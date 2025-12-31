Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsIndia Rejects China claims of Mediation ceasefire with Pakistan during Operation Sindoor
ट्रंप की तरह चीन को भी भारत की दो टूक, पाकिस्तान से सीजफायर कराने के दावे को किया खारिज

ट्रंप की तरह चीन को भी भारत की दो टूक, पाकिस्तान से सीजफायर कराने के दावे को किया खारिज

संक्षेप:

भारत कई मौकों पर साफ कर चुका है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सीजफायर का फैसला द्विपक्षीय था। इसमें किसी भी तीसरे देश की भूमिका नहीं थी। इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये दावा दोहरा चुके हैं।

Dec 31, 2025 10:51 am ISTNisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

पाकिस्तान के साथ सीजफायर में भूमिका के चीन के दावे को भारत ने खारिज कर दिया है। हालांकि, इसे लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। भारत कई मौकों पर साफ कर चुका है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सीजफायर का फैसला द्विपक्षीय था। इसमें किसी भी तीसरे देश की भूमिका नहीं थी। इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये दावा दोहरा चुके हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

एनडीटीवी ने सूत्रों के हवाले से लिखा, 'मध्यस्थता को लेकर भारत का रुख हमेशा साफ रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद कोई मध्यस्थता नहीं हुई थी। भारत ने हमेशा यही रुख रखा है कि किसी तीसरे पक्ष का हस्तक्षेप नहीं होगा। पाकिस्तान ने भारत के डीजीएमओ से सीजफायर का अनुरोध किया था।'

चीन ने क्या कहा था

बीजिंग में आयोजित अंतरराष्ट्रीय हालात और चीन के विदेश संबंधों पर संगोष्ठी में वांग ने कहा, 'इस साल, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद से किसी भी समय की तुलना में स्थानीय युद्ध और सीमा पार संघर्ष अधिक बार भड़के। भू-राजनीतिक उथल-पुथल लगातार फैलती जा रही है।' उन्होंने कहा, 'स्थायी शांति स्थापित करने के लिए, हमने एक वस्तुनिष्ठ और तर्कसंगत रुख अपनाया है, और लक्षणों और मूल कारणों दोनों को संबोधित करने पर ध्यान केंद्रित किया है।'

उन्होंने कहा, 'गतिरोध वाले मुद्दों को सुलझाने के लिए चीन के इस दृष्टिकोण का अनुसरण करते हुए, हमने उत्तरी म्यांमा, ईरान के परमाणु मुद्दे, पाकिस्तान और भारत के बीच तनाव, फिलिस्तीन और इजरायल के मुद्दों तथा कंबोडिया और थाईलैंड के बीच हालिया संघर्ष में मध्यस्थता की।'

ट्रंप ने भी दोहराया दावा

ट्रंप ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ द्विपक्षीय बैठक के दौरान भारत-पाकिस्तान संघर्ष को समाप्त कराने के अपने दावे को फिर दोहराया। सोमवार को फ्लोरिडा के पाम बीच स्थित मार-ए-लागो में नेतन्याहू और उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ द्विपक्षीय बैठक शुरू करते हुए ट्रंप ने कहा कि ‘व्हाइट हाउस’ (अमेरिका के राष्ट्रपति का आधिकारिक आवास एवं कार्यालय) में अपने दूसरे कार्यकाल के पहले वर्ष में उन्होंने अब तक आठ युद्ध रुकवाए हैं।

ट्रंप ने नेतन्याहू के साथ अपनी द्विपक्षीय बैठक से पहले कहा, 'क्या इसका श्रेय मुझे मिलता है? नहीं। मैंने आठ युद्ध रुकवाए। भारत और पाकिस्तान के बारे में क्या ख्याल है... तो मैंने उनमें से आठ (युद्ध) रुकवाए और मैं आपको बाकी के बारे में फिर कभी बताऊंगा।'

ट्रंप ने 10 मई को सोशल मीडिया पर घोषणा की थी कि वॉशिंगटन की मध्यस्थता में रातभर बातचीत के बाद भारत और पाकिस्तान 'पूर्ण और तत्काल युद्धविराम' पर सहमत हो गएहैं। उसके बाद से ट्रंप 70 से अधिक बार यह दावा कर चुके हैं कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष समाप्त कराया है।

भारत ने सात मई को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया जिसमें पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी ढांचे को निशाना बनाया गया। यह कार्रवाई 22 अप्रैल को पहलगाम हमले के जवाब में की गई थी। पहलगाम में आतंकवादी हमले में 26 नागरिक मारे गए थे। भारत और पाकिस्तान 10 मई को सैन्य टकराव समाप्त करने पर राजी हुए थे।

Nisarg Dixit

लेखक के बारे में

Nisarg Dixit
निसर्ग दीक्षित एक डिजिटल क्षेत्र के अनुभवी पत्रकार हैं, जिनकी राजनीति की गतिशीलता पर गहरी नजर है और वैश्विक और घरेलू राजनीति की जटिलताओं को उजागर करने का जुनून है। निसर्ग ने गहन विश्लेषण, जटिल राजनीतिक कथाओं को सम्मोहक कहानियों में बदलने की प्रतिष्ठा बनाई है। राजनीति के अलावा अपराध रिपोर्टिंग, अंतरराष्ट्रीय गतिविधियां और खेल भी उनके कार्यक्षेत्र का हिस्सा रहे हैं। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास्टर ऑफ जर्नलिज्म करने के बाद दैनिक भास्कर के साथ शुरुआत की और इनशॉर्ट्स, न्यूज18 जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम करने के बाद लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
China India Pakistan
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।