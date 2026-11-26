भारत ने बुधवार को अमेरिका के उस आरोप को साफ तौर पर नकार दिया कि भारत की औद्योगिक और व्यापार नीतियां ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग क्षमता बना रही हैं। भारत का कहना है कि देश के किसी भी सेक्टर में जरूरत से ज्यादा उत्पादन नहीं हो रहा है।

भारत सरकार ने बुधवार को अमेरिका के उस आरोप को साफ शब्दों में खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि भारत की औद्योगिक और व्यापार नीतियां जानबूझकर जरूरत से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग क्षमता पैदा कर रही हैं। वाणिज्य मंत्रालय ने कहा कि भारत के किसी भी क्षेत्र में अतिरिक्त उत्पादन क्षमता (ओवरकैपेसिटी) नहीं है और व्यापार से जुड़ी किसी भी चिंता का समाधान दोनों देशों के बीच चल रही द्विपक्षीय बातचीत के जरिए ही होना चाहिए।

सरकार ने साथ ही यह भी दोहराया कि वह अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते (Bilateral Trade Agreement) को जल्द से जल्द अंतिम रूप देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और मिलकर काम करने को तैयार है। ये बयान ऐसे समय में आया जब अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय (USTR) ने भारत सहित कई देशों से आयात पर अतिरिक्त शुल्क लगाने का प्रस्ताव रखा।

अमेरिका ने भारत से आने वाले सामान पर 25 प्रतिशत का अतिरिक्त शुल्क लगाने का सुझाव दिया है। हालांकि इसमें यह प्रावधान भी रखा गया है कि अगर दोनों देश द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर सहमत हो जाते हैं तो यह शुल्क घटाकर 17 प्रतिशत किया जा सकता है। इससे भारत को अन्य एशियाई देशों के मुकाबले थोड़ी बेहतर स्थिति मिल सकती है।

दरअसल, यह पूरा मामला अमेरिका की धारा 301 के तहत चल रही जांच का हिस्सा है। अमेरिका ने कुल 16 देशों और आर्थिक क्षेत्रों के खिलाफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कथित अतिरिक्त उत्पादन क्षमता को लेकर जांच शुरू की है। इन देशों में चीन, यूरोपीय संघ, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, कंबोडिया, थाईलैंड, दक्षिण कोरिया, वियतनाम, ताइवान, बांग्लादेश, जापान, नॉर्वे, मेक्सिको और भारत शामिल हैं। अमेरिका का दावा है कि इन देशों की नीतियों के कारण उनकी मैन्युफैक्चरिंग क्षमता जरूरत से ज्यादा हो गई है, जिससे अमेरिकी कंपनियों को नुकसान हो रहा है।

वाणिज्य मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि भारत ने इस पूरी जांच प्रक्रिया में रचनात्मक तरीके से सहयोग किया। जांच शुरू होने के नोटिस के जवाब में और बाद की कार्यवाही के दौरान भारत ने साफ-साफ बताया कि देश के किसी भी सेक्टर में अतिरिक्त उत्पादन क्षमता नहीं है। मंत्रालय ने यह भी कहा कि अमेरिकी पक्ष द्वारा जारी किए गए निर्धारण संबंधी नोटिस पर फिलहाल गौर किया जा रहा है।