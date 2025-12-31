ट्रंप की तरह चीन को भी भारत की दो टूक, पाकिस्तान से सीजफायर कराने के दावे को किया खारिज

संक्षेप: भारत कई मौकों पर साफ कर चुका है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सीजफायर का फैसला द्विपक्षीय था। इसमें किसी भी तीसरे देश की भूमिका नहीं थी। इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये दावा दोहरा चुके हैं।

पाकिस्तान के साथ सीजफायर में भूमिका के चीन के दावे को भारत ने खारिज कर दिया है। हालांकि, इसे लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। भारत कई मौकों पर साफ कर चुका है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सीजफायर का फैसला द्विपक्षीय था। इसमें किसी भी तीसरे देश की भूमिका नहीं थी। इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये दावा दोहरा चुके हैं।

एनडीटीवी ने सूत्रों के हवाले से लिखा, 'मध्यस्थता को लेकर भारत का रुख हमेशा साफ रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद कोई मध्यस्थता नहीं हुई थी। भारत ने हमेशा यही रुख रखा है कि किसी तीसरे पक्ष का हस्तक्षेप नहीं होगा। पाकिस्तान ने भारत के डीजीएमओ से सीजफायर का अनुरोध किया था।'

चीन ने क्या कहा था बीजिंग में आयोजित अंतरराष्ट्रीय हालात और चीन के विदेश संबंधों पर संगोष्ठी में वांग ने कहा, 'इस साल, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद से किसी भी समय की तुलना में स्थानीय युद्ध और सीमा पार संघर्ष अधिक बार भड़के। भू-राजनीतिक उथल-पुथल लगातार फैलती जा रही है।' उन्होंने कहा, 'स्थायी शांति स्थापित करने के लिए, हमने एक वस्तुनिष्ठ और तर्कसंगत रुख अपनाया है, और लक्षणों और मूल कारणों दोनों को संबोधित करने पर ध्यान केंद्रित किया है।'

उन्होंने कहा, 'गतिरोध वाले मुद्दों को सुलझाने के लिए चीन के इस दृष्टिकोण का अनुसरण करते हुए, हमने उत्तरी म्यांमा, ईरान के परमाणु मुद्दे, पाकिस्तान और भारत के बीच तनाव, फिलिस्तीन और इजरायल के मुद्दों तथा कंबोडिया और थाईलैंड के बीच हालिया संघर्ष में मध्यस्थता की।'

ट्रंप ने भी दोहराया दावा ट्रंप ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ द्विपक्षीय बैठक के दौरान भारत-पाकिस्तान संघर्ष को समाप्त कराने के अपने दावे को फिर दोहराया। सोमवार को फ्लोरिडा के पाम बीच स्थित मार-ए-लागो में नेतन्याहू और उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ द्विपक्षीय बैठक शुरू करते हुए ट्रंप ने कहा कि ‘व्हाइट हाउस’ (अमेरिका के राष्ट्रपति का आधिकारिक आवास एवं कार्यालय) में अपने दूसरे कार्यकाल के पहले वर्ष में उन्होंने अब तक आठ युद्ध रुकवाए हैं।

ट्रंप ने नेतन्याहू के साथ अपनी द्विपक्षीय बैठक से पहले कहा, 'क्या इसका श्रेय मुझे मिलता है? नहीं। मैंने आठ युद्ध रुकवाए। भारत और पाकिस्तान के बारे में क्या ख्याल है... तो मैंने उनमें से आठ (युद्ध) रुकवाए और मैं आपको बाकी के बारे में फिर कभी बताऊंगा।'

ट्रंप ने 10 मई को सोशल मीडिया पर घोषणा की थी कि वॉशिंगटन की मध्यस्थता में रातभर बातचीत के बाद भारत और पाकिस्तान 'पूर्ण और तत्काल युद्धविराम' पर सहमत हो गएहैं। उसके बाद से ट्रंप 70 से अधिक बार यह दावा कर चुके हैं कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष समाप्त कराया है।