'परमाणु हथियार से लैस गैर-जिम्मेदार देश पाकिस्तान', मुनीर की टिप्पणियों पर भारत; टॉप-5 न्यूज

मीडिया में आई खबरों में मुनीर के हवाले से कहा गया, ‘हम एक परमाणु राष्ट्र हैं। अगर हमें लगता है कि हम तबाह होने जा रहे हैं, तो हम अपने साथ आधी दुनिया को भी तबाही के रास्ते पर ले जाएंगे।’

Niteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तानMon, 11 Aug 2025 07:02 PM
पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अमेरिकी धरती से दी गई परमाणु धमकी पर भारत ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। सरकार से जुड़े सूत्रों ने सोमवार को कहा, 'इससे पता चलता है कि पड़ोसी देश एक गैर-जिम्मेदार राष्ट्र है, जो ऐसे घातक हथियारों से लैस है।' वहीं, महाराष्ट्र के पुणे में मंगलवार को सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हैं। एक पिक-अप वैन में महिलाएं और बच्चे सवार थे, जो पापलवाडी गांव के कुंडेश्वर मंदिर जा रहे थे। इसी दौरान गाड़ी अचानक 25-30 फीट गहरी खाई में गिर गई। लाइव हिन्दुस्तान पर पढ़िए सोमवार की टॉप-5 न्यूज...

'परमाणु हथियार से लैस गैर-जिम्मेदार देश पाकिस्तान', मुनीर की टिप्पणियों पर भारत

पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अमेरिकी धरती से दी गई परमाणु धमकी पर भारत ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। सरकार से जुड़े सूत्रों ने सोमवार को कहा, 'इससे पता चलता है कि पड़ोसी देश एक गैर-जिम्मेदार राष्ट्र है, जो ऐसे घातक हथियारों से लैस है।' पढ़ें पूरी खबर...

जजों को नहीं रखना चाहिए 'खून की प्यास' वाला नजरिया, एचसी ने क्यों की ऐसी टिप्पणी

कोलकाता हाई कोर्ट ने हाल ही में कहा कि जजों को 'खून की प्यास' वाला नजरिया नहीं अपनाना चाहिए। दरअसल, एक व्यक्ति को मौत की सजा सुनाई गई थी जिसने अपने मामा की हत्या कर दी थी। आफताब आलम बनाम राज्य मामले में एचसी ने सजा को उम्रकैद में बदल दिया। पढ़ें पूरी खबर...

मंत्री जी ने पहले लिया ऐक्शन, अब परिवार के इवेंट का स्पॉन्सर रैपिडो; मचा बवाल

महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक इन दिनों विपक्ष के निशाने पर हैं। दरअसल, उन्होंने मुंबई में रैपिडो कंपनी की ओर से बाइक टैक्सी के अवैध संचालन का पर्दाफाश किया था। इसे लेकर उनकी काफी सराहना हुई। मगर, अब मंत्री के परिवार की ओर से आयोजित ‘दही हांडी’ कार्यक्रम का स्पॉन्सर रैपिडो के होने की जानकारी सामने आई है। पढ़ें पूरी खबर...

कोलंबिया के सांसद और राष्ट्रपति पद के दावेदार की मौत, रैली के दौरान लगी थी गोली

कोलंबियाई सीनेटर मिगुएल उरिबे की मौत हो गई है। बीते जून में बोगोटा में रैली के दौरान उनके सिर में गोली मारी गई थी। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने सोमवार को उरिबे के परिवार के हवाले से यह जानकारी दी। 39 साल के उरिबे दक्षिणपंथी विपक्ष के संभावित राष्ट्रपति उम्मीदवार भी थे। पढ़ें पूरी खबर...

पुणे में श्रद्धालुओं को मंदिर लेकर जा रही पिक-अप खाई में गिरी; 7 की मौत, कई घायल

महाराष्ट्र के पुणे में मंगलवार को सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हैं। एक पिक-अप वैन में महिलाएं और बच्चे सवार थे, जो पापलवाडी गांव के कुंडेश्वर मंदिर जा रहे थे। इसी दौरान गाड़ी अचानक 25-30 फीट गहरी खाई में गिर गई। यह हादसा महालुंगे एमआईडीसी पुलिस स्टेशन क्षेत्र में हुआ। पढ़ें पूरी खबर...

