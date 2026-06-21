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‘बेहूदा बयान, पहले अपना इतिहास देखो’; बड़बोले आसिफ अली जरदारी को भारत ने दिखाया आईना

Niteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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रणधीर जायसवाल ने कहा, 'पाकिस्तान के अपने शर्मनाक मानवाधिकार रिकॉर्ड को देखते हुए ये टिप्पणियां बेहूदा हैं, जो वैश्विक स्तर पर चर्चा का विषय बनी हुई हैं। पाकिस्तान का विभिन्न धर्मों के अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने का इतिहास रहा है।'

‘बेहूदा बयान, पहले अपना इतिहास देखो’; बड़बोले आसिफ अली जरदारी को भारत ने दिखाया आईना

भारत ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी की ओर से कश्मीर पर दिए गए बयानों को सिरे से खारिज कर दिया है। नई दिल्ली की ओर से साफ कहा गया कि उन्हें भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, 'भारत पाकिस्तान के राष्ट्रपति की ओर से की गई अनुचित टिप्पणियों को साफ तौर पर खारिज करता है। भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने का उन्हें कोई अधिकार नहीं है।'

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रणधीर जायसवाल ने आगे कहा, 'पाकिस्तान के खुद के मानवाधिकारों के शर्मनाक रिकॉर्ड को देखते हुए ये टिप्पणियां खासतौर पर बेहूदा हैं, जो वैश्विक स्तर पर चर्चा का विषय है।' उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का विभिन्न धर्मों के अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने और उनके साथ अत्याचार करने का लंबा इतिहास कुख्यात है। इन हकीकतों को देखते हुए राष्ट्रपति के बयानों को केवल पाकिस्तान की कट्टरता और नफरत की नीतियों से प्रेरित एक जानबूझकर किया गया राजनीतिक हमला ही माना जा सकता है।

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पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने क्या दिया बयान

आसिफ अली जरदारी के बयान भारतीय रेलवे की ओर से काशी रेलवे स्टेशन के मुख्य प्रवेश द्वार के पास स्थित गंज शहीद मस्जिद के कब्जेदारों को 20 जून तक परिसर खाली करने का नोटिस जारी करने के बाद आए हैं। पाकिस्तान राष्ट्रपति कार्यालय के बयान में कहा गया, 'राष्ट्रपति असिफ अली जरदारी ने भारत में ऐतिहासिक मुस्लिम धार्मिक स्थलों के विध्वंस और खतरे पर गहरी चिंता व्यक्त की। इनमें वाराणसी की 1000 वर्ष पुरानी मस्जिद गंज शहीद भी शामिल है। उन्होंने भारत से ऐसे कदमों को तुरंत रोकने की अपील की और चेतावनी दी कि ये कार्रवाई भारत के विघटन और स्थायी अराजकता का कारण बन सकती है। उन्होंने ऐसे कदमों को तुरंत रोकने की मांग की और अल्पसंख्यक अधिकारों व साझा सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करने का आह्वान किया।'

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बता दें कि यह नोटिस रेलवे भूमि से अतिक्रमण हटाने और काशी रेलवे स्टेशन परियोजना के तहत विस्तार व प्रस्तावित निर्माण कार्यों के लिए की जा रही प्रक्रिया का हिस्सा है। यह घटनाक्रम 3 जून की कार्रवाई के बाद आया है, जब रेलवे स्टेशन परिसर में स्थित अजगैब शहीद मजार और एक मस्जिद को भारी सुरक्षा बलों की मौजूदगी में ध्वस्त कर दिया गया था। यह कार्रवाई भूमि स्वामित्व विवाद में अदालत के आदेश के बाद की गई थी।

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पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।

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