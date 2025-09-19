सऊदी-पाक डील पर भारत सरकार का जवाब, नेतन्याहू पर क्यों भड़के डोनाल्ड ट्रंप? टॉप 5 न्यूज

सऊदी अरब-पाकिस्तान समझौते पर भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि इस रणनीतिक साझेदारी में आपसी हितों और संवेदनशीलताओं का ध्यान रखा जाएगा।

सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच हुए रणनीतिक पारस्परिक रक्षा समझौते पर शुक्रवार को भारत की प्रतिक्रिया सामने आई है। भारत ने उम्मीद जताई है कि इस साझेदारी में आपसी हितों का ध्यान रखा जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर भड़क गए हैं।

देश-दुनिया की पांच बड़ी खबरें पढ़िए लाइव हिन्दुस्तान के साथ:

उम्मीद है आपसी हितों और... सऊदी अरब-पाकिस्तान डील पर क्या बोली भारत सरकार सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच हुए रणनीतिक पारस्परिक रक्षा समझौते पर शुक्रवार को भारत की प्रतिक्रिया आई है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत और सऊदी अरब के बीच रणनीतिक साझेदारी है, जो लगातार गहरी हो रही है। भारत ने उम्मीद जताई है कि रणनीतिक साझेदारी में आपसी हितों का ध्यान रखा जाएगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच हुए डील के तहत यदि दोनों देशों में किसी भी एक देश पर हमला होता है तो यह अटैक दोनों के खिलाफ आक्रमण माना जाएगा। पढ़ें पूरी खबर…

चुनाव आयोग का ऐक्शन, 474 राजनीतिक दलों का रजिस्ट्रेशन खत्म; क्यों ऐसी कार्रवाई चुनाव आयोग ने गैर मान्यता प्राप्त पंजीकृत दलों पर बड़ा ऐक्शन लिया है। चुनाव आयोग ने ऐसी 474 राजनीतिक पार्टियों का रजिस्ट्रेशन समाप्त कर दिया है। इससे पहले अगस्त में भी चुनाव आयोग ने बड़ा ऐक्शन लिया था और 334 दलों का पंजीकरण समाप्त किया गया था। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के मुताबिक किसी भी पंजीकृत दल को चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा लेना होता है। यदि वह लगातार 6 साल तक इलेक्शन से दूर रहता है तो उसका पंजीकरण समाप्त हो जाता है। इसी नियम के तहत इलेक्शन कमिशन ने यह कार्रवाई की है। पढ़ें पूरी खबर…

परेशान कर रहा... नेतन्याहू पर उखड़े डोनाल्ड ट्रंप; किया अपशब्दों का इस्तेमाल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इन दिनों इजरायल से नाराज हैं। कतर पर हवाई हमले के बाद ट्रंप ने एक बार फिर इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर निशाना साधा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने सूत्रों के हवाले से बताया कि हमास के वार्ताकारों को निशाना बनाकर किए गए इस हमले से ट्रंप बहुत नाराज हैं। अखबार के अनुसार, उन्होंने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो से कहा कि नेतन्याहू मुझे परेशान कर रहे हैं। पढ़ें पूरी खबर…

3 गलतफहमियों की वजह से 1965 की जंग में पस्त हुआ था पाकिस्तान, पूर्व सेना उप प्रमुख ने खोले राज पाकिस्तान के खिलाफ 1965 की लड़ाई में बहादुरी और साहस के लिए वीर चक्र से सम्मानित लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत) सतीश नाम्बियार ने कहा है कि इस जंग में पाकिस्तान की गलतफहमियां ही पाक की हार का कारण बने। नाम्बियार ने बताया कि तीन गलतफहमियों के कारण इस लड़ाई में पाक को मुंह की खानी पड़ी। पूर्व सेना उप प्रमुख ले.जनरल नाम्बियार 1965 की लड़ाई के 60 वर्ष पूरे होने के मौके पर शुक्रवार को आयोजित एक समारोह में बोल रहे थे। पढ़ें पूरी खबर…