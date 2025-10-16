तीन बातें साफ हैं... पाक-तालिबान युद्ध पर खुलकर आया भारत, काबुल के सपोर्ट में कह दी यह बात

संक्षेप: पाकिस्तान और तालिबान के बीच हुए संघर्ष पर भारत ने अपनी स्थिति स्पष्ट की है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहा है कि आखिर कैसे अफगानिस्तान अपनी संप्रभुता की रक्षा कर रहा है।

अफगानिस्तान तालिबान और पाकिस्तान के बीच 48 घंटे तक चले संघर्ष को लेकर भारत ने अपनी स्थिति साफ कर दी है। विदेश मंत्रालय की तरह से कहा गया है कि खुद आतंकियों को पनाह देना और फिर अपनी विफलताओं के लिए पड़ोसियों पर आरोप लगाना पाकिस्तान की पुरानी आदत है। इतना ही नहीं मंत्रालय ने अफगानिस्तान की स्वतंत्रता, संप्रभुता और अखंडता के लिए अपनी पूरी प्रतिबद्धता जताई।

मीडिया से बात करते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान-अफगानिस्तान तालिबान के बीच हुए संघर्ष पर भारत की स्थिति साफ की। उन्होंने कहा, "इस संघर्ष को लेकर तीन बातें पूरी तरह से साफ हैं। पहली पाकिस्तान आतंकियों संगठनों को पनाह देता है और उन्हें फंडिंग देता है। दूसरी यह कि पाकिस्तान अपनी आंतरिक विफलताओं के लिए अक्सर पड़ोसियों पर आरोप लगा देता है। तीसरी बात यह कि पाकिस्तान इस बात से नाराज है कि आखिर अफगानिस्तान अपने क्षेत्रों पर कैसे संप्रभुता के साथ राज कर रहा है।"

उन्होंने आगे कहा कि भारत, अफगानिस्तान की क्षेत्रीय अखंडता, संप्रभुता और स्वतंत्रता के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।

आपको बता दें पिछले कुछ हफ्तों से पाकिस्तान एयरफोर्स लगातार अफगानिस्तान पर हवाई हमले कर रही है। पाकिस्तान का आरोप है कि जिन इलाकों में उसने बम बरसाए हैं वह पाकिस्तानी तालिबान का केंद्र हैं। पाकिस्तान की तरफ से किए गए इस हमले में कई लोगों के मारे जाने की खबर सामने आई। इसके बाद अफगान तालिबान ने भी इसका जबाव देते हुए पाकिस्तानी सीमापर गोलीबारी शुरू कर दी। इसके परिणामस्वरूप पाकिस्तानी सैनिकों को अपनी चौकियां छोड़कर भागना पड़ा। इसमें दर्जनों पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई। पाकिस्तानी सेना की तरफ से भी दावा किया गाय कि उन्होंने भी कई तालिबानी लड़ाकों को मार गिराया है।