। जांच शुरू होने के नोटिस के जवाब में और बाद की कार्यवाही के दौरान भारत ने साफ-साफ बताया कि देश के किसी भी सेक्टर में अतिरिक्त उत्पादन क्षमता नहीं है। मंत्रालय ने यह भी कहा कि अमेरिकी पक्ष द्वारा जारी किए गए निर्धारण संबंधी नोटिस पर फिलहाल गौर किया जा रहा है।
बयान में आगे कहा गया कि भारत और अमेरिका पहले से द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहे हैं। भारत का स्पष्ट रुख रहा है कि व्यापार से जुड़ी किसी भी तरह की चिंता या शिकायत का समाधान इन वार्ताओं के दायरे में ही किया जाना चाहिए। सरकार ने दोहराया कि वह 2 फरवरी 2026 को घोषित और 7 फरवरी 2026 को जारी संयुक्त बयान के अनुरूप भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते को जल्द अंतिम रूप देने के लिए अमेरिका के साथ मिलकर काम करने को प्रतिबद्ध है।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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