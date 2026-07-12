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दुश्मन होंगे तबाह, अस्त्र मार्क-2 मिसाइल को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी में सरकार; क्या मायने?

By Upendra Thapak
लाइव हिन्दुस्तान
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भारत सरकार मिसाइल सेक्टर निजी क्षेत्र के लिए खोलने पर विचार कर रही है। सूत्रों के मुताबिक इंडोनेशिया के साथ अस्त्र मिसाइल की डील के बाद सरकार इसे निजी हाथों में सौंपने पर विचार कर रही है। क्योंकि अभी इसका निर्माण सरकारी कंपनी द्वारा किया जा रहा है, जिससे आपूर्ति पूरी होना कठिन है।

दुश्मन होंगे तबाह, अस्त्र मार्क-2 मिसाइल को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी में सरकार; क्या मायने?

Astra mark-2 missile: भारत सरकार रक्षा उद्योग के क्षेत्र में एक और कदम आगे बढ़ा रही है। हाल ही में इंडोनेशिया के साथ ही हुई अस्त्र मिसाइल (हवा से हवा में मार करने वाली) की डील के बाद सरकार इसका उत्पादन बढ़ाने की तरफ देख रही है। ऐसे में सरकार ने मिसाइल उद्योग में निजी कंपनियों को भी एंट्री देने के बारे में विचार कर रही है। बता दें, अब तक भारतीय मिसाइल उद्योग मुख्य रूप से सरकारी कंपनियों के हाथ में ही रहा था, लेकिन अब सरकार इसे प्राइवेट कंपनियों के हाथ में भी देना चाहती है।

हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार सरकार की तरफ से यह कदम भारत सरकार के महत्वाकांक्षी हथियार निर्यात नीति का एक भाग है। इंडोनेशिया के साथ हुई ‘अस्त्र मार्क-2 मिसाइल’ की डील के बाद सरकार इसका उत्पादन बढ़ाने पर जोर दे रही है। क्योंकि वर्तमान में इसका निर्माण केवल 'भारत डायनेमिक्स लिमिटेड' के द्वारा किया जा रहा है, जो कि भारतीय सेना की मांग को ही पूरा नहीं कर पा रहा है। सरकार चाहती है कि भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) द्वारा बनाई गई मिसाइलों की आपूर्ति को बढ़ाया जा सके। इसलिए इसकी उत्पादन क्षमता को बढ़ाया जाए।

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अडानी, टाटा समेत कई कंपनियों के साथ हो सकता है काम

इंडोनेशिया के अलावा अन्य देश भी इस मिसाइल को खरीदने में अपनी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। ऐसे में सरकार इसकी मांग और आपूर्ति में किसी तरह का जोखिम नहीं लेना चाहती। इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए जल्दी ही अस्त्र मार्क-2 बियांड विजुअल रेंज (BVR) को निजी हाथों में सौंपने की तरफ देख रही है। सूत्रों की मानें, तो सरकार जल्दी ही प्राइवेट कंपनियों जैसे ICOMM, अडानी समूह, भारत फोर्ज, टाटा समूह और महिंद्रा जैसे बडे समूहों को आमंत्रित कर सकती है।

क्यों खास है भारत की अस्त्र मार्क-2 मिसाइल?

ऑपरेशन सिंदूर में भारत और रूस द्वारा संयुक्त रूप से बनाई गई ब्रह्मोस मिसाइल की चर्चा पूरी दुनिया में हैं। लेकिन इसके साथ ही अस्त्र मार्क-2 मिसाइल ने भी इस अभियान में अपनी भूमिका निभाई थी। हवा से हवा में मार करने वाली इस मिसाइल की मारक क्षमता करीब 180 से 200 किलोमीटर तक है। सबसे खास बात है कि यह मिसाइल पूरी तरह से भारत में ही बनाई गई है। इसका विकास डीआरडीओ ने किया है। इस मिसाइल को तेजस मार्क-1A, मिग-29, सुखोई-30MKI और राफेल विमानों के साथ जोड़ा जा सकता है। भारत सरकार अपने हथियार निवेश के लक्ष्य के लिए अस्त्र मार्क-2 मिसाइल को तैयार कर रही है।

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अस्त्र के बाद प्रलय भी जाएगी निजी कंपनियों के हाथों में

हिंदुस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक, अस्त्र मार्क-2 मिसाइल के सफल संचालन के बाद सरकार प्रलय मिसाइल को भी निजी हाथों में सौंपने पर विचार कर रही है। इस मिसाइल की चर्चा भी वैश्विक स्तर पर लगातार बनी हुई है। आपूर्ति को बढ़ाने के लिए सरकार जल्दी ही इसके लिए निजी कंपनियों से प्रस्ताव मांग सकती है। मिसाइल की बता करें, तो इसकी मारक क्षमता करीब 500 किलोमीटर तक है। यह ध्वनि की गति से करीब 6 गुना ज्यादा रफ्तार से उड़ान भर सकती है।

बता दें, यह मिसाइल भारत के 'इंटीग्रेटेड राकेट फोर्सेज' का हिस्सा है। इसमें हाल ही में विकसित लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल, अगली पीढ़ी की ब्रह्मोस मिसाइल और पिनाका मल्टी बैटरी सिस्टम को शामिल किया गया है। इसकी मारक क्षमता करीब 300 किलोमीटर तक है।

अन्य रक्षा सामान पहले ही निजी कंपनियां कर रही तैयार

गौरतलब है कि भारत ने विमान, ड्रोन, तोपखाना और कई अन्य रक्षा क्षेत्रों को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया है। हालांकि, अभी तक मिसाइल सेक्टर को लेकर बात फंसी हुई थी। लेकिन अब, जबकि भारतीय मिसाइलों की चर्चा दुनियाभर में हो रही है, तो मार्केट में मौजूद रहने के लिए सरकार को इनकी मांग और आपूर्ति में सामंजस्य बैठाना है। ऐसी स्थिति में सरकार अब इस क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए भी खोल रहा है।

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वायु रक्षा प्रणाली को मजबूत कर रहा भारत

ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत लगातार अपने एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत कर रहा है। मिसाइलों के उत्पादन को बढ़ाने के साथ-साथ सरकार वायु रक्षा प्रणाली को भी मजबूत कर रहा है। भारत सरकार के 'मिशन सुदर्शन चक्र' के तहत सरकार भारत में विकसित डिफेंस प्रणालियों पर भी लगातार निवेश कर रहा है। रूस से आने वाले S-400 , भारत की आकाश तीर जैसे सिस्टम लगातार भारत को मजबूती दे रहे हैं। इसके साथ ही भारत इजरायल के साथ मिलकर लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल को भी विकसित कर रहा है।

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Upendra Thapak

लेखक के बारे में

Upendra Thapak

उपेंद्र ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की है। पिछले एक साल से वे होम टीम में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली (बैच 2023-24) से पूरी करने वाले उपेंद्र को इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल, विज्ञान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है। स्नातक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के कारण उन्हें मेडिकल और वैज्ञानिक विषयों की भाषा की भी अच्छी समझ है। वे मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के निवासी हैं।

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