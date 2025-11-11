सच्चाई से सब वाकिफ… बेबुनियाद आरोप लगाने वाले PAK को भारत ने लताड़ा; शरीफ को दिखाया आईना

संक्षेप: पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में हुए आत्मघाती हमले का आरोप भारत पर लगाने की कोशिश की थी। पाक PM ने कहा है कि भारत पाकिस्तान में प्रॉक्सी टेररिस्ट अटैक करवा रहा है।

शहबाज शरीफ के झूठे दावों की पोल खोलते हुए भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान को लताड़ लगाई है। मंगलवार को इस्लामाबाद की एक अदालत के बाहर हुए हमले का आरोप भारत पर लगाने वाले शरीफ को भारत ने आईना दिखाया है। भारत ने कहा है कि देश में संविधान की उड़ रही धज्जियों से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए पाकिस्तान इस तरह के झूठे नैरेटिव गढ़ रहा है। भारत ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान की सच्चाई से सब वाकिफ हैं और इस तरह के आरोपों से वह किसी को गुमराह नहीं कर सकता।

गौरतलब है कि मंगलवार को इस्लामाबाद में स्थित एक अदालत के बाहर एक आत्मघाती हमलावर ने खुद को बम से उड़ा लिया जिसमें कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई और 27 अन्य घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक हमलावर अदालत परिसर में घुसना चाहता था, लेकिन असफल होने पर उसने दोपहर करीब साढ़े 12 बजे राजधानी के जी-11 इलाके में इमारत के फाटक पर एक पुलिस वाहन के पास विस्फोट करके खुद को उड़ा लिया।

बाद में हमले की जिम्मेदारी आतंकी समूह तहरीक-ए-तालिबान ने ली।

शहबाज शरीफ के मनगढ़ंत आरोप हालांकि इसके बाद भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ बिना वजह हमले का दोष भारत पर मढ़ते नजर आए। पाकिस्तान की समाचार एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान (एपीपी) की एक रिपोर्ट के मुताबिक शरीफ ने कहा, "ये हमले भारत द्वारा प्रायोजित आतंकवाद का ही एक हिस्सा हैं जिसका उद्देश्य पाकिस्तान को अस्थिर करना है।" शरीफ ने आगे कहा, "भारतीय संरक्षण में अफगानिस्तान की धरती से किए जा रहे इन हमलों की जितनी निंदा की जाए कम है।"