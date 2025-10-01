वायुसेना की ताकत में बढ़ा इजाफा, US कंपनी ने सौंपा चौथा शक्तिशाली इंजन; तेजस दिखाएगा कमाल

2021 में भारत और जीई एयरोस्पेस के बीच हुए कॉन्ट्रैक्ट के तहत, 99 जीई-एफ404-आईएन20 इंजनों की आपूर्ति की जानी है, जिनमें से चौथा इंजन 30 सितंबर को एचएएल को सौंपा गया। जानिए इसकी खूबी क्या है?

भारत की स्वदेशी लड़ाकू विमान क्षमता को बड़ी मजबूती मिली है। अमेरिकी कंपनी जीई एयरोस्पेस ने हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) को चौथा F404-IN20 फाइटर जेट इंजन सौंप दिया है। यह आपूर्ति 2021 में दिए गए ऑर्डर के तहत की गई है। यह इंजन भारतीय वायु सेना के लिए निर्मित होने वाले हल्के लड़ाकू विमान (एलसीए) मार्क 1ए में इस्तेमाल किया जाएगा। इन विमानों को निकट भविष्य में वायु सेना में शामिल किया जाएगा।

एचएएल ने अमेरिकी कंपनी जीई एयरोस्पेस से कुल 113 F404-IN20 इंजनों की खरीद लगभग 1 अरब अमेरिकी डॉलर (8,300 करोड़ से अधिक) की डील में की है। इस सौदे पर आधिकारिक कॉन्ट्रैक्ट इसी महीने साइन होने की उम्मीद है।

एचएएल के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर डॉ. डी.के. सुनील ने एएनआई से बातचीत में बताया कि, "113 इंजनों के कॉन्ट्रैक्ट को लेकर सभी वार्ताएं पूरी हो चुकी हैं। कीमत भी तय कर ली गई है। अब केवल कॉन्ट्रैक्ट के दस्तावेज पर हस्ताक्षर बाकी हैं। हम उम्मीद करते हैं कि यह कॉन्ट्रैक्ट अक्टूबर में साइन हो जाएगा।"

डिलीवरी और उत्पादन योजना इस ऑर्डर में 68 सिंगल-सीट फाइटर और 29 ट्विन-सीट ट्रेनर विमान शामिल हैं। इंजनों की डिलीवरी 2027-28 से शुरू होकर छह वर्षों में पूरी होगी।

एचएएल का लक्ष्य है कि वह पहला विमान इसी साल अक्टूबर तक भारतीय वायुसेना को सौंप दे। फिलहाल तीन विमान तैयार हैं और अंतिम ट्रायल प्रक्रिया में हैं।

डॉ. सुनील ने बताया, "तीन विमान तैयार हो चुके हैं। हमें केवल फाइनल ट्रायल करने हैं। हमें उम्मीद है कि अक्टूबर में पहला विमान सौंप दिया जाएगा। हमारा लक्ष्य है कि 2032-33 तक कुल 180 विमान वायुसेना को सौंप दिए जाएं।"

तेजस कार्यक्रम की रीढ़ बनेगा F404 इंजन F404-IN20 इंजन भारत के स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (LCA) तेजस Mk-1A को शक्ति प्रदान करेगा। एचएएल इससे पहले 99 इंजनों का कॉन्ट्रैक्ट कर चुकी है, जो 83 तेजस लड़ाकू विमानों के लिए हैं।

स्वदेशीकरण की दिशा में बड़ा कदम एचएएल वर्तमान में जीई के F414 इंजन के लिए 80% तकनीकी हस्तांतरण पर भी बातचीत कर रहा है। ये इंजन एडवांस तेजस Mk-2 और एएमसीए कार्यक्रम को शक्ति देंगे। यह सौदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान के अनुरूप भारत की रक्षा क्षमता को स्वदेशीकरण की दिशा में और मजबूत करेगा। गौरतलब है कि पिछले महीने की शुरुआत में एचएएल को तीसरा GE404 इंजन भी प्राप्त हुआ था। अब चौथे इंजन की आपूर्ति के साथ यह कार्यक्रम समयबद्ध रूप से आगे बढ़ रहा है।

जीई-एफ404-आईएन20 इंजन क्या है? जीई-एफ404-आईएन20 एक एडवांस टर्बोफैन इंजन है, जिसे अमेरिकी कंपनी जीई एयरोस्पेस ने विकसित किया है। यह इंजन विशेष रूप से हल्के लड़ाकू विमानों (एलसीए) के लिए डिजाइन किया गया है और भारत के एलसीए तेजस मार्क 1ए लड़ाकू विमान में इस्तेमाल के लिए उपयुक्त है। यह जीई-एफ404 इंजन फैमिला का ही एक वर्जन है, जो अपनी उच्च प्रदर्शन क्षमता, विश्वसनीयता और दक्षता के लिए जाना जाता है।